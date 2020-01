Han har gjort en skiva om mordet på Olof Palme

Idén till skivan fick Nils Patrik Johansson från en poddcast med fokus på mordet på den svenske statsministern på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986.

– Jag började lyssna på poddcasten ”Palmemordet” av Dan Hörning som nu har sänts i över 200 avsnitt och fastnade i det. Han har dessutom bistått mig med råd och tekniska detaljer, säger Johansson när DN når honom i hemstaden Borlänge där han arbetar med musik för kommunens funktionshindrade och tillika är frontman i hårdrockbandet Astral Doors och Lion’s Share. Dessutom är han specialintresserad av nutidshistoria.

– Jag är 52 och tillhör ju den generationen som kommer ihåg exakt var jag befann mig när jag fick höra om mordet. Jag var nitton år då och det har ju präglat en. Jag har alltid varit intresserad av det som hände och har hängt med i alla turer kring polisutredningen, säger han.

Han började skriva skivan för ett och ett halvt år sedan.

– Den börjar med hur Olof Palme kommer fram som politiker och går kronologiskt framåt till ”One night at the cinema”, den ödesdigra kvällen när han går på bio, besöket som i förlängningen kom att förändra hela Sverige.

”Det är ju klassisk heavy metal, men till formen är det nästan som en musikal”, säger Nils Patrik Johansson. Foto: Privat

Under de gångna åren har han läst en stor del av de böcker och texter som skrivits om mordet. Däribland den mycket omfattande granskningskommissionens material från 1999 och utredningarna kring bland annat Polisspåret, Baseballigan, Skandiamannen och det så kallade Sydafrikaspåret.

– Alla dessa teorier och konspirationer är ju en härva utan dess like, konstaterar han.

Sista låten heter ”This must be the solution” och fokuserar på en av de många personer som misstänkts genom åren.

– Det är många med mig som tror att han kan vara mördaren. Han är kallad GH i gärningsmannaprofilen och han hade en Magnumrevolver som polismyndigheten ville provskjuta, han blev kallad två gånger men kom inte och uppgav senare att han sålt vapnet. Han lever inte i dag, men han är en tänkbar lösning på gåtan, en logisk förklaring. Men jag pekar inte ut honom för jag vet ju inte om han var den skyldige, understryker Johansson.

Omslaget till skivan ”The great conspiracy”.

Hur skulle du beskriva albumet?

– Det är ju klassisk heavy metal, men till formen är det nästan som en musikal. Är det någon som är hugad att skriva ett manus så skulle det verkligen kunna sättas upp som scenföreställning.

Hur har du tänkt etiskt kring de anhöriga till Olof Palme med att skriva musik om mordet?

– Det är ju känsligt och har varit svårt att skriva. Händelsen är ett trauma för så många. Men det har ju samtidigt gjorts filmer och skrivits en väldig massa böcker om mordet och jag går bara igenom händelsen som traumatiserade Sverige. Och jag har tillägnat skivan till Olof Palmes minne. Jag är en av de många som gillade honom.

