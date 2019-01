Filmen utspelar sig på 60-talet under rasupploppen i New Jersey. Michael Gandolfini den yngre har tidigare setts i tv-serier som HBO:s ”The Deuce”.

James Gandolfini avled 2013. ”The many saints of Newark” är, liksom tv-serien, skapad och skriven av David Chase. Regissören, Alan Taylor, har tidigare regisserat flera avsnitt av ”the Sopranos” och vann en Emmy för avsnittet “Kennedy and Heidi.”