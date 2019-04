Hanna Fahl: Kan James Joyce vara rätt man att citera för att besegra Donald Trump?

Varje människa som slött följer amerikansk politik på avstånd har kunnat notera något intressant den senaste tiden: den irländska författaren James Joyces snart 100 år gamla roman ”Ulysses” har helt plötsligt fått en framträdande roll i valrörelsen. Båda de (semi-)unga manliga (semi-)hippa aspiranterna till att bli demokratisk presidentkandidat, Pete Buttigieg och Beto O’Rourke, kastar sig nämligen över varje chans att prata om hur mycket de älskar ”Ulysses”.

Buttigieg, 37-årig borgmästare i South Bend, Indiana, är son till en litteraturprofessor och James Joyce-forskare och namndroppar Joyce i minst varannan intervju. ”’Ulysses’ handlar om vardagslivet, du får ta del av den här mannens liv och sakerna han bryr sig om och varför”, säger han till New York Magazine. ”Det är så politik borde vara”, utvecklar han i Esquire. ”Anledningen till att politiken betyder något är att den påverkar oss i vardagen.”

O’Rourke, 46 år gammal med ett förflutet som tonårshacker under aliaset Psychedelic Warlord, är å sin sida så Joycefrälst att han döpt sin son efter boken. Lilla Ulysses syskon heter dessutom Molly (gissningsvis efter huvudpersonen Leopold Blooms hustru) och Henry (möjligen efter Henry Flower, Leopolds pseudonym).

De unga demokraternas äldre konkurrent, Joe Biden, är för övrigt också med i den informella tävlingen om vem som älskar James Joyce mest. Förra året utbrast han ”When I die, Delaware will be written on my heart!” i ett tal; en parafras av Joyces berömda uttalande om hemstaden Dublin.

”Stephen kissar!”, påpekar jag till exempel käckt på sidan 62, vid stycket som beskriver hur vatten flödar i ”long lassoes from the Cock lake”.

Inspirerad letar jag fram min egen dammiga pocketutgåva av ”Ulysses”. Nej, jag läser inte om den, den är 933 sidor lång, vem tror ni att jag är, en människa med oändlig tid som inte har fullt upp med att hinna se ikapp ”Star trek: Discovery” på Netflix? Däremot bläddrar jag igenom den och försöker tyda de ungdomligt ambitiösa anteckningar jag gjort i marginalen för att imponera på den professor som undervisade i litteraturhistoria på University of British Columbia i slutet av 1990-talet.

Det är inte djupsinniga anteckningar, det är det inte. ”Stephen kissar!”, påpekar jag till exempel käckt på sidan 62, vid stycket som beskriver hur vatten flödar i ”long lassoes from the Cock lake”. Jag har också tydligen försökt hjälpa James Joyce på traven (”varför inte spalta upp boken på ett praktiskt och tydligt sätt!”) genom att själv dela in boken i prydligt rödpennenumrerade kapitel. Jag tycks ha tagit mig an ”Ulysses” ungefär som en pragmatisk politiker tar sig an världen: fast besluten att tämja även dess vildaste sidor.

Varför just ”Ulysses” blivit alla amerikanska demokraters nya skrytaccessoar är ett mysterium, men någonstans i bakgrunden finns naturligtvis en vilja att positionera sig som motsats till den av allt att döma illiterata Donald Trump (som tidningen Vulture uttrycker det i sin analys: Det är lika svårt att penetrera ”Ulysses” som att ta sig in på Harvard). Man kan också gissa att romanens förlaga, Homeros ”Odyssén”, är en oemotståndlig hjältesaga att identifiera sig med för en (semi-)ung ambitiös politiker som frimodigt ger sig ut på valrörelsens stormiga hav för att självmant rädda den moderna demokratin.

James Joyce har helt enkelt blivit för amerikanska politiker vad Astrid Lindgren är för svenska, med den lilla skillnaden att amerikanska demokrater vill förknippas med den litterära modernismens tegelsten till nyskapande praktverk, till stora delar författat i flödande långrandig inre monolog, medan svenska politiker oavsett partitillhörighet helst identifierar sig med ett obstinat och irriterande barn med flätor. Jag är, ärligt talat, osäker på vilket som är värst.

Läs fler texter av Hanna Fahl, till exempel om 20-årsjubilerande filmen ”The matrix”.