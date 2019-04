Hanna Fahl: Fem saker man kan lära sig av 20-årsjubilerande ”The matrix”

1. ”The matrix” är ett perfekt rorschachtest. Filmen har på ett alldeles fascinerande sätt adopterats av såväl högerextremister som libertarianer och socialister. Alla tycks kunna läsa in stöd för sin privata livsåskådning i den. Filmens mest berömda scen, där huvudpersonen Neo får välja mellan ett rött (se världen bakom den virtuella verklighet han tror är sann) och ett blått (stanna kvar i illusionen) piller, har till exempel blivit stående uttryck i incelkretsar. Där tolkas det röda pillret som att öppna ögonen och inse att feminismen tagit ifrån männen den medfödda rättigheten att ligga samt att alla kvinnor är horor, och det blåa som att fortsätta leva i ignorans. Samtidigt är det möjligt – och rimligt, inte minst med tanke på de regisserande systrarna Wachowskis egna liv – att läsa filmen som en allegori över transerfarenheten, matrisen som det förslavande systemet av normativa könsroller och Neos uppvaknande som en resa mot ett sannare jag. Hade jag jobbat med att formulera den typ av pseudovetenskapliga personlighetstester som företag utsätter sina anställda för så hade första frågan varit ”Hur tolkar du The matrix?”. Sedan hade jag delat in alla i fyra färger som grund för tillitsövningar på heldagskonferensen. Röd – antikapitalist. Blå – gamergater. Neongrön – habil programmerare. Den blanka svarta färgen av fuskläder – bdsm-utövare och/eller kär i Carrie-Anne Moss.

2. ”Get up, Trinity. Just get up.” Denna replik yttras bara några minuter in i filmen. Carrie-Anne Moss rollfigur har just slungat sig genom en gravitationstrotsande flykt från ett gäng agenter över hustak och dykt genom ett pyttelitet fönster in i ett trapphus där hon vig som en gasell rullat över golvet och dragit sin pistol. Men så fryser hon till is, till synes oförmögen att röra sig. Det är här hon tyst säger åt sig själv att resa sig, två gånger, en närbild och en paus på några sekunder i ett snabbt klippt actionflöde. Den korta pausen gör hela scenen, förvandlar omedelbart Trinity från opersonlig schablon till någon att identifiera sig med. Dessutom är få saker så användbara i vardagen som att då och då tyst viska ”get up, Trinity” till sig själv.

3. Konsensus tycks vara att inte låtsas om att de två uppföljarfilmerna existerar. Men de är faktiskt (om än inte sinnesutvidgande mästerverk som ettan) inte så tokiga. Till och med den knappt sju minuter långa scenen – kanske den mest utskällda och hånade i modern filmhistoria – där ett gigantiskt futuristiskt raveparty korsklipps med ett samlag i ”The matrix reloaded”, är underskattad. Särskilt om man ser den som prototyp för ännu mer underskattade Wachowskisystrar-tv-serien ”Sense8”.

”The matrix”, visualiserad av gröna tecken. Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Co

4. Inget åldras så snabbt som visualiseringar av ”internet”. 1999, när de flesta av oss fortfarande hade de pixliga teckensnitten från datorterminaler i teknikens barndom i minnet, var de bildskärmsgröna tecknen och siffrorna som regnar mjukt över svart bakgrund i öppningssekvensen av ”The matrix” fantastiskt futuristiskt coola (även om de tappade lite av sin mystik när filmens produktionsdesigner senare avslöjade att de bestod av sushirecept). Men i dag är grafiken det enda som inte riktigt håller i filmen (förutom möjligen telefonkioskerna, det enda som åldrats nästan lika snabbt som visualiseringar av ”internet”).

5. Du kanske tror att du, som gillar ”The matrix”, vill ha en kille som gillar ”The matrix”, men i verkligheten vill du absolut inte ha en kille som gillar ”The matrix”. Jag kan tyvärr inte förklara mekanismerna här, mer än att det är en naturlag. Samma sak gäller även filmen ”Inception”, tv-serien ”Breaking bad” samt romanerna ”Tärningsspelaren” och ”Dumskallarnas sammansvärjning”.

Läs fler texter av Hanna Fahl, till exempel om att vara berättelsernas Jan Björklund.