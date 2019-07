Hanna Fahl: Kan robotbiet rädda oss från insektsapokalypsen?

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Än är de inte verklighet, de mekaniska insekterna. I höstas hävdade en grupp nederländska forskare att de kommit en bra bit på väg med att skapa svärmar av bi-lika drönare som ska kunna pollinera växter när/om de verkliga insekterna dör ut, men deras prototyper har i nuläget ett oimponerande vingspann på 33 centimeter och en batteritid på sex minuter.

Det finns andra pågående försök att bygga mekaniska insekter. En japansk drönare på fyra centimeter med fastlimmat hästtagel som kontrolleras manuellt. Ett Harvardprojekt med trevingade trecentimetersrobotar som bara väger 80 milligram – men då har de också sladd.

Det är inte länge sedan de små insektsliknande robotarna var en hotfull, apokalyptisk idé. Det klassiska användningsområdet för mekaniska smådjur i fiktionen är som övervaknings- eller avlyssningsapparater – en liten spionmikrofon heter på engelska ”bug”, att avlyssna är att ”bugga”, den bokstavliga tolkningen ligger nära till hands.

En värld som välkomnar de små insektsförklädda drönarna med öppna armar möjliggör dock helt nya mardrömsscenarier

Runt millennieskiftet var insektsbuggarna överallt. I den klassiska övervakningsthrillern – byggd på en novell av Philip K Dick – ”Minority report” (2002), finns till exempel en krypande otäck scen där invånarna i ett bostadshus scannas av mekaniska spindlar som släpps lösa i foajén och sedan blixtsnabbt ilar över golven och uppför väggarna och uppför människornas kroppar. I ”Matrix” (1999) har den onda agenten Smith placerat en insektsliknande spårningsrobot inuti Neos kropp. I ”Det femte elementet” (1997) finns en festlig scen där ett avlyssningsförsök med hjälp av fjärrstyrd kackerlacka får ett snöpligt slut då den avlyssnade helt enkelt krossar den med sin skosula.

Men nu sätter vi alltså snarare vårt hopp till dem. Desperat, kanske, men om nu insektsapokalypsen verkligen inträffar är det nästan den enda långsökta tänkbara lösning som återstår – möjligheten att pollinera mekaniskt.

En värld som välkomnar de små insektsförklädda drönarna med öppna armar möjliggör dock helt nya mardrömsscenarier. Vad är det som säger att pollineringshjältarna inte kan ha dolda avsikter? Som i säsong tre av tv-serien ”Black mirror”, där avsnittet ”Hated in the nation” (2016) kretsar kring biliknande pollineringsdrönare. Ett hemligt regeringsbeslut gör att de goda små hjälpredorna kan hackas, och en mystisk vigilant börjar bussa dem på offer efter offer. De fjärrstyrda krypen är skräckfilmsotäcka i mängd, i stora svarta svärmar, i klickande kluster mot fönsterrutor. Men de är ännu otäckare en och en, när de osynligt kan krypa in i en dörrspringa eller kroppsöppning.

Frälsare eller domedagsbringare eller både och. Om de nu någonsin kommer att existera i någon vidare lyckad form. Mängden minidrönare som skulle krävas för att helt ersätta insekterna är ofattbar. Tillverkningskostnaden oändlig. Miljöpåverkan ska vi inte tala om, eller var de ska ta vägen när de går sönder. Kanske är det så skräckfilmen slutar, med ett jordlager uppblandat med miljoner trasiga små mekaniska insekter, i drivor, knastrandes under fötter.

Det här är den första delen i DN Kulturs sommarserie om insekter.