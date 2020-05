Hanna Fahl: Finns det någonting mer härligt komplicerat än SVT Barn just nu?

Här är något jag funderat på orimligt mycket de senaste veckorna: vem är egentligen kontinuitetsansvarig för det gigantiska och spindelvävskomplicerade SVT Barn Cinematic Universe?

Jag förstår att det här är en fråga som berör en, inte oansenlig, men mycket snävt avgränsad del av befolkningen. Barnkanalen är inte något man som vuxen människa följer av intresse, det är något som bara gnager sig in i ens liv om man har barn i en specifik ålder och som man till slut utvecklar en Stockholmssyndromlik relation till. Men särskilt i Dessa Tider fyller barnkanalen ett stort behov. Och med Dessa Tider menar jag inte den pågående pandemin, utan det år av tomhet som passerat sedan Marvel med ”Spider-man: Far from home” avslutade (åtminstone ett kapitel i) sitt episka superhjältevärldbygge.

Sedan dess är vi många som förgäves letat efter ett lika komplext historieberättande att dyka in i. Själva premissen för ett delat fiktivt universum är att en film eller en tv-serie inte bara är en avgränsad enhet utan en del av något större. Som att serierna ”Buffy” och ”Angel” berättade varsin historia men lät både skådespelare och handling överlappa ibland, eller att alla hittills sex ”Law & order”-serier utspelar sig i samma verklighet. Det Marvel gjorde var oöverträffat krångligt, 23 långfilmer på 11 år med olika temperament och tonläge, alla hopknutna till ett enda paket. Slutet kändes historiskt, lite vemodigt, en aning om att vi aldrig kommer att få se något liknande igen.

Det var oväntat att det skulle bli SVT Barn som, med kanske en miljondel till budget och viss klasskillnad i verkshöjd, skulle göra det mest ambitiösa försöket. De senaste åren har barnkanalens nästan samtliga produktioner, en disparat samling program som sträcker sig från matlagnings-tv och pysseltips till tävlingsprogram, från det mer baby-inriktade Bolibompa till rysare, långsamt börjat kopplas ihop till en enda gigantisk mytologi, svårare att förklara för en utomstående än handlingen i ”Westworld” för ens mamma.

Främst sker detta i flaggskeppet ”Sommarskuggan”, SVT Barns svar på ”Avengers”, som är inne på sin femte allt mer dramaturgiskt snåriga säsong. Här sammanförs nästan samtliga kanalens programledare och ett stort antal karaktärer från diverse barnprogram – en struts, spöket Laszlo, musikern Hasse Andersson och ”Bäst i test”-programledaren David Sundin, det blå håriga djuret Tussen, till och med en kort cameo från den pensionerade Björne. Men man ska inte underskatta mer obskyra produktioner som ”Äggmysteriet” eller ”Fixarfesten”. Även där finns värdefulla nycklar för den som liksom jag är riktigt nära att installera en sådan där galen-människas-konspirationsvägg med knappnålar och rött garn mellan tidningsurklipp och post-it-lappar för att fullt ut förstå SVT Barn Cinematic Universe.

De logiska luckorna är ibland flagranta. Som varför Draken i vissa sammanhang kan prata människospråk, och i andra endast mumlar olika debila varianter av ”boli-boli-bo”. Vem ”Korven” egentligen är har jag aldrig riktigt förstått, den tycks inte höra hemma i något specifikt program utan står bara plötsligt där med sin milda men ändå vagt hotfulla utstrålning.

Jag vet inte vem som ligger bakom den här massiva mytologiska konstruktionen, men med tanke på att publiken är barn knappt förmögna att ta till sig handlingen i ”Greta gris” är det verkligen beundransvärt ambitiöst. Jag är inte säker på om jag vill tacka hen eller bara fråga hur hen mår. Själv mår jag bara fint, men det vore bra om någon släppte ut mig ur lägenheten före sommaren.

Läs fler texter av Hanna Fahl, till exempel om varför ”Gift vid första ögonkastet” var tv-historia.