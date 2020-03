Greta Thurfjell: Vårens tv-upplevelse står skriven i stjärnorna

Något oväntat blev ”Star trek: Picard” (Amazon Prime Video), åtminstone för mig, vårens stora tv-upplevelse.

Serieskaparna sålde på förhand in denna kraftigt nostalgistinkande science fiction-serie som just det, en kavalkad av gamla fanfavoriter från tiden då ”Star trek” var ”Star trek”, och det är sant att man antagligen har störst utbyte av serien om man känner till dess huvudperson Jean-Luc Picard och ”Star trek: The next generation” sedan tidigare.

Men när den första säsongen tog slut i helgen stod det klart att den utvecklats till något mer. I en svår stund är den åldrade kapten Picard inte omgiven av sina gamla kollegor från stjärnflottan, utan av en samling löst folk som han samlat ihop under säsongens gång – och som visar sig älska honom minst lika mycket. På ett fantasifullt sätt knyts gamla och nya trådar ihop.

Det är rörande att en trettio år gammal tv-serie uppdaterats så väl – och att seriens main man Patrick Stewart, 79 år, har tackat ja till att spela in en andra säsong.