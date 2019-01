Hanna Fahl: Historien om Fyrefestivalen är som ett stort konstverk

Det var omöjligt att inte känna ren och blossande skadeglädje när härvan kring Fyrefestivalen blev offentlig våren 2017. Det glamorösa eventet skapades av techentreprenören Billy McFarland, frontades av rapparen Ja Rule och marknadsfördes av Instagrammodeller som Bella Hadid och Kylie Jenner.

Festivalen utlovade lyxboenden på en privat ö i Bahamas, kändiskocklagad mat, artister som Major Lazer, Blink 182 och Migos, och de dyraste biljetterna kostade över 100.000 kronor – det var en fest för de rika, de vackra och de kända.

Den utlovade lyxmaten på Fyre blev formbröd och ost. Foto: IBL

Men när Fyre väl ägde rum spreds blixtsnabbt bilder på lera, katastroftält, bagage som dumpats i högar och formbröd med färdigskivad ost. Artisterna ställde in och besökarna flydde i sina dyra skor.

Nu har två nya dokumentärer kommit om festivalen: Hulus ”Fyre fraud” och Netflix ”Fyre”, nästan exakt samtidigt och i konkurrens med varandra. Naturligtvis, det är en alldeles för bra historia för att inte kasta sig över. Den ”taps into all the relevant millennial trends”, som New York Times-skribenten Jia Tolentino uttrycker det några minuter in i ”Fyre fraud”.

Billy McFarland, vid tidpunkten 25 år gammal, framstår i båda filmerna som en komplett sociopat med förmåga att dupera alla från riskkapitalister till popstjärnor. Samtidigt blir det uppenbart att människorna runtomkring honom omöjligt kan ha varit omedvetna om det gigantiska bedrägeri de var en del av. Det fascinerande med alltihop är att de alla verkade så tagna av visionen, festivalen som liksom skulle förkroppsliga en hel generations fantasi om exklusivitet, att de gick med på nästan vad som helst för att inte spräcka bubblan.

I slutändan är metaberättelsen kring berättelsen kring Fyre nästan det allra mest samtidstypiskt dystopiska med alltihop.

En smaklös metafor man skulle kunna frestas att ta till är horeriet – dokumentärerna är fulla av människor som sålt själ och moral för att rädda luftslottet. Men den liknelsen blir snabbt överflödig när man når det minnesvärda ögonblicket i ”Fyre” där eventproducenten Andy King, som blivit en del av Billy McFarlands innersta krets, berättar hur McFarland ringer och ber honom ge Bahamas tullchef en avsugning i utbyte mot fyra lastbilsflak Evian, varpå King gurglar med munskölj och tappert åker till flygplatsen. (Spoiler: King får loss det franska buteljerade vattnet utan att behöva prostituera sig.)

Fyrefestivalen var lätt att skratta åt när det begav sig – någon som haft råd att lägga 12.000 dollar på en biljett är svår att tycka synd om. Men de ekonomiska tragedierna i bakgrunden var osynliga i rapporteringen om Fyrefiaskot: alla de lokala entreprenörer som anlitats att bygga hela området men aldrig fick betalt, cateringkvinnan som tvingades avlöna sin personal ur egen ficka.

Dessa människor är i princip helt frånvarande i Hulufilmen. I Netflix version intervjuas ett par av dem lite pliktskyldigt, men de är inte huvudpersoner – det är 20-någonting-pr-killarnas och bandbokarnas välgroomade ansiktsbehåring som skrynklas besviket för att illustrera sveket (en av dem fick sin lön kontant i ett kuvert!) de utsatts för.

Besökarna som skulle ha bott i lyxiga bungalower hamnade i katastroftält. Foto: IBL

I slutändan är metaberättelsen kring berättelsen kring Fyre nästan det allra mest samtidstypiskt dystopiska med alltihop. Allt är korrupt: Netflixdokumentären är gjord i samarbete med pr-byrån Jerry som låg bakom festivalens skamlösa marknadsföringskampanj. Hulu, å sin sida, har betalat Billy McFarland en okänd summa (22 miljoner kronor, hävdar Netflix i det underhållande smutskastningskrig som pågått mellan de två produktionerna) för en intervju.

Alltihop, festivalen, de virala Instagrambilderna, dokumentärerna, är som ett stort konstverk om en verklighet i upplösning. Det finns ingen substans någonstans, allt är bara en oupphörligt fascinerande yta.

