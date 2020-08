Gripande utställning om flyktingöden med Ai Weiwei och Britta Marakatt-Labba

Utställning ”Ambiguitet” Rikstolvan, Järrestad Visas t o m 13/9 Visa mer

Sommarens temautställning på Rikstolvan har titeln ”Ambiguitet”, en synonym till tvetydighet. Här skildras utsatta tillstånd med både osäkerhet och hopp som drabbar människor som flytt sina hemländer, därtill tudelade mellan olika kulturer. Omkring 80 miljoner sägs migranterna nu vara, vissa flyktingar sedan decennier.

Och Rikstolvan har även denna sommar lyckat knyta till sig en internationell stjärna – efter Laurie Anderson förra året är affischnamnet nu den kinesiske konstnären och aktivisten Ai Weiwei, här representerad med sitt uppmärksammade flyktingepos ”Human flow”.

Denna dokumentärfilm på 135 minuter är ett gripande filmcollage, som rullar i konsthallens lilla biograf. Den är inspelad mitt under Syrienkrigets värsta tid 2015–16 och öppnar med överfulla flyktingbåtar på Medelhavet. Men dramat breddas till att handla om vår tids väldiga migrationsströmmar i stort. Här får vi bilder och berättelser från 40 flyktingläger och gränsstationer i 23 länder, allt ifrån Grekland, Italien, Tyskland och Turkiet, till Libanon, Irak, Bangladesh, Kenya och Mexiko.

Ai Weiwei agerar och fotograferar i sin egen film ”Human flow” Foto: Ai Weiwei

”Human flow” hade premiär på Venedigs filmfestival 2017 och har visats i flera sammanhang men känns fortfarande svidande aktuell. Situationen i flyktinglägren är fortsatt djupt alarmerande och coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare. Ai Weiwei har dessutom personliga erfarenheter av att tvingas på flykt och låter individer komma till tals, själv stöttande i bakgrunden.

Traumatiserade, trötta, sjuka och utblottade människor avger förtvivlade vittnesmål och håller upp skyltar med texter som ”EU – skicka oss inte tillbaka till helvetet”. Själv ska jag sent glömma dessa öden. Den bortvända kvinnan som kräks när hon försöker berätta. Den gråtande mannen som förlorat fem familjemedlemmar under flykten. Det ilskna flickebarnet i flyktingkasernen i Berlin, som är så less på att allt är förbjudet för henne.

Jag har tidigare sett flera angelägna men bedrövligt producerade dokumentärfilmer av Ai Weiwei och ”Human flow” är definitivt hans hittills bästa. Den har storslagna sekvenser med mäktiga naturscenerier mitt i misären och är rytmiskt klippt med en dramatisk båge, vilket lär vara den danske klipparen Niels Pagh Andersens förtjänst.

Innehållet i Weiweis film har en tydlig koppling till de broderade masker och virkade korgar som ställs ut av sex medlemmar från det afrikanska kvinnokollektivet Kuchinate i Tel Aviv, som utställningscuratorn Sandra Weil är ordförande för.

Dessa asylsökande kvinnor har flytt undan krig i bland annat Eritrea och Sudan, och överlevt tortyr, våldtäkter och smärtsamma separationer. Hantverket erbjuder såväl terapi som försörjning, och den konstnärliga höjden är inte det viktigaste. Men känslouttrycket är genomgående kraftfullt, som i Meron Esmerom Weldus textila självporträtt där tårar av pärlor forsar ner mot halsen.

”Kråkorna”, broderi av Britta Marakatt-Labba Foto: Rikstolvan

Kollektivets brokiga arbeten omgärdas av videointervjuer jämte Britta Marakatt-Labbas poetiska och politiska bildbroderier, som konstnärligt är utställningens starkaste kort. Färg- och formmässigt finns korrespondenser mellan utställningens många textila verk men innehållsmässigt har jag svårt att en koppling till temat ambiguitet i alla Marakatt-Labbas verk.

Generellt berättar de om samisk mytologi, historia och nutida verklighet, där klimatförändringar, gruvprospektering, vindkraftverk och vattenkraftsutbyggnad tränger undan samerna från deras traditionella marker. De blir flyktingar i sitt eget land.

Bäst i sammanhanget passar verk som ”Fogden” och ”Vi prospekterar”, som med smärtsam tydlighet gestaltar såren i naturen. ”Kråkorna” beskriver i symbolisk form det krigstillstånd som rådde under Altakonflikten, där sittstrejkande samer brutalt fördes bort av myndigheterna – här i form av en flock kråkor som successivt förvandlas till poliser.

”Kråkorna” är nog Marakatt-Labbas mest ikoniska och spridda bild, och på utställningen finns ytterligare ett urstarkt verk; ”Gränslös folkdräkt” av Mariana Silva Varela. Det är en både vacker och högst personlig folkdräkt, multikulturell i stället för nationalistiskt, med en blandning av traditioner alltifrån Sverige till Chile.

Bild 1 av 2 Mask av Meron Asmerom Weldu i kollektivet Kuchinate Foto: Rikstolvan Bild 2 av 2 Mask av Lina Otom Jak Agolon i kollektivet Kuchinate Foto: Sandra Weil Bildspel

Den ger mersmak – men i stället lägger utställningen till textilier i den skånska allmogetraditionen, för att visa hur influenser från öst letat sig in i en västerländsk motivvärld. Visserligen kan man tala om dubbeltydighet i detta sammanhang men här spretar urvalet väl mycket.

Rikstolvan bjuder även på två intressanta, löst kopplade sidoutställningar. Den ena med korta videodokumentationer av djur som fått psykiska men av fångenskap, den andra med foton från ett krigshärjat Afghanistan. De är tagna av den amerikanska fotografen Paula Bronstein, som under ett drygt decennium dokumenterat landets hårt prövade kvinnor och barn. Några av bilderna är oförglömliga, som flickan som allvarligt blickar ut på oss, omgärdad av osynliga kvinnor i himmelsblå burkor.

