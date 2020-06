Gunnar Myrdal visade rasismen i USA:s hjärta

I dag skakas amerikanska städer än en gång av demonstrationer, upplopp och polisvåld kopplade till de svartas livssituation. Det var Gunnar Myrdals banbrytande och tvärvetenskapliga studie ”Ett amerikanskt dilemma” som en gång kom att definiera och förändra synen på förtrycket av svarta i USA genom att koppla det direkt till den amerikanska demokratins styrka och överlevnadsförmåga.

Vid en genomläsning 75 år efter publiceringen slås man av att samma moraliska utmaning som författaren då ställde sina amerikanska läsare inför, fortfarande är aktuell. Och att faran med att leva i motsats till sina ideal gäller betydligt fler samhällen än det amerikanska.

Bakgrunden till ”Ett amerikanskt dilemma” var att chefen för Carnegie Corporation i New York, Frederick P Keppel, sommaren 1937 sände en förfrågan till ekonomen Myrdal ifall han var villig att åta sig uppdraget att göra en studie över rasproblemet i Förenta staterna. Efter en tids tvekan tackade Myrdal ja och familjen begav sig till USA i början av hösten 1938.

Myrdal föreslog inledningsvis att han i stället för att göra studien själv, skulle ingå i en grupp med amerikanska vetenskapsmän, två färgade och en vit. Men chefen för Carnegie var bestämd: studien över rasproblemet i Amerika skulle ledas av Myrdal ensam, eller inte göras alls. Hans poäng var att Myrdal förutom att vara en respekterad och oberoende vetenskapsman, kom från ett ”icke-imperialistiskt land där ingen ras styr över någon annan”. Myrdal gav med sig och började arbeta.

När Myrdal anlände till USA hade han ännu inte hunnit läsa in sig på facklitteraturen. På Keppels inrådan valde han i stället för litteraturstudier att ägna två höstmånader åt att bila genom sydstaterna. Han ville skaffa sig sina egna intryck opåverkade av andras beskrivningar och analyser. Tillsammans med två kollegor reste han till synes oplanerat och uppsökte arbetsplatser, skolor, myndigheter och vandrade genom svarta och vita grannskap. På kvällarna besökte han restauranger, jazzklubbar och kyrkor och förde långa samtal om rasrelationerna med både svarta och vita.

Det rörde sig inte alls om ett problem isolerat till den svarta befolkningen, eller till sydstaterna.

Vad han upplevde var ett samhälle i fullständig konflikt med sina egna löften: ”Jag var chockerad och vettskrämd över all den ondska jag blev vittne till, och av problemets djupa politiska implikationer.”

”Ett amerikanskt dilemma” bygger på ett omfattande grundarbete: statistik, mängder med intervjuer och hundratals studier utförda av Myrdal och hans kollegor. Här finns inga svepande påståenden om vaga förtryckande samhällsstrukturer. Det är genom en faktabaserad detaljrikedom över förhållandena i framför allt sydstaterna som Myrdal belägger rasförtryckets existens och yttringar. Han kartlägger svarta och vitas hälsningsceremonier, produktionsvillkor och ekonomiska förhållanden, den svarta pressen, utbildningssystemet, boende, trossamfund, kyrkor, kollektivt utförda mord på svarta. Den samlade effekten är ännu efter 75 år överväldigande.

Det förefaller som om Gunnar Myrdal snabbt och intuitivt insåg grundproblemets natur. Han skrev senare att i inget annat arbete hade grundtesen kommit till honom med en sådan självklarhet. Det rörde sig inte alls om ett problem isolerat till den svarta befolkningen, eller till sydstaterna. Rasmotsättningarna var, hävdade Myrdal, ”ett problem i varje amerikans hjärta”. Det var där som ”spänningen i rasrelationen hade sitt fokus”, det var där som ”den avgörande striden pågick”.

”De vita lever ständigt i moralisk förvirring. De förkunnar ideal vilka de ohöljt bryter mot i sitt dagliga liv. Detta är dilemmat.”

De mest flagranta systemväktarna var okunniga och brutala vita polismän

Myrdal sammanfattade sina intryck: ”Den vite mannen kan förödmjuka den svarte, han kan omintetgöra hans ambitioner, han kan svälta honom, han kan pressa ner honom i laster och brott, han kan då och då misshandla och till och med döda honom, men han har inte den moraliska styrkan att legalisera sitt underkuvande av de svarta och få det godkänt av samhället. Där står inte bara den amerikanska konstitutionen i vägen och de lagar som skulle behöva ändras, utan också den amerikanska trosbekännelsen som är fast rotad i amerikanernas hjärtan.”

Den amerikanska trosbekännelsen (”the American creed”) var enligt Myrdal det moraliska kitt som höll samman samhället; amerikanerna kunde, oavsett folkgrupp, tidigare nationalitet eller religiös övertygelse, samlas i en gemensam strävan. Varje skolbarn har lärt sig att lägga handen över hjärtat och citera trohetseden om frihet och rättvisa för alla.

Trosbekännelsen befann sig i fullständigt motsatsförhållande till verklighetens relation mellan svarta och vita, i synnerhet i södern. Rasproblemet fanns i nationens hjärta.

Myrdal avvisade bestämt den då dominerande liberala uppfattningen att rasmotsättningarna i grund och botten enbart var en fråga om sociala orättvisor. Han menade att i den amerikanska södern fanns ett fullt utvecklat kastsystem byggt på inlärda vanföreställningar om den svarta folkgruppens medfödda egenskaper, uppbackat av ett formellt regelverk och en våldsapparat. Fattiga vita var de värsta rasisterna. De mest flagranta systemväktarna var okunniga och brutala vita polismän.

När Myrdal fick frågan hur rasisterna i söder reagerade, svarade han torrt: de läser inte böcker

En av Myrdals favoritmodeller var idén om cirkulär kausalitet med kumulativa effekter: självförstärkande onda eller goda cirklar. De vitas föreställningar om den svarta befolkningens medfödda egenskaper ledde till att samhället erbjöd sämre villkor och höll nere de svarta i armod, vilket skapade exakt det antagna beteendet; rasismens logik etablerades i självuppfyllande profetior.

Svarta elever eskorteras av soldater ur nationalgardet vid Sturgis High School i Little Rock, Arkansas i USA 1957. Foto: TT

Att han som vetenskapsman skulle kunna åstadkomma förändring genom att predika en högtstående moral hade Gunnar Myrdal ingen illusion om. Hans mål var att presentera dilemmat så klart och tydligt som möjligt för att nå fram till den amerikanska demokratins smärtpunkt. Han underströk att människor har en betydande förmåga att leva med motsägelser. När de idealistiska värderingarna hamnar i konflikt med verkligheten, svarar människor ofta med att manipulera sina föreställningar om samma verklighet.

Den sortens kollektiva livslögner kunde bara upplösas genom en hård och massiv stöt av fakta. Inför den samlade tyngden i Myrdals studie tvingades också det upplysta amerikanska samhället att kapitulera. När svensken fick frågan hur rasisterna i söder reagerade, svarade han torrt: de läser inte böcker.

”Ett amerikanskt dilemma” skrevs efter 60 år av politisk stagnation och vit likgiltighet efter det amerikanska inbördeskriget. Den ondskefulla kompromissen innebar att sydstaterna visserligen hade förlorat och tvingats att stanna kvar i unionen, men lokalt kunde de fortsätta att upprätthålla ett alltmer formaliserat rasförtryck utan inblandning från norr.

Myrdals uppfattning var att stagnationen hade nått vägs ände och att en kraftig motreaktion kunde väntas från den svarta befolkningen. En syn som han vid den tidpunkten var i stort sett ensam om. Den liberala opinionen både i syd och i norr betraktade sedan länge rasismen som visserligen beklaglig, men folkligt förankrad och i grunden omöjlig att påverka.

Förlaget ville strömlinjeforma manuskriptet – Myrdal vägrade

Men Myrdal hade flera skäl att tro på förändring. Den kanske viktigaste orsaken var att USA efter en seger mot Nazityskland inte kunde utropa sig till demokratins väktare om inte det inhemska kastsystemet, byggt på värderingar snarlika nazisternas, en gång för alla avskaffades.

När en av hans döttrar långt senare frågade vilket som varit den största stunden i hans liv, svarade Myrdal att det var när han stod på Princetons järnvägsstation ”med manuskriptet till Dilemmat i händerna – klart! Allt jag hade levat för.”

Förläggaren Harper Publisher, ett av USA största förlag, betraktade den 1.500 sidor långa studien, inklusive bilagor, som ett nästintill dödsdömt kommersiellt projekt och krävde att en redaktör skulle strömlinjeforma manuskriptet. Myrdal vägrade. Boken gavs ut våren 1944 och kom snart i en andra upplaga, och har sedan dess aldrig gått ur tryck. När Myrdal på 70-talet gjorde en uppsummering hade ”Ett amerikanskt dilemma” sålt i över 140.000 ex och ingick fortfarande i kurslitteraturen på många amerikanska universitet. När Högsta domstolen under 50-talet förbjöd skolsegregationen i syd, citerades Myrdals ståndpunkt i domstolsbeslutet.

Även om det fanns kritik från akademiskt håll, överöstes boken av beröm. Den framstående sociologen Robert S Lynd menade att det var ”den mest genomträngande och viktiga bok om samtidens Amerika som någonsin skrivits”. När en amerikansk tidskrift bad tjugosju framstående skriftställare ange de böcker som mest påverkat utvecklingen i USA de senaste decennierna, placerades Myrdals och JM Keynes verk först.

”Ett amerikanskt dilemma” blev både som faktiskt verk och som moralisk ståndpunkt snabbt ett begrepp inom både politik, vetenskap och populärkultur. Frank Sinatra, som ofta hade vittnat om hur han mötte rasfördomar på sina turnéer, deklarerade för en frågvis reporter att han hade läst boken, även om han inte kunde erinra sig författarens namn.

Ledare som Malcolm X och Stokely Carmichel, förkunnade att bara svarta kunde förstå svart mentalitet och att våld skulle mötas med våld

50- och 60-talen medförde betydelsefulla framsteg för den svarta befolkningen. En bred medborgarrättsrörelse med sin bas i de svarta kyrkorna i söder kunde steg för steg mobilisera nationellt politiskt stöd. Rörelsen baserade sig på några få viktiga principer: icke-våld, allians med progressiva vita, stöd från den federala regeringen för att bryta upp kastsystemet i söder, hänvisning till den amerikanska trosbekännelsen om allas lika rättigheter.

Rassegregering i södern förbjöds undan för undan i federal lag. Integration blev den påbjudna nationella linjen. Men fortfarande rådde både i syd och i nord kastliknande villkor och himmelsskriande sociala skillnader mellan svarta och vita, med få praktiska möjligheter för den svarte medborgaren att förbättra sina livsförhållanden. Först i mitten av 60-talet formulerades den sociala jämlikheten med särskild inriktning på den färgade befolkningen som ett angeläget nationellt mål.

En ung Gunnar Myrdal. Foto: TT

Ironiskt nog var det president Lyndon B Johnsson, bördig från Texas, som med ordval inspirerade av det amerikanska dilemmat, utropade krig mot fattigdomen. Men då var det för sent. USA hade kört fast i ett utsiktslöst angreppskrig i Sydostasien. Skillnaden mellan de officiella utfästelserna och de svartas förväntningar på ett anständigt liv hade blivit för stor. Efter mordet på Martin Luther King exploderade USA:s storstäder i raskravaller.

Då hade King redan förlorat inflytande hos delar av den unga svarta befolkningen, särskilt i norr. I stället uppstod, som ett återsken av de vita rasisternas önskan om en tvådelad nation, svart nationalism: black power; negritude. Ledare som Malcolm X och Stokely Carmichel, förkunnade att bara svarta kunde förstå svart mentalitet och att våld skulle mötas med våld. Myrdal var en ”implicit rasist”. Den amerikanska drömmen var en vit dröm.

När spänningen mellan vad ett samhälle säger sig vara och vad det i verkligheten är blir för stort, utsöndras våld

USA har fortfarande en lång väg att vandra. Medianinkomsten för svarta hushåll är bara en tiondel så hög som för vita, svarta sätts i fängelse och dödas av polis mer än 5 gånger oftare än vita. Ingrodda föreställningar, särskilt om svarta mäns inneboende våldsamhet och farlighet, utgör självförstärkande cirklar som USA inte lyckas frigöra sig från.

Man kan lättvindigt se rasförtrycket och de våldsamma upploppen som nu sveper genom USA:s storstäder som ett unikt amerikanskt dilemma som än en gång gör sig påmint. Men en ärligare slutsats av Myrdals arbete är att vi bör betänka vilka vi själva är: varje samhälle som lever i öppen konflikt med sina egna ideal löper risker. När spänningen mellan vad ett samhälle säger sig vara och vad det i verkligheten är blir för stort, utsöndras våld.

För oss är det svårt att vid en omläsning av Myrdals verk inte slås av vad som alltmer framstår som ett svenskt dilemma, visserligen av annan natur än det amerikanska, men alltmer fördjupat. Under drygt tio år i början av 2000-talet tog Sverige emot mångdubbelt fler asylinvandrare per capita än övriga OECD och EU. Ett faktum som också har färgat den politiska debatten. Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt frågan hur svenskarna kan acceptera de sociala villkor som medborgare med invandrarbakgrund – kring 20 procent av befolkningen – faktiskt lever under.

Utbildning, boende och sysselsättning skiljer sig dramatiskt och negativt mot den övriga befolkningen. Nästan hälften av den relativa fattigdomen i landet är koncentrerad till utomeuropeiska invandrare. Någon tydlig positiv utveckling är svår att urskilja. Coronaepidemin har slagit hårt mot invandrartäta bostadsområden och fungerat som ett lackmuspapper för socialt utanförskap.

Den svenska trosbekännelsen hyllar jämlikhet, men landet kännetecknas i dag inte av jämlikhet

Det finns en skarp kontrast mellan de rättviseideal som en bred majoritet av svenskarna hyllar och tror på, och invandrarbefolkningens faktiska verklighet. Påfallande ofta beskrivs det som att det numera existerar två ”parallella samhällen” i Sverige.

Om vi skulle formulera en svensk ”trosbekännelse” skulle det vara: ”Vår grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

Det är Per Albin Hanssons ord från 1928, folkhemmets fundamentalsats.

Den svenska trosbekännelsen hyllar jämlikhet, men landet kännetecknas i dag inte av jämlikhet. Detta är det paradoxala tillståndet i ett land som i över 100 år har trott på, kämpat för och blivit internationellt känt för att vara en företrädare för social rättvisa. Efter ett sekel av rättvisesträvan har Sverige importerat en etnifierad underklass.

Vi svenskar inser naturligtvis vad som har skett, men varken individen eller samhället i stort orkar erkänna situationen och ta itu med den på allvar. Det svenska dilemmat har, som Myrdal en gång påpekade om Amerika, sin skärningspunkt i varje svenskt hjärta.

75 år efter publiceringen kan det vara på sin plats även för oss svenskar att på nytt begrunda den inneboende sanningen i Myrdals klassiker.

Carl Hamilton, är författare, ekonom och samhällsdebattör. Utkommer nästa år med ”Extrema Sverige: från kronförsvar till coronakris” (Mondial förlag).

Hugo Hamilton, börjar i höst studera biologi vid Columbia University, New York.

Gunnar Myrdal (1898–1987) Nationalekonom och socialdemokratisk politiker, var bland annat handelsminister 1945–1947. Påverkade utformningen av den svenska välfärdspolitiken med ”Kris i befolkningsfrågan” (1934), skriven tillsammans med sin fru Alva Myrdal. 1944 kom hans inflytelserika bok ”Ett amerikanskt dilemma”. Visa mer

