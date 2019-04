Hanna Ardéhn från ”Störst av allt”: Det känns obegripligt

På nattduksbordet hemma hos Hanna Ardéhn står Malin Persson Giolitos bok ”Störst av allt” uppställd på prydnadsplats. I bokhyllan står ytterligare ett exemplar.

– Den som jag fick av Malin får stå vid sängen, säger Hanna Ardéhn.

Vi befinner oss i hennes etta i Linköping, högt i tak, femtiotalskök med målade köksluckor. På väggen hänger två teatermasker, en stor och en liten. Ute skiner aprilsolen, även om det är kallt i luften.

Det har gått exakt en vecka sedan tv-serie-versionen av ”Störst av allt” hade premiär på Netflix med Hanna Ardéhn i huvudrollen. Hon har hyllats för sin insats. Hon har ”fullständig kontroll över sin rollfigur Maja och lyckas gestalta ungdomens tindrande passion lika väl som chockens likgiltighet och panik” (Expressen), hon gör ”en storartad insats i den bärande huvudrollen” (SvD). DN:s kritiker Helena Lindblad kallar henne för ”det enskilt viktigaste skälet att serien verkligen håller för sex timmar” och utnämner hennes prestation till ”årets brakgenombrott”.

– Jag vet fortfarande inte hur jag ska ta in att det finns människor över hela världen som kan titta på serien. Det känns obegripligt! När avsnitten väl släpptes kändes det så långt borta, ”jaha, nu finns det på Netflix...” Förutom att jag fick sms från mormor och morfar att de satt och tittade.

Hanna Ardéhn bor i Linköping där hon studerar till psykolog. Foto: Marc Femenia

Till vardags pluggar Hanna Ardéhn psykologi. Det är därför hon bor i Linköping, det var här hon kom in på psykologprogrammet, nu är hon inne på fjärde året. Hon pausade inte ens för att spela in ”Störst av allt” i höstas, hon tog alla poäng ändå.

– Ända sedan jag var liten har jag gillat film med mörker. Jag såg ”När lammen tystnar” och blev jättefascinerad av Clarice Starling, jag ville typ bli som hon, psykolog på FBI.

Hur gammal var du då?

– Elva, tolv... lite för ung, kanske. Men jag ville in i psykologin, lära mig mer om det. På gymnasiet gick jag samhällsvetenskaplig linje med beteendevetarinriktning. Jag är fortfarande intresserad av det här med kriminologi. Hade jag kunnat läsa typ forensisk psykologi hade det varit superkul, att jobba brottsförebyggande men också med utredningar av folk som begått brott, bedöma om de ska till rättspsyk eller ej.

Det är fascinerande att försöka ta reda på hur en människa aktivt kan vilja skada någon annan

Varför lockar det dig?

– Jag dras till det mörka som finns hos människor. Det är fascinerande att försöka ta reda på hur en människa aktivt kan vilja skada någon annan, jag själv kan inte riktigt förstå det. Och om man lyckas hjälpa någon som har någon form av psykisk ohälsa som gör att de begår brott – då hjälper man också de som skulle ha blivit utsatta för brotten. Det känns viktigt.

Hanna Ardéhn började spela teater som sexåring. Foto: Marc Femenia

Rollen som Maja i ”Störst av allt” tycks skräddarsydd för Hanna Ardéhn – en psykologisk djupdykning i brott och vem som är kapabel att begå dem. Maja, en tonårstjej i överklassens Djursholm, träffar Sebastian, son till en av Sveriges rikaste män. Med honom öppnar sig en helt ny nivå av lyx, med privatyachter och tjänstefolk. När Sebastian börjar må allt sämre hamnar ansvaret för honom på Maja, i en ond spiral som slutar med en skolskjutning. Maja häktas, och kämpar själv under förhör och rättegång med att få ihop sina minnesbilder av vad som hänt – dödade hon verkligen sin bästa vän?

Man förstår bitterheten och ilskan som finns i henne

Jag frågar om hon tyckte om Maja när hon läste manuset.

– Både och. Jag kände sympati med henne för att hon är så utlämnad och isolerad. Alla förväntar sig att hon ska ta hand om Sebastian och rädda honom. När allt väl händer, i klassrummet, är det hon som får all skuld, nästan som om Sebastian inte alls var delaktig. Hon blir svartmålad av allt och alla. Man förstår bitterheten och ilskan som finns i henne.

Att spela överklasstjejen Maja är Hanna Ardéhns första stora huvudroll. Foto: Marc Femenia

Det är Hanna Ardéhns första stora huvudroll, men teatern har funnits med henne sedan barnsben. Ingen i hennes familj eller släkt har sysslat med något kreativt, säger hon – pappa jobbar med it, mamma jobbade tidigare med att sälja it-lösningar – så teater blev Hanna Ardéhns alldeles egna grej.

– När mamma skulle hämta mig på dagis hittade hon mig vid en spegel där jag stod och övade svordomar. Jag älskade Snövit också, jag brukade stå och låtsas vara häxan.

Jag vet fortfarande inte om jag känner att jag är bra, det är mer att det är kul

Som sexåring började hon på teaterlek för barn.

– Jag kände att jag äntligen var hemma, jag fick liksom skapa mina egna filmer, mina egna berättelser.

Minns du vad pjäserna handlade om?

– Gud, vi gjorde någon variant på ”Snövit och de sju dvärgarna” där häxan hyrde lönnmördare. Jag var Trötter, tror jag. Och så gjorde vi någon pjäs om en monsterskola, då spelade jag bananfluga.

Att ha lätt till tårar är en fördel när man ska skådespela, konstaterar Hanna Ardéhn. Foto: Marc Femenia

När fattade du att du hade talang?

– Jag vet fortfarande inte om jag känner att jag är bra, det är mer att det är kul. Sedan har jag lätt för att gråta, det märkte jag var en fördel när jag skådespelade. Och till min storasysters stora förtret kunde jag använda det om vi hade bråkat: ”Buhuu, hon slog mig...”

Hanna Ardéhns pappa hjälpte henne att göra profiler på ett par olika sajter där man kunde söka statistroller, och så småningom fick hon några små roller. En indiefilm, en ungdomsserie för SVT:s Barnkanalen. Och som femtonåring fick hon rollen som Joy i SVT-serien ”30 grader i februari” om ett gäng svenskar som bosätter sig i Thailand. Inspelningen av första säsongen pågick i ett halvår. Det blev skola på distans för Hanna Ardéhn, och hennes farmor följde med. Man är inte så stor när man är femton.

– Jag försökte övertala mina föräldrar att få åka dit ensam: ”Jag kan klara det här själv!” Tittar jag tillbaka nu tänker jag, gud en sån plutt. Men jag trodde jag var stor. Jag känner mig nästan yngre nu än när jag var femton. Även om jag bor själv i egen lägenhet tänker jag typ: ”Oj, vem har låtit mig leka vuxen!”

Hanna Ardéhn hade ett lugnt tonårsliv, till skillnad från tv-seriens Maja. Foto: Marc Femenia

Hon spelade in ännu en säsong av ”30 grader i februari” samtidigt som hon gick gymnasiet. ”Störst av allt” utspelar sig på ett gymnasium i Djursholm, bland privilegierade ungdomar med mycket pengar. Det tycks finnas obegränsade resurser, drogerna flödar på festerna. Själv gick Hanna Ardéhn gymnasiet i Täby.

– Det är en lite rikare förort i Stockholm, men inte riktigt som Djursholm.

Var befann du dig i skolhierarkin?

– Åh, jag var ju inte tuff alltså, var inte the cool kid. Jag gillade att plugga, att få bra betyg. Att sitta hemma och dricka te och kolla på film lät så mycket roligare än att gå ut och festa. Jag festade ingenting i gymnasiet, första gången jag ens drack ett glas bubbel var jag nitton. Så jag var väldigt sen med allt det där. Jag var inte som Maja, som går på stora fester och röker och sånt, när jag läste det tänkte jag gud vad farlig hon är, haha.

Den vill belysa hur maktlös man kan känna sig i vissa situationer

Hur tänker du kring vad klass har för betydelse i ”Störst av allt”?

– Den handlar inte bara om klass utan också om makt. Dels makten som kommer med klasskillnaderna, som också finns inom den rika överklassen. Majas familj är rik, men Sebastians är på en helt annan nivå, och folk förblindas av den makt som följer med pengar. Som att Majas föräldrar låter henne åka iväg på en yacht med någon de inte känner, som hon varit ihop med i en dag. Men också den andra formen av makt som finns i relationerna. Mellan Maja och Sebastian, mellan Sebastian och hans pappa, Maja och hennes föräldrar.

Hanna Ardéhn började på universitetet direkt efter studenten. Foto: Marc Femenia

Vad vill berättelsen säga om makt?

– Den vill belysa hur maktlös man kan känna sig i vissa situationer. Visa hur vi väljer att titta bort när någon har mycket makt, klass och status. Inget skulle väl kunna hända på Djursholm, tänker man, det är så fint, alla är så lyckliga – samtidigt finns det saker som ruttnar bakom fasaden. Och visa att det finns många olika former av makt, det är dynamiskt och något som kan förflyttas hela tiden.

Hanna Ardéhn väljer tre filmer om ondska ”När lammen tystnar” (1991) ”Anthony Hopkins gör det briljant, det kalla och uträknande, att han så medvetet tänker ut hur han ska skada någon.” ”The duchess” (2008) ”Ralph Fiennes spelar en adelsherre som gifter sig med Kiera Knightley. Han är så vidrig i den rollen, så obehaglig, hela den är ondska.” ”En vampyrs bekännelse” (1994) ”Jag älskade vampyrer när jag var liten. Rollfiguren Lestat njuter av död, njuter av jakten, av att vara ett rovdjur. Det är en form av ondska, samtidigt som de är vampyrer och det är deras natur.” Visa mer

Hanna Ardéhn började på universitetet direkt efter studenten. Det var ”lika bra att passa på”, säger hon, medan hon fortfarande tyckte att det var kul att plugga. Mamman flyttade till Bohuslän i samma veva, pappan bodde kvar i Stockholm – Linköping ligger någonstans mittemellan, praktiskt för att hälsa på, säger hon. Att satsa fullt ut på att bli skådespelare var inte riktigt något som fanns i hennes begreppsvärld.

– Jag har nog alltid haft en lite tråkigt realistisk inställning: vad är oddsen för att det skulle gå, det är så många som vill bli skådespelare, det är bra att ha en utbildning att falla tillbaka på.

Hanna Ardéhn provfilmade för rollen som Maja utan några större förväntningar. Foto: Marc Femenia

Det var för drygt ett år sedan sedan som rollbesättaren för ”Störst av allt” hörde av sig, samma person som castade henne till ”30 grader i februari”. Var hon intresserad av att provfilma?

– Jag fick höra att de hade jättemånga castings med olika tjejer. De berättade om boken och vilket stort projekt det skulle bli. Jag tänkte att jaja, det blir nog inte jag, men jag åkte dit utan förväntningar.

Det var väldigt lätt att hitta personkemi oss emellan

Det dröjde länge innan hon hörde något, men till slut blev hon ombedd att komma tillbaka för fler auditions, fick träffa regissören. På vägen hem till Linköping köpte hon Malin Persson Giolitos bok och läste den på tåget.

– Jag läste den i ett svep och kände bara, oh my god, det här är så bra, de borde verkligen göra film av det här! Haha, jag glömde bort att det var just det de skulle göra, att det var därför jag läste boken.

”Han är raka motsatsen till Sebastian, bryr sig genuint om andra,” säger Hanna om motspelaren Felix Sandman. Foto: Marc Femenia

Till sist fick hon veta att rollen var hennes. Att hitta motspelaren Sebastian tog tid – Hanna Ardéhn fick provspela mot flera olika. Felix Sandman, som till slut fick rollen, dök upp i sista sekund.

– Efter att han fick beskedet om rollen var det någon vecka kvar, sedan åkte vi iväg till Kroatien och började filma. Han fick kasta sig in!

Hade ni personkemi från början?

– Han är verkligen supertrevlig, ser alla människor han möter. Det var väldigt lätt att hitta personkemi oss emellan. Han är raka motsatsen till Sebastian, bryr sig genuint om andra. Det kändes tryggt eftersom vi hade så många mörka scener tillsammans.

Vi kramades mycket under tiden, frågade varandra hur vi mådde, om det var okej

Vilka scener var svårast att göra?

– Det är två som poppar upp direkt. Den ena är i avsnitt två där Maja får ett sammanbrott i häktet och börjar skrika rakt ut. Och jag skriker inte. Inte när jag blir rädd, inte när jag åker berg-och-dalbana, inte alls. Jag är väldigt... tyst och sansad. Att släppa taget på det sättet var jätteläskigt. Kommer det ens att komma ut något ljud när jag försöker, kan jag ens skrika?

– Den andra scenen är när Sebastian och Maja kommer hem från hennes födelsedagsmiddag och han våldtar henne. Den var jättejobbig. Det är ett så tungt ämne, det kändes viktigt att inte springa förbi det eller göra det på fel sätt, det behövde kännas ärligt och äkta och på riktigt.

Hanna Ardéhn har fått en del erbjudanden om provfilmningar efter succén i ”Störst av allt”. Foto: Marc Femenia

Att spela in scenen var svårt, säger Hanna Ardéhn. För att bygga upp den på rätt sätt spelades den in kronologiskt, från att paret kommer hem till det stora lyxiga huset, till själva våldtäkten, till stunderna efteråt då Maja konfronteras med Sebastians pappa.

– Det var jättetufft. Att sätta sig in i att det här är något som händer folk på riktigt. Jag och Felix pratade mycket innan. Vi kramades mycket under tiden, frågade varandra hur vi mådde, om det var okej. Regissören Per-Olav Sørensen frågade hela tiden om jag ville ta en paus. Alla runtomkring var väldigt måna om att vi skulle må bra och känna oss trygga.

Andra kanske går hem och lyssnar på en podd och läser en bok, jag spelar in en video med mig själv

Hur var det att se de här scenerna, färdigklippta, efteråt?

– Gud, jag kommer på mig med att hålla andan och stelna till i hela kroppen varje gång jag tittar på det. Det jobbiga sköljer över en igen. Men det är också för att det ser äkta ut; och det är lite skönt.

Hanna Ardéhn har ett drygt år kvar på psykologprogrammet. Hon tänker gå klart, säger hon. Men det kanske får ta ett tag. Hon har fått en del erbjudanden om provfilmningar nu, gör auditions på distans när hon kommer hem från föreläsningarna på eftermiddagarna.

– Det är lite udda! Andra kanske går hem och lyssnar på en podd och läser en bok, jag spelar in en video med mig själv, haha.

Hanna Ardéhn hoppas på ett kostymdrama i framtiden. Foto: Marc Femenia

Har du något drömprojekt?

– Ja, jag skulle vilja göra ett kostymdrama. Jag älskar 1700-tal, ”Marie Antoinette”, ”Stolthet och fördom”, jag har sett alla Kiera Knightleys kostymdramer. Men också något i stil med ”När lammen tystnar”. Jag skulle vilja spela någon som Hannibal Lecter.

Inte Clarice Starling?

– Henne vill jag vara i verkligheten.

Läs fler intervjuer av Hanna Fahl här, bland annat med författaren Fredrik Ekelund som kommit ut som transvestit.