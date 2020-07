Gustav Westberg: ”Pandemin kan ge oss ett nytt sätt att se på 'folket' – bortom populismen”

Ditt och mitt liv är inte längre detsamma som för ett par månader sedan. Coronaviruset förändrar vår vardag, våra relationer och våra beteendemönster i grunden. Internationella resor har på kort tid blivit helt otänkbart, och vår rörlighet inom landets gränser har begränsats kraftigt. Staten sätter upp ramarna för våra sociala liv och bestämmer vilka vi bör träffa och hur. De med möjlighet jobbar och pluggar hemifrån. Jag vänder bort huvudet när jag möter människor som jag bedömer som riskgrupp. Folkhälsomyndigheten manar oss till att ”ta personligt ansvar” och vi slutar krama varandra och börjar skaka fot i stället för att skaka hand. Många av våra samtal och möten har dessutom flyttat online och sker på distans. Exemplen är många på hur Coronapandemin förändrar de sociala villkoren för oss. Som en följd av detta tänker många av oss i dag tankar som för ett par månader framstod som otänkbara. Vi kämpar med att göra vår nya tillvaro begriplig.

I detta finns en enorm potential.

Eftersom språket är vårt främsta verktyg för att göra vår värld begriplig finns det all anledning att reflektera över det språkbruk vi använder oss av för att beskriva och förstå det som nu sker. Det pågår nämligen en kamp om hur vi ska förstå vår nya verklighet. Denna kamp förs till stor del genom de begrepp vi väljer att använda och de associationer som dessa för med sig. En grundläggande språkvetenskaplig tanke är att vi människor gör vår tillvaro och existens begriplig och meningsfull genom olika former av språkliga val. När vi exempelvis väljer att benämna ett socialt skeende som en kris – Coronakrisen, skolkrisen, vårdkrisen – så väljer vi samtidigt bort alternativa benämningar på samma skeenden. Många val är styrda av konventioner och vi gör dem ofta oreflekterat. Andra val är mer uppenbart politiskt präglade. Heter det terrorist eller frihetskämpe? Flyktingvåg eller flyktingkris? Klimatkompensation eller greenwashing? Ur detta perspektiv uppstår alltså betydelse genom kontrasten mellan det vi väljer och det vi inte väljer, men som vi samtidigt kunde ha valt. Den unika situation som vi befinner oss i just nu sig aktualiserar i högsta grad vikten av att göra medvetna val när vi beskriver och försöker förstå vad det är som sker. Pandemin gör dessutom nya val möjliga.

Volontärer tillverkar plastförkläden till äldrevården i Stockholm. Foto: Jessica Ritzén

En liknande tanke har lyfts fram av bland annat Silvia Avallone (DN 13/3). Inifrån det svårt drabbade Italien vittnar Avallone om hur Coronapandemin öppnar ett fönster till en annan och möjlig värld och understryker att pandemin skapar, eller kanske snarare tvingar fram, nya svar på frågan om vilka värden som är viktigast för människan. I stället för det vi äger och sådant som drar ögonen till sig, är det kollektivet och den mellanmänskliga samvaron som visar sig vara viktigast när livet ställs på sin spets. Kort sagt, krisen visar att ett annat sätt att leva är möjligt, och att mycket av det vi tar för givet faktiskt inte är lagbundna regler utan just förgivettaganden och sociala överenskommelser. Avallones tankar inspirerar även till att reflektera över språkbruket inom politiken.

Språkvetenskaplig forskning har visat hur de senaste 10 årens tilltagande högerpopulism har vridit upp det känslomässiga tonläget i det politiska samtalet, inte sällan genom att måla upp bilden av ett samhälle i kris. Exempelvis har lingvistikprofessorn Ruth Wodak visat hur högerpopulistiska partier runtom i världen bygger sin ideologi kring ett folkbegrepp och genom ett språkbruk som vädjar till väljares känslor (exempelvis i boken ”The politics of fear”). Ur semantisk synvinkel är detta folkbegrepp uppbyggt längs en vertikal och en horisontell axel. Vertikalt föreställs folket som sviket av ”eliten där uppe” och som offer för etablissemangets oförmåga att lösa och förstå folkets problem och samhällets kriser. Detta spär på känslor av ilska och frustration, men också ett allmänt förakt för institutioner och en vurm för alternativa medier och sanningar. Horisontellt föreställs folket som hotat av ett yttre och nationellt främmande intrång från ”de andra”, vilket spär på känslor förknippade med hot, fara och rädsla.

I högerpopulismens kärna opererar alltså rädsla och hot samt besvikelse och ilska. Under Coronapandemins utbrott har detta med tydlighet synliggjorts i Donald Trumps uttalanden om hur det amerikanska folket hotas av ett ”utländskt” virus, men också genom det kunskapsförakt som blivit hans signum. Så har även Danmarks tidigare statsminister Lars Løkke Rasmussen twittrat att ”coronavirus er en farlig gæst” – en farlig gäst –, och antyder på så vis att coronaviruset kommer utifrån och inte hör hemma i Danmark. Här i Sverige har Sverigedemokraterna gjort liknande antydningar när de på Facebook frågar om regeringen kommer ”att begränsa asylinvandringen för att stoppa coronautbrottet?”. Språkliga val av detta slag vädjar till rädsla genom att måla upp en bild av det amerikanska, danska och svenska folket som utsatt för ett yttre hot från ”de andra”. Rädslan och hotet manar vidare till och kräver nationell samling, enighet och extrema åtgärder. Men som vi lärt oss vid det här laget tar inte Coronaviruset hänsyn till nationella gränser eller till nationell härkomst.

Utan att relativisera Coronavirusets reella hot och det akuta behovet av att bromsa smittspridningen, så gör erfarenheterna från pandemin det motiverat att ifrågasätta de språkliga val som högerpopulismen bärs fram med. Pandemins allmänmänskliga konsekvenser visar nämligen på orimligheten i högerpopulismens tankefigurer. I stället för att mobilisera arbetet mot viruset och dess följder genom ett språkbruk som skapar global splittring och vädjar till rädsla och ilska, framstår ett språkbruk som vädjar till empati och solidaritet långt mer fruktbart.

Äldreboende på Attendo Enhagsslingan i Täby får utomhuskonsert av Mikael Edfelt. Foto: Vanni Jung Ståhle

Hur skulle ett sådant politiskt språkbruk kunna se ut? Möjligen kan vi hitta en fingervisning i de former av solidaritetsaktivism som sprider sig på sociala medier just nu, exempelvis genom uppmaningen att varje kväll klockan 20:00 applådera vårdpersonalens arbete. Vårdpersonal har förvisso visat tacksamhet för all solidaritet och alla hjärtan, men lite resignerat konstaterat att de inte räknar med någon löneökning efter krisen eftersom politiken troligtvis kommer att prioritera annat.

En mer visionär tanke formuleras av Chantal Mouffe, som är professor i politisk teori. I sin bok ”Till vänsterpopulismens försvar” argumenterar Mouffe att kampen mot högerpopulismen måste föras genom snarare än mot folket. Högerpopulismens främlingsfientlighet och känslomässiga retorik, menar Mouffe, kan och bör motarbetas med ett inkluderande folkbegrepp och en grupptillhörighet som formas av rättvise- och jämlikhetskänslor. Mouffes lösning är alltså ett slags trojansk häst som syftar till att byta ut högerpopulismens vertikala antagonist och därmed ladda folkbegreppet med andra associationer och känslor.

Konkret föreslår Mouffe att rättvise- och jämlikhetskänslor bör mobiliseras gentemot en kapitalistisk elit. En sådan lösning bygger dock lika mycket på ett ”vi och dem”-tänk som högerpopulismen och löper alltså uppenbar risk att spä på känslor av ilska och frustration i stället för solidaritet och jämlikhet. I olika sammanhang har det dock påpekats att viruset inte gör skillnad på folk och fä (exempelvis av Lionel Shriver i SvD 20/3); viruset erbjuder möjlighet till enighet över klass- och partipolitiska gränser. Vid det här laget har vi emellertid lärt oss att coronapandemin är sammanflätad med diskriminering och att viruset drabbar människor med olika kraft beroende på sociala, språkliga och kulturella förutsättningar (se Elsa Kugelberg i DN 23/3). Denna insikt är givetvis nödvändig i arbetet mot smittspridningen. Men insikten motsäger inte att coronaviruset har potential att fungera som en långt mer fruktbar och enande motståndare för folket än vad ”etablissemanget”, ”den ekonomiska eliten” eller ”de andra” någonsin kommer att kunna göra.

Ett handslag genom en spricka i Berlinmuren, 1989. Foto: Scanpix

Genom att arbeta genom folkbegreppet och ersätta tankefigurer om ”de andra” och ”de där uppe” med Coronaviruset, torde det alltså vara möjligt att mobilisera en inkluderande folkgemenskap. En sådan gemenskap skulle kunna enas kring jämlikhet och hopp i stället för rädsla, besvikelse och ilska. En sådan gemenskap skulle kunna enas i gemensam kamp för de socialt mest utsatta och äldre människor som drabbas hårdast av viruset, men också för de många människor som blir av med jobben och permitteras just nu. Än så länge har vi endast kunnat skymta ett sådant språkbruk, exempelvis i statsminister Stefan Löfvens tal till nationen. Coronapandemin öppnar alltså fönstret till en möjlig politisk omställning, en omställning som bygger på aktiva språkliga val i det politiska och vardagliga samtalet. För att hålla detta fönster öppet krävs det att vi tar vara på den humanistiska potential som den pågående förändringen av våra sociala livsvillkor för med sig. Det krävs att vi bejakar ett språkbruk som inte baseras på gränsdragningar mellan vi och dem. Coronapandemin kan hjälpa oss att göra det valet.

I språkvetenskaplig terminologi så har Coronaviruset börjat luckra upp det språkbruk och den diskurs som präglat det allmänna politiska tänkandet under det senaste decenniet. Den fråga jag framöver hoppas få svar på är: Hur skulle vårt samhälle se ut om ett politiskt språk som manar till enighet istället för splittring lyckas slå rot?