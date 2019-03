Hanna Fahl: Kalla mig berättelsernas Jan Björklund, jag vill bara ha lite ordning och reda

Vi befinner oss mitt i ett oroande skede: berättelsens upplösning. Det är delvis en effekt av tv-revolutionen, delvis den logiska följden av att filmbranschen utvecklats till en trygghetssökande och riskobenägen verksamhet som kannibaliserar på syskongenrer som litteratur och serier för att skapa innehåll som redan har en bevisad konsumentkrets. Berättelser som äter berättelser tills hela berättelsens integritet har matsmälts ned till en samling stora ospjälkade molekyler.

I veckan kom nyheten att André Acimans kärleksroman ”Call me by your name” får en uppföljare, 12 år senare – Aciman sporrades av framgångarna för filmatiseringen av hans berättelse som kom för ett par år sedan. Aciman är dock sent ute. Filmen har också en planerad uppföljare på gång, sedan minst ett år tillbaka – och den verkar av allt att döma ha mycket lite att göra med den planerade romanen.

Margaret Atwoods klassiska roman ”The handmaid’s tale” från 1985 ska också få en uppföljare i höst, naturligtvis har hon precis som Aciman inspirerats av det nya liv berättelsen fått i tv-form. Och precis som med ”Call me by your name” har tv-serien redan hunnit ta egna vägar; en andra säsong har tagit vid där första boken slutade, en tredje är på väg. Atwood har själv varit åtminstone perifert involverad som konsult, så någon röd tråd kan man väl anta finns mellan serie och kommande roman, men boken ska utspela sig flera decennier senare och berätta en helt annan historia.

Det är den gränslösa sammanblandningen som förvirrar och stör, när adaptionerna blöder in i varandra.

Detta är inte unika situationer, det händer hela tiden. ”Game of thrones” är väl det mest omskrivna exemplet, där författaren George R R Martin helt enkelt inte hunnit skriva färdigt den episka fantasybokserien i samma takt som HBO manglat ut tv-avsnitt, och från säsong 6 fick manusförfattarna klara sig själva. När den sista säsongen har premiär i mitten av april är det utan bokförlaga, den ska Martin skriva senare, som en... efterlaga, en sorts litterär efterbörd. Kanske slutar den på samma sätt som tv-serien, kanske inte, vem vet, kanske orkar Martin aldrig ens slutföra sitt projekt. Han tycks ha drabbats av skrivkramp ungefär samtidigt som tv-serien blev framgångsrik.

Och berättelsen är ju redan upplöst. Har inte längre några skarpa kanter. Går inte att definiera som det som sker mellan bokpärmarna, utan har flödat ut och förgrenat sig. Det är desorienterande. Filmatiseringar eller tv-bearbetningar av romaner i sig är inget problem, inte ens om de tar sig stora friheter med berättelsen – de förhåller sig, traditionellt sett, till originalen som separata verk, relaterade men distinkt egna och i sin egen kapsel. ”Apocalypse now” är, för att använda ett klassiskt exempel, en sak, ”Mörkrets hjärta” en annan.

Det är den gränslösa sammanblandningen som förvirrar och stör, när adaptionerna blöder in i varandra. Superhjältefieringen av Hollywood har kanske skapat det mest berättelsedestruktiva prejudikatet – en oredig soppa av reboots och remakes, omstarter och löst sammanhållna filmvärldar utan krav på inre logik och med oklar relation till både serieförlagor och varandra. Berättelserna må ha juridiska rättighetsägare, men inga moraliska ägare, inga auteurer.

Man skulle kanske generöst kunna kalla det för en återgång till forna tiders traderade berättelser som förändrades och antog olika former beroende på vilka öron och tungor de passerat. Men jag är inte generös. Jag vill bara veta hur något börjar och slutar, kalla mig berättelsernas Jan Björklund men jag vill bara ha lite ordning och reda, är det för mycket begärt.

