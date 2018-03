Hanna Fahl: Jag hade inga spärrar kvar, skördade vete rätt ut i öppet kontorslandskap

Under en period spelade jag Farmville, eller ”spelade”, det fanns mycket få faktiska speldramaturgiska element i den världsomspännande psykos som var Farmville, det var mer ett tvångsmässigt milt självskadebeteende att jämföra med att bita på naglarna eller dra ut ögonbrynshår.

Det var 2009 och Farmville var en Facebookapp som gick ut på att med oändliga mängder enformiga musklick ”så” olika grödor och efter en bestämd tid ”skörda” dem. Jag var inte en komplett idiot, jag förstod redan från start att jag var dum i huvudet som gjorde det, i början spelade jag i smyg när ingen såg, men jag gled snabbt längs det sluttande planet och snart hade jag inga spärrar kvar, skördade vete rätt ut i öppet kontorslandskap som om det inte fanns någon morgondag. Jag antar att jag nådde punkten då jag, om jag i stället varit alkoholist, hade skitit i att gömma vinet i en läskburk och i stället bara klunkade rätt ur halvflaskan för vem fan är någon att döma?!

Det var, trots allt, 83 miljoner andra människor som gjorde samma sak. Farmville var den första riktigt stora och virala Facebookappen och svepte över jorden som en tom och dum gräsbrand. Att jag gav upp alla illusioner om att vara en tänkande, kännande varelse och valde att komma ut som, inte direkt stolt, men resignerad digital blåbärsodlare är en sak, men Mila Kunis och Emma Stone gjorde det också, de pratade förtjust om det i intervjuer. Lady Gaga inledde ett samarbete med spelskaparna Zynga. Det ryktades att Wyclef Jean spelade.

Något annat Zynga gjorde var att vänja oss vid att med ett enkelt klick ge bort vår, och våra vänners, Facebookanvändarinformation till en tredje part. I en artikel i Slate (”The roots of the Cambridge Analytica scandal”, 26/3 2018) skriver Lila Thulin om den sociala plattformens barndom och hur superhitten Farmville etablerade det obrydda beteende så många av oss ägnar oss åt i dag, där vi skänker bort data för att i gengäld få några minuters förströelse med ett quiz eller personlighetstest. Zynga använde informationen för att marknadsföra sitt eget spel till användarnas Facebookvänner, Cambridge Analytica använde informationen de samlade in genom ett personlighetstest för att hjälpa Donald Trump att vinna valet. Sluttande plan, indeed.

Man kan tycka att användare som gör så, ger bort sin information, är idioter. Ja, jo. (Förlåt alla som spammades med Farmvilleinbjudningar runt 2009, och tack för att ni möjliggjorde mina digitala rekordskördar.) Men jag har svårt att se en lösning på det här problemet som bygger på individuellt ansvar. Det är helt orimligt att begära att varje internetanvändande människa ska läsa igenom varje mångsidigt finstilt avtal innan varje godkännande av nedladdad app. Det kommer aldrig att hända.

Jag betraktar mig själv som över genomsnittet internetvan, och jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag orkar bara inte, jag orkar inte ens föreställa mig den enorma viljeansträngning det skulle innebära, jag orkar inte gå ur Facebook heller, orkar inte ens följa de där instruktionerna varannan mediesajt publicerat om hur man kollar vilka tredjepartsaktörer man gett tillgång till data.

Bara tanken får mig att vilja vagga fram och tillbaka katatoniskt medan jag skördar digitalt vete.

Jag är osäker på vad slutsatsen är här, kanske att meningslöshet har större relativt värde än man kan tro. Vi verkar vara beredda att offra ganska mycket för den temporära själsliga frid tom distraktion kan ge. Farmville var yoga för slashasar. Och nu får vi, så att säga, skörda den amerikanske president med digital-pumpa-färgat hår vi en gång sådde.

