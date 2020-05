Hanna Fahl: Hur kan så dyr tv vara så dålig, och varför tittar man?

Aldrig trodde jag att dagen skulle komma då jag – älskare av science fiction, generöst fan av tv, och beundrare av komplexa koncept – skulle säga detta. Men den konceptuella science fiction-tv:n har fått hybris och behöver lugna ner sig lite. Jag talar då främst om två av vårens stora serier: senaste ”Westworld”-säsongen och Alex Garland-skapelsen ”Devs” (båda på HBO Nordic i Sverige).

De två serierna kretsar på ett spöklikt sätt kring exakt samma ämnen: fri vilja, determinism, och huruvida människan är möjlig att helt och fullt de- och rekonstruera. Men jag skulle snarare säga att frågan som väcks är: Hur kan något så dyrt vara så dåligt?

I ”Devs” driver en excentrisk techentreprenör med personlighetstypen ”surfarfilosof” ett hemligt projekt för att skapa en gudalik kvantdator förmögen att återge både det förflutna och framtiden, ned till minsta partikel. Det är egentligen inte en dålig premiss, och här finns en del att gilla. Seriens huvudsakliga konflikt, den mellan en deterministisk världssyn och flervärldstolkningen av kvantmekanik, hade också kunnat vara riktigt intressant, om den inte hade varit så fruktansvärt och outhärdligt pretentiöst presenterad. Och om cgi-teamet inte varit fullt så nöjda med sin töntiga magnetupphängda guldhiss.

”Westworld” har å sin sida gått från första säsongens robotar instängda i en temapark som kämpar för att slå sig fria från sina förprogrammerade öden, till att i tredje säsongen vidga berättandet till att omfatta hela världen. Också här introduceras en superdator, en artificiell intelligens som både kan förutspå och påverka människors handlingar och dess effekter. Även här finns fånig techrekvisita – både själva datorn, ett ondskefullt svart klot, och en sorts framtidssiarens egen Apple Watch.

Båda serierna lider av ett besynnerligt problem, som känns väldigt specifikt för peak tv-eran: de är så upptagna med att skapa så oförutsägbar och komplex handling som möjligt, konstruerad för analyser och teorier på internet snarare än för tittarupplevelsen, att de glömmer tv-mediets själva basfunktioner. Som god dialog och trovärdiga rollfigurer. ”He didn't fit the world anymore, and the world didn't fit him. And it drove him mad”, mumlar den onda franska miljardären allvarligt i en av otaliga slappa voiceovers i ”Westworld”, och det är som att lyssna på ett manus författat av en högstadiekille, förpackat i otroligt vackert och lyxigt foto. Hur kan något så dyrt vara så dåligt, och varför tittar man ändå? Är inte det den sanna frågan om fri vilja, så säg?

Faktum är att vårens tredje (!) serie om artificiell intelligens, teknikföretags ondska och dekonstruktionen av mänskligt medvetande, nog är den jag sett med mest njutning. Befriande nog är det en romcom. ”Upload” (Amazon Prime) utspelar sig i en framtid där man efter (nåja, strax före, om man ska vara noggrann) döden kan ladda upp sitt medvetande i ett privatägt digitalt paradis. Där tillbringar den som har råd med månadskostnaden sina dagar i lyx, medan den fattigare får nöja sig med att ransonera sina två gig data i spartanska källarhålor.

Kärlekshistorien mellan Nathan, som dör under mystiska omständigheter i en självkörande bilolycka och laddas upp till det idylliska Lake View, och kundtjänstrepresentanten Nora som ska guida honom till efterlivet, är kanske inte revolutionerande tv men en riktigt mysig komedi utan alltför stora pretentioner. Jag föredrar nog min artificiella intelligens som slapstickbutler i efterlivet, snarare än ont svart klot.

