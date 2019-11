Greta Thurfjell: Vart har alla relationsspalter tagit vägen?

Det finns för få svenska relationsspalter.

Jag menar det verkligen, jag älskar frågespalter i allmänhet och relationsspalter i synnerhet, och det här kulturfattiga landet har inte tillnärmelsevis många nog.

I stället får man vända sig till det amerikanska nätmagasinet Slate för den bästa spalten av dem alla – ”How to do it”, en sexspalt där skribenten Rich Juzwiak och porrskådisen och sexrådgivaren Stoya svarar på läsarnas frågor – ibland var för sig, ibland tillsammans i chattformat.

Det mest rörande med denna spalt är att det inte, som man kanske skulle kunna tro i sammanhanget, bara inkommer frågor från depraverade millennials. I den senaste spalten frågade en 73-årig nybliven änka hur hon borde hantera sin attraktion inför den avsevärt yngre vårdare som skötte hennes man mot slutet.

Svaren varierar från milt ironiserande till varma och befriande fria. Hur borde änkan hantera sitt dilemma? Testa och se, föreslås hon – ”konstigare saker har hänt än att en 73-åring får ihop det med en 38-åring”.