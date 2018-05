Hanna Fahl: Fem låtar att hålla koll på i kvällens semifinal

Albanien

Eugent Bushpepa – ”Mall”

Eugent Bushpepa från Albanien. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Förutom att hans namn är underbart (Albaniens Benedict Cumberbatch?) är låten en märkligt framgångsrik mix mellan hetsiga folkmusikfioler och bredbent radiorock. Det är nästan så att man förlåter den krabbdansande hårdrocksgitarristen som står och knäar i ena hörnet.

Tjeckien

Mikolas Josef – ”Lie to me”

Mikolas Josef från Tjeckien Foto: Stina Stjernkvist/TT

En pigg och effektiv men fruktansvärt enerverande funksoullåt framförd av en elevrådsordförande från Prag i lite för hård åtdragna hängslen. Trumpetslingan är som en surrande försommarmygga i örat, man försöker vifta bort den men råkar bara slå sig själv i ansiktet.

Estland

Elina Nechayeva – ”La forza”

Elina Nechayeva. Foto: Rolf Klatt/REX/Shutterstock

Varje Eurovision behöver en jättekjol – här är årets. Elina Nechayeva har tagit med sig gissningsvis några hektar tyg när hon sjunger sin ekvilibristiskt kvittrande lightopera på italienska. Möjligen träffar hon rätt i skärningspunkten mellan camp och ”äntligen någon som kan sjunga!”.

Bulgarien

Equinox – ”Bones”

EQUINOX från Bulgarien Foto: Stina Stjernkvist/TT

Bulgarien har satt ihop en spretig femhövdad supergrupp klädd i stora mängder svart läder för att framföra gothschlagerlåten ”Bones” – på papperet låter det som en fruktansvärd idé, men det fungerar oväntat bra, och de lyckas få till en rätt sugande dramatisk känsla.

Finland

Saara Aalto – ”Monsters”

Saara Aalto från Finland. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Finland, detta Eurovisions sorgebarn som bara lyckats en enda gång (2006 med Lordi) fortsätter att kämpa. I år med lite brittisk ”X-Factor”-glans (Saara Aaalto kom tvåa där 2016) och den bästa låt Finland skickat till tävlingen på länge, även om det väl inte blir någon topplacering i år heller. Hela startlistan i semifinal 1. 1 Azerbajdzjan. Aisel – ”X my heart” 2 Island. Ari Ólafsson – ”Our choice” 3 Albanien. Eugent Bushpepa – ”Mall” 4 Belgien. Sennek – ”A matter of time” 5 Tjeckien. Mikolas Josef – ”Lie to me” 6 Litauen. Ieva Zasimauskaitė – ”When we're old” 7 Israel. Netta – ”Toy” 8 Belarus. Alekseev – ”Forever” 9 Estland. Elina Nechayeva – ”La forza” 10 Bulgarien. Equinox – ”Bones” 11 Makedonien. Eye Cue – ”Lost and found” 12 Kroatien. Franka – ”Crazy” 13 Österrike. Cesár Sampson – ”Nobody but you” 14 Grekland. Yianna Terzi – ”Oniro mou” 15 Finland. Saara Aalto – ”Monsters” 16 Armenien. Sevak Chanaghjan – ”Qami” 17 Schweiz. Zibbz – ”Stones” 18 Irland. Ryan O'Shaughnessy – ”Together” 19 Cypern. Eleni Foureira – ”Fuego”