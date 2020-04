Handel med låtar som aktier ny affärsmodell för musikindustrin

Som så många andra bra idéer kommer den här också från David Bowie. 1997 lanserade han Bowie bonds, en möjlighet för fans att köpa in sig i hans framtida produktion, precis som om låtarna vore aktier. På obligationerna tjänade popikonen 35 miljoner pund, pengar som han själv kunde använda för att köpa tillbaka egna rättigheter från en gammal manager.

Bowie bonds revolutionerade inte musikbranschen. Men initiativet planterades i bakhuvudet på många, varav en var en låtskrivare i Göteborg. Christina Löwenström och hennes partner Johan Forsman Löwenström sålde 2014 sina rättigheter till tre av Håkan Hellströms låtar vid en öppen auktion på Bukowskis.

– Det gick bra! Så jag började tänka på om det inte skulle kunna finnas något enklare sätt att handla med rättigheter. Något som skulle kunna vara tillgängligt för alla, säger Christina Löwenström.

Så föddes idén till Zeptagram, en digital tjänst där investerare och musikskapare kan handla med låträttigheter som om de vore aktier. Affären sker med hjälp av digital valuta och blockkedjeteknik, en decentraliserad kedja av data där alla investerare har full insyn i vilka transaktioner som görs. Den som skrivit en låt kan lägga upp den i Zeptagrams app, välja hur stor del av rättigheterna som ska säljas och för hur länge. Sedan är det bara att vänta på köparna:

– Så som branschen fungerat fram till nu så har kreatörerna rent krasst bara haft ett fåtal stora musikbolag att sälja sina rättigheter till, säger Christina Löwenström.

– Dessa har då också helt fått diktera priserna, vilket gett musikskaparna väldigt lite makt. Tekniken som vi erbjuder ger dem delvis makten tillbaka. Vi tror helt enkelt att vi kan ge musikerna ett bättre pris.

Christina Löwenström talar om tiden vi är på väg in i som ”age of the creators”. Immateriella rättigheter, som kan vara alltifrån kod till datorprogram till ett tv-manuskript till en poplåt, är en växande marknad. Linda Portnoff, ekonomie doktor som ägnat stora delar av sin forskarkarriär åt att studera musikbranschens ekosystem bekräftar bilden:

– När jag är ute och föreläser brukar jag visa en graf över intellektuella rättigheters utveckling sedan 1960-talet. Den pekar spikrakt uppåt, säger hon.

Intresset för musikbranschens bakomliggande strukturer och styrning har lett henne till flera inflytelserika positioner inom svensk musikindustri, bland annat var hon under en längre period vd för branschorganisationen Musiksverige. Nu driver hon sedan ett par år tillbaka startupen Riteband, även den likt Zeptagram ett slags börs för musikrättigheter.

– Den amerikanska investmentbanken Goldmann Sachs estimerar att den globala musikbranschen inom ett decennium kommer att omsätta 100 miljarder dollar årligen. Intäkterna ökar hela tiden. Det som dessutom är särskilt intressant med intäkter från intellektuella rättigheter är att de inte följer den allmänna konjunkturen eller några breda börsindex.

Hon menar att man även i kristider har kunnat se musikbranschens intäkter tuffa på, för vi vill alltid höra musik, oavsett om vi är ledsna eller glada.

– Jag tänker mig att man som investerare i framtiden kommer att vilja sprida sina ägg lite. Ha lite aktier på börsen, och lite musikinvesteringar, säger Christina Löwenström.

Precis som Zeptagram bygger Riteband på att fans via en app ska kunna köpa in sig på delar av upphovsrätten på låtar. Skillnaden är att Ritebands värdering kommer att ske via en avancerad modell som med hjälp av en mängd historiska intäktsdata och andra algoritmer kan estimera ett framtida värde på låten. Riteband testas i dag i en stängd betaversion som kommer att lanseras senare i år, och Linda Portnoff är optimistisk inför framtiden:

– Jag tror att vi har goda möjligheter att vara med och förändra. Om man tittar på varifrån musikbranschens intäkter kommer i dag så är 50 procent från konserter. Om du ska kunna tjäna pengar på din musik måste du i princip turnera. Men turnerande leder ofta till en ganska ohälsosam livsstil, är förknippat med droger, alkohol, psykisk ohälsa. Om musikskapare kan få in pengar på fler sätt skulle man kunna bryta beroendet av turnerande, och på så vis också skapa en mer hållbar arbetssituation.

Samtidigt som värdet för intellektuella rättigheter fortsätter att öka och skapa nya affärsmöjligheter för musikbranschen pågår en annan parallell utveckling. Mer än tio år efter att strömningstjänsterna började bli vår främsta kanal för musikkonsumtion har den maktförskjutning från storbolag till oberoende aktörer som man spekulerade i skulle ske redan från början nu inträffat på bred front.

– Om du tittar på hur den svenska topplistan sett ut bara de senaste två åren så har förekomsten av släpp från oberoende aktörer ökat från bara några få till nästan 50 procent, säger Mattias Tengblad, musikbranschveteran som i dag tillsammans med Emil Angervall driver tjänsten Corite.

Idén till den är en konsekvens av den här utvecklingen, där det traditionella skivkontraktets möjligheter för artister att kvittera ut ett förskott försvunnit för en stor del av de mest populära akterna. I Corite kan artister i stället på förhand sälja delar av sina masterrättigheter, alltså rättigheterna till inspelningen av en specifik låt. Artisten uppskattar hur många strömningar låten ska komma upp i, sedan får fansen köpa in sig på delar. Möter låten målet får investeraren pengarna tillbaka. Överträffas det kan man även som fan tjäna en hacka.

– Jag ser det här som ett sätt för artister att själva bygga sin karriär, säger Mattias Tengblad.

– Tänk om Justin Bieber som har 100 miljoner fans på Instagram skulle få bara 10 procent av dem att investera en dollar! Det skulle bli ett förskott på 10 miljoner, en summa minst lika god som vilket förskott som helst som han skulle kunna få från ett skivbolag. Om fans inom en tioårsperiod via liknande modeller finansierar 10–20 procent av den globala musikmarknaden skulle jag inte bli förvånad.

Corite, Riteband och Zeptagram har alla gemensamt att man vill förenkla och förbättra artisternas och låtskrivarnas situation. Men vad finns egentligen i affären för användarna? Den senaste tiden har flera internationella medier rapporterat att handel med musikrättigheter i tider av finanskris kan vara den nya aktien. I ett reportage i tidningen Vice beskriver forskaren Cherrie Hu musikrättigheter som ”ren passiv inkomst”. ”Du kan tjäna pengar i sömnen på dem”, säger hon.

Inget av de svenska företagen som DN talat med är fullt så optimistiska vad det gäller investerarnas möjligheter att bli rika på andras låtar. Visst, med lite skicklighet och mycket tur kan man köpa in sig på en framtida världshit. Men framför allt lyfter de svenska musiktechföretagarna fram potentialen hos den här typen av affär att skapa ett ännu starkare engagemang hos fansen.

– Köpa musikrättigheter ska du göra inte i första hand för att du vill bli rik, utan för att vara en del av resan som artisten gör, säger Christina Löwenström på Zeptagram.

– Det finns en affektionskänsla i musik som bara den kan vara värd något i sig. Att köpa en rättighet till en låt är lite som att köpa en souvenir i den digitala åldern.