Hagai Levi: ”Vi är inte oskuldsfulla längre”

För sju år sedan satt den israeliska manussuperstjärnan Levi i ett klipprum i Tel Aviv när det blinkade till på mobilen. Han öppnade mejlet, tittade sen upp på sin kollega och sa: ”Jag fick just ett brev från en kille som säger att han är Ingmar Bergmans son.”

Fortfarande i dag, när Levi berättar historien över telefonen medan han kör runt i hemstadens tunga trafik för att hämta sina barn, låter han lika exalterad.

– Jag minns det exakt! Jag minns till och med i vilken vinkel jag höll huvudet!

Det var ett möte med ödet.

Daniel Bergman hade sett Hagai Levis internationella genombrott ”Be Tipul”, tv-serien som utspelar sig så gott som uteslutande på en psykologimottagning och är mer känd för den svenska publiken som ”In treatment”, den amerikanska versionen med Gabriel Byrne. Nu trodde han sig äntligen ha hittat rätt man att ta sig an sin pappas odödliga tv-serie.

De två sammanstrålade på Bergmandagarna 2013, producenten Lars Blomgren knöts till projektet och processen var igång.

Men det skulle komma att bli en lång resa. ”The affair”, ”Our boys” och annat kom emellan för Levis del. Här i Sverige pågick snåriga diskussioner om vem som egentligen hade rättigheterna till originalet. Men framför allt var Hagai Levi rädd.

– Det var visserligen en dröm. Jag kunde inte föreställa mig något intressantare. Men hur hanterar man en sådan ikonisk mytologi? Hur ska man kunna omarbeta Bergman?

Att ”Scener ur ett äktenskap” har haft ett ödesmättat inflytande på hans liv berättade han för svensk press redan i samband med att ”Be Tipul” visades här första gången (på Axess-tv).

Han var sjutton år och levde på en djupt religiös kibbutz där han hade växt upp. Där hade han fått rollen som filmcensor. Antagligen för att församlingen redan hade gett upp hoppet om att kunna rädda den oppositionelle unge mannens själ.

– Jag satt där ensam i visningsrummet när första avsnittet visades. Jag var chockad! Jag visste ingenting om någonting då, men jag insåg att jag tittade på något som var ett konstverk. Mötet med ”Scener ur ett äktenskap” kom att påverka allt jag gjorde senare. Ett livsavgörande ögonblick.

Ödesförbindelsen med den svenska regissören slutade inte där.

– Tjugo år senare såg jag studerade jag Bergmans miniserie igen, eftersom folk sagt till mig att min idé om ”Be Tipul” aldrig skulle fungera. Hela avsnitt med två personer som sitter rakt upp och ner och samtalar! Vad är det för nåt?! Men det är ju i stort sett vad ”Scener…” är.

– Visserligen är jag inte Ingmar Bergman, tänkte jag, men omöjligt är det inte. Det gav mig styrkan att genomföra ett projekt som återigen förändrade mitt liv, säger Hagai Levi.

Serien har gjorts i nya versioner i tjugo olika länder, nu senast Frankrike, och öppnade möjligheten för Levi att jobba i Los Angeles.

Så det kändes självklart att kasta sig över uppdraget, men frågan kvarstod: Varför?

– Varför ska man göra den igen? Den finns ju redan! Man måste ha en bättre orsak än att det har gått femtio år. En djupare orsak.

– Och till sist hittade jag den faktiskt. Nyckeln.

Paus. Den israeliska trafiken brusar i bakgrunden. Stockholm är dödstyst. Levi har, föga överraskande sinne för dramatik. Men bara fyra av fem avsnitt är skrivna, mycket kan hända.

– Jag vill inte avslöja för mycket, men jag kan säga så mycket som att jag har gått en väldigt personlig väg. Rakt in i mina egna erfarenheter av äktenskap och skilsmässa. Jag följer seriens yttre och inre händelseförlopp, men karaktärerna är radikalt förändrade säger Levi om den kommande serien som ska ha Michelle Williams (”Manchester by the sea”) och Oscar Isaac (”Inside Llewyn Davis”) i de bärande rollerna.

Kan man modernisera ”Scener ur ett äktenskap”? Är den inte fortfarande modernare än det mesta? Vad är den avgörande skillnaden mellan då och nu?

– Man måste verkligen ta ett steg tillbaka och tänka efter för att inte dras in i det som är evigt med den. Det mest slående är att föräldraskapet är mer eller mindre en icke-fråga i originalet. Mannen är helt alienerad från barnen. Det skulle inte vara trovärdigt i dag.

– Bergman ville ju alltid visa sig själv i så dålig dager som möjligt, så mannen är ett chauvinistiskt svin. Men porträttet av kvinnan är också svårt. Hon är så vek, eftergiven och beroende. Hon tigger om hans kärlek.

– Det ursprungliga parets attityd präglas av en borgerlighet i förnekelse. Resten av världen är helt utestängd. Tanken att rota i äktenskapets dynamik var ny då. Första avsnittet heter ju ”Oskuld och …”, men vi är inte så oskuldsfulla längre. Nu är skilsmässor och parterapi vardag och tänkandet har gått in i det allmänna medvetandet.

”Scener ur ett äktenskap” med Erland Josephson och Liv Ullmann. Foto: Cmore

– Om man, extremt hårdraget, skulle sammanfatta Bergmans drama i en mening, så säger han: äktenskapet dödar kärleken. När paret träffas igen som skilda och bedrar sina nya partners är de plötsligt uppriktiga och ärliga med varandra. Det var provokativt då, men nu har skilsmässan inte samma aura av frihet, menar Levi.

Skilsmässobarnen som har vuxit upp är kanske inte lika imponerade av den utomäktenskapliga kärlekens sanningslåga? Att Bergmans son har initierat projektet och vill se en omtolkning är väl ingen slump?

– Synen på plikttrogenhet mot en partner har definitivt förändrats. Den romantiska, rebelliska kärleken står inte lika högt i kurs.

Det här är ett ständigt återkommande tema för Levi. Han fångar den tvingande förälskelsen förföriskt, men lyckas samtidigt hela tiden ifrågasätta den. Hålla fast åskådaren på den kvalfulla plats där det psykologiska, det estetiska och det etiska perspektivet möts. Är Noahs möte med Alison i ”The affair” den stora kärleken, förutbestämt av ödet? Eller är det bara en stark, sexuell attraktion/projektion som kommer att slockna? Är det värt det att förlora allt och skada dem man älskar?

Är terapeutens förälskelse i klienten i ”In treatment” kärlek eller bara överföring? Levi vänder och vrider på perspektiven utan att välja sida.

Du ifrågasätter analytisk terapi ganska hårt redan i ”In treatment”, samtidigt som du visar hur den kan förändra och förbättra liv. Hur ser du på det i dag?

– Jag går själv fortfarande i terapi, så det säger ju något. Men jag ser begränsningarna tydligare nu. Jag är medveten om att terapi är fullständigt blind för de etiska konsekvenserna av ens insikter. Om man förnekar att det finns en dimension av det mänskliga som inte har med psykologi och terapi att göra så missar man något väsentligt. Man måste själv odla ett etiskt samvete.

Det låter som om du kanske är tillbaka vid religionen igen?

– Jag levde väldigt länge så; det är möjligt att det har gett mig en etisk grund. Det var en strängt religiös värld med Talmud som guide i det vardagliga livet. Nu har jag andra, mänskligare regler, men något finns kvar. Att tjäna pengar eller bli berömd har till exempel aldrig varit ett mål i sig. Varje morgon ställer jag mig frågan: Finns det en bra anledning att göra det här? En god anledning?

Frågan har aldrig varit viktigare än när han skulle dyka ner i själva urmaterien, serien som haft ett så djupt inflytande på hans liv.

– Jag ville inte göra det här om jag inte kunde säga något nytt om Kärleken, Äktenskapet och Skilsmässan. Man måste förhålla sig till originalet som till något levande, som växer och förändras.

Till sist måste jag fråga varför han egentligen lämnade USA redan efter första säsongen av ”The affair”.

Är det svårt att skriva om intim relationspsykologi i identitetspolitikens, feminismen och metoos tidevarv? Eller har det tvärtom tillfört något?

– Atmosfären i Amerika är inte lätt just nu. Å ena sidan har man Trump och en urspårad konservatism. Å den andra en hårdför politisk korrekthet som hotar den kreativa friheten. Det finns många oskrivna regler. Men jag försöker att inte låta mig distraheras av politik, att inte avvika från vad jag känner som sanningen. Jag har fördelen att komma från ett annat land. Jag tar mig friheten att berätta vad jag vill.