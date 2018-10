Han släpper loss hatet i sambarepubliken

Klockan var 23:30 när Pink Floyds grundare Roger Waters tog bladet från munnen på Palmeiras fotbollsarena i São Paulo och kommenterade det brasilianska presidentvalet.

“Jag vet att jag inte har med det att göra, men jag är emot fascismens uppsving över hela världen”, sa han. På en skärm bakom honom blinkade i rött namn som Orbán, Kaczyński, Trump, Le Pen och Brasiliens Bolsonaro.

“Eftersom jag tror på mänskliga rättigheter skulle jag föredra att inte leva under styret av någon som tycker att militärdiktatur är någonting bra”, sa han och förväntade sig ett öronbedövande jubel från de 45 000 i publiken. I stället skruvade publiken på sig. Jag tar det igen. Publiken skruvade på sig.

När Roger Waters bytte bild och visade den feministiska hashtagen #EleNão, (InteHan) – en uppmaning att rösta på vem som helst utom Bolsonaro – skrek publiken åt honom: “Filho da puta!” (horunge), “Vai tomar no cu” (ta dig i röven) och “lixo!” (skräp). Pink Floyds låtskrivare visste inte vad han skulle ta sig till utan drog snabbt igång antikrigslåten “Mother” som inleds med frasen “Mother, do you think they’ll drop the bomb?“.

Reaktionerna under Roger Waters pågående Brasilienturné är ett talande exempel på hur långt högerpopulismen nått i världens femte största land. Till och med pårökta Pink Floyd-fans tänker rösta på en högernationalist som hyllar militärdiktaturen. Vart tog sambarepubliken vägen? Var kommer all ilskan ifrån? Är det Brasiliens baksida som flutit upp till ytan?

Den snabba förklaringen är att Brasilien de senaste fyra åren genomgått sin värsta ekonomiska kris någonsin. Ekonomin har minskat med 10 procent och arbetslösheten har ökat till 12 procent. Samtidigt har mordstatistiken skjutit i höjden. 13 procent av alla mord i världen sker numera i Brasilien. För många fattiga är våldet så nära att det blivit en del av deras vardag. Det är nämligen inte de rika som drabbas. De bygger in sig i fort och använder skottsäkra bilar. De som rånas är oftast fattiga av fattiga.

Den före detta yrkesmilitären Jair Bolsonaro har utnyttjat underklassens missnöje med våldet och gett dem en slogan de vill höra: “Bandido bom é bandido morto”, död kriminell är bra kriminell. Låter det som Duterte i Filippinerna? Vänta, det blir värre. Bolsonaro har lovat att belöna de poliser som skjuter för att döda och sagt att den polis som inte dödar inte är någon polis.

Den brasilianska poliskåren behöver ingen uppmuntran. Den dödar redan mest i världen, omkring 5 000 dödsoffer per år, varav de flesta är svarta. Om Bolsonaro väljs lär det bli ett blodbad. Den gröngula flaggan, som hans anhängare sjunger aldrig får bli röd, kommer att färgas blodröd.

Bolsonaros politiska grund vilar på övertygelsen om att det endast är militären som kan skapa ordning i Brasilien. Tanken föddes i slutet av 1800-talet när södra halvklotets största land var en slavägande monarki och fick inspiration av den franske filosofen Auguste Comte som grundade positivismen. Militärerna uppskattade Comtes budskap om att där det finns ordning finns det framsteg och där det inte finns framsteg finns det ingen ordning. När monarkin störtades genom en militärkupp 1889 blev republikens första president en general. Han förde in Comtes positivistiska ordspråk – “Ordem e Progresso”, ordning och framsteg – på nationsflaggan.

Det var bara en sak som generalen inte gillade. Parlamentet lydde inte honom. Besviken på en av demokratins grundprinciper, den lagstiftande församlingen, upplöste han parlamentet och ersattes av en fältmarskalk. Den brasilianska republiken var grundad, men hade misslyckats med sitt viktigaste åtagande. Militärerna skapade ingen politik för att integrera de nyligen frigivna slavarna.

I stället importerades europeisk arbetskraft för att ta över jobben. Brasilien blev det land i Amerika, efter USA, som tog emot flest tyskar, italienare, polacker och svenskar. Konsekvensen blev att de frigivna slavarna, som utgjorde 20 procent av befolkningen, stängdes ute från arbetsmarknaden. För att integrera dem vill generalerna först göra dem vita och introducerade det rasbiologiska projektet “branqueamento”. De ville att européerna blekte den svarta befolkningen.

Nästa gång militären tog makten i Brasilien var genom militärkuppen den 1 april 1964. Generalerna hade tröttnat på den demokratiskt valde João Goulart som de ansåg vara alldeles för vänster. Goulart ville bekämpa analfabetismen och införa allmän rösträtt. Tidigare hade endast de utbildade fått rösta, vilket uteslöt majoriteten av den svarta befolkningen. Utbildningsreformen skulle bekostas av skatter och genom statens ökade roll i näringslivet.

Generalerna störtade presidenten och behöll makten i 21 år. Det var under den diktaturen – som dödade, torterade och exilerade tusentals brasilianare – som Jair Bolsonaro växte upp i delstatens São Paulos inland. Hans föräldrar var två italienska migranter.

En av de som kämpade mot diktaturen var Brasiliens före detta president Dilma Rousseff. Hon ingick i motståndsrörelsen som kidnappade ambassadörer och rånade banker för att få pengar till kampen. När hon greps blev överste Ustra glad. Han styrde tortyrcentret i São Paulo och hade blivit en expert på att få de politiska fångarna att ange sina vänner. Problemet var att Dilma Rousseff inte ville göra det. Det fick hon betala ett högt pris för. Överste Ustra kallade henne “kommunistfitta” och gav henne elchocker i underlivet.

Tortyren skapade en livslång smärta som Dilma Rousseff omvandlade till politisk kraft. Hon gick med i Arbetarpartiet och nådde till slut landets högsta ämbete. När den ekonomiska krisen tog fart inför valet 2014 och Dilma Rousseff dröjde med att införa åtgärder konspirerade parlamentarikerna för att avsätta henne. När den historiska och pajasartade omröstningen ägde rum i huvudstaden Brasília fick var och en av de 513 parlamentarikerna motivera sin röst. När det var dags för den högerextreme parlamentarikern Jair Bolsonaro att rösta för hennes avgång skrek han i mikrofonen: “Till minne av överste Ustra!”

Bolsonaros verbala övergrepp öppnade inte bara upp hennes sår. Det visade också hur politiken förändrats. Bolsonaro friades från anklagelser om att ha brutit mot kongressens etikregler och blev känd som en orädd politiker. Sedan dess har Bolsonaro byggt sin högernationalistiska agenda på att vispa upp hat mot vänstern. Därför menade Dilma Rousseff att han fick skylla sig själv när han blev knivstucken under valkampanjen. “Det man sår skördar man”, sa hon.

Bolsonaro är nationellt känd för sina sexistiska, homofoba och rasistiska uttalanden, men håller på att bli internationellt känd för sin uppmuntran om att skövla Amazonas. Han vill dra Brasilien ur Parisavtalet, där landet förbundit sig till en nollvision för skövlingen, och tänker tillsätta en jordbruksminister som är klimatförnekare. Det gör att regnskogen inom kort kan bil förvandlad till betesmark.

Ändå har inte väljarna övergett honom. Inför den andra valomgången den 28 oktober leder han med 59 procent av rösterna medan Arbetarpartiets Fernando Haddad endast har 41 procent. Anledningen till att Bolsonaro kan ha så många väljare är att hans högerradikala kärnväljare, som aldrig varit mer än 20 procent av befolkningen, har gift sig med det utbredda missnöjet mot den korruption som brasilianska politiker sysslat med ända sedan republiken grundades.

I och med att Arbetarpartiet satt vid makten när den största korruptionsskandalen avslöjades får partiets politiker klä skott för korruptionskulturen. Bolsonaro har endast åkt fast i mindre korruptionsskandaler och uppfattas därför av väljarna som ren, trots att han under sina 27 år i kongressen inte gjort ett dugg för att förhindra korruptionen. En av få lagar han skapat är gratis sterilisering av fattiga föräldrar med många barn.

Konsekvensen av hans uppgång är att ett hat förlösts i det annars levnadsglada Brasilien. Dagen efter Bolsonaros jordskredsseger i första omgången klottrade några killar ned tjejernas toalett på en skola i mitt kvarter i Rio de Janeiro. “Alla flator ska dö“, skrev de. På kvällen gick en mobb till attack mot en 19-årig kvinna i Porto Alegre som bar en tröja med den feministiska hashtagen #EleNão. Männen slet av henne tröjan och ristade in ett spegelvänt hakkors på hennes mage med en pennkniv. Kvinnan anmälde övergreppet, men poliskommissarien erkände inte symbolen som ett nazistiskt hakkors utan menade att hakkorset var en “buddistisk symbol” som stod för “fred, kärlek och harmoni”. Kvinnan blev rädd och tog tillbaka sin anmälan.

I Recife misshandlades en journalist med järnrör när hon gick hem efter valbevakningen. Anledningen var att hon bar en journalistackreditering runt halsen. Bolsonaros anhängare hatar journalister som de anser är politiskt korrekta vänstersvin. Det värsta övergreppet inträffade i Salvador där capoeiramästaren Moa do Katendê höggs ned på en bar för att han försvarat Arbetarpartiets politik om att minska våldet i Brasilien genom att jämna ut de sociala klyftorna. En Bolsonaro-anhängare gick hem, hämtade en kökskniv och högg ihjäl honom.

Att den 63-årige Jair Bolsonaro kan bli Brasiliens näste president ställer till det för statsvetarna. De vet inte vad de ska kalla honom. En del menar att han är en vanlig högerpopulist, medan andra kallar honom högernationalist. Den argentinske historikern Federico Finchelstein, som skrivit “From fascism to populism in history”, går ett steg längre och kallar honom neofascist. Historikern menar att Bolsonaro är “Mer Goebbels än Berlusconi” och varnar för hans militaristiska och religiösa projekt.

Det som förstärker de fascistiska dragen är Bolsonaros vicepresidentkandidat, general Mourão. Han har kallat Brasiliens urfolk och slavättlingar för lata och luriga och hyllat det rasbiologiska blekningsprojektet. Vid en pressträff visade den mörkhyade generalen upp sitt vita barnbarn och menade att barnbarnet var ett “vackert exempel” på hur man på två generationer kan bleka någon.

Det som också skapar huvudbry för statsvetarna är vad de ska kalla Bolsonaros eventuella regering. Bolsonaro har redan meddelat att fem av de 15 tänkta ministerposterna kommer att tillsättas av generaler. Det vill säga, en tredjedel av Brasiliens kommande regering kan bestå av militärer. Inte ens i den forna militärdiktaturen Myanmar finns det fler representanter i regeringen. Enligt Myanmars nya grundlag får endast en fjärdedel av ministrarna komma från det militära.

Bolsonaro har signalerat att han tänker tillsätta en general på posten som utbildningsminister. Generalen kommer att få i uppgift att militarisera grundskolan och ändra läroplanen. Ut med sexualundervisning och in med militära värderingar.

Det gör att det sveper en bitter ironi över konsertarenorna i Brasilien när Roger Waters vita Bolsonaro-anhängare sjunger “We don’t need no education” i ledmotivet till rockoperan “The wall”. Väljarna inser inte att de endast kommer utgöra tegelstenarna i den fascistiska regim som Bolsonaro håller på att bygga.

