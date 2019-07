Gyllene Tider blickar tillbaka på 40 år av magiska popsomrar

Fakta. Gyllene Tider

Bildades i Halmstad i slutet av 1970-talet.

Medlemmar: Per Gessle, Mats Persson, Anders Herrlin, Göran Fritzson och Micke Syd Andersson.

Under början av 1980-talet släppte bandet fyra album: ”Gyllene Tider”, ”Moderna tider”, ”Puls” och ”Heartland Café”. Dessa innehåller flera av deras största hitlåtar, som ”Flickorna på TV2”, ”Sommartider”, ”När vi två blir en” och ”Ska vi älska så ska vi älska till Buddy Holly”.

1985 upplöstes Gyllene Tider för att återförenas först tio år senare, 1995. Då följde ”Återtåget”, den första av de fyra stora sommarturnéerna, och nya hittar som ”Kung av sand” och ”Juni, juli, augusti”.

Avskedsturnén har premiär den 4 juli i Halmstad. Därefter följer spelningar runt om i landet under en månad, med konserter på Stockholms stadion och Ullevi i Göteborg som höjdpunkter.