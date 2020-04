Hanna Fahl: När tillvaron blir till ett flaskavsnitt

Den sociala distanseringen som är påbjuden ger vissa av oss (inte alla, inte de som sliter på sjukhus, till exempel) tid, tid att vara nervösa och rädda och uttråkade. Det är tid man kan fylla med böcker, tv, konst. Man söker sig själv i verken, det gör man alltid, men kanske särskilt när tillvaron är osäker och okänd.

Ensamhet är lyckligtvis ett klassiskt tema. ”Show me the meaning of being lonely”, som det amerikanska pojkbandet Backstreet Boys 1999, med berömvärd enkelhet, formulerade ett av mänsklighetens stora bryderier.

På individnivå betyder social distansering olika saker för olika människor i olika livssituationer. Den som fortfarande varje dag går till sin arbetsplats märker kanske inte så stor skillnad. Den som har familj har ju sällskap hemma. Den som lever ensam, och kanske är äldre eller tillhör annan riskgrupp, blir desto mer isolerad.

Edward Hoppers ”Sunlight in the Cafeteria”. Foto: Artepics / Alamy Stock Photo

Men som samhällsfenomen är den sociala distanseringen desto tydligare och mer påtaglig. Det är en radikal förändring av normer, ett upphnedvändande av vad som ansetts vara produktivt, lovvärt och statusbringande. ”We are all Edward Hopper paintings now”, skrev författaren Michael Tisserand i ett viralt Twitterinlägg och postade en liten samling Hoppermålningar: en man vid ett skrivbord som tittar ut genom ett fönster över tomma hustak, två personer vid varsitt bord på ett i övrigt tomt kafé med blickar i varsin riktning, en kvinna i ett fönster som arbetar med något och en tom gata utanför.

Hoppers karaktäristiska melankoli ligger i ögonblicksskildringarna. Människorna i hans bilder tycks ha stannat upp som man gör när man fryser i en tanke, ens blick plötsligt fastnar. Slående är också hur miljöerna i Hoppers målningar är stillastående – fönstren är tomma och svarta, här finns ingen rörelse i luften – det är ett helt samhälles tysta paus. ”Är han coronaålderns konstnär?” frågar sig den brittiska konstkritikern Jonathan Jones i The Guardian. ”Hoppers konst ställer en svår fråga: När friheten i det moderna livet tas ifrån oss, vad återstår förutom ensamhet?”

Tanken på den totala, fundamentala, ensamheten har lockat många författare och regissörer. Ensam på en ö, som Tom Hanks i ”Cast away” (2000) som i sin desperation blir kompis med en volleyboll. Ensam överlevare när apokalypsen inträffat. Ensam på en främmande planet, eller ensam i rymden – science fiction-genren är full av isolerade människor som ingen hör skrika. Och är det något fiktionen lärt oss om att vara helt ensam, så är det att man antingen blir en oerhört kompetent soloäventyrare, eller komplett galen, oftast både och.

Huvudpersonen i Richard Mathesons ”Varulvarnas natt” (1954) blir både alkoholiserad och deprimerad av att vara sista människa kvar i en värld av vampyrliknande varelser, och i filmversionen ”I am legend” samtalar Will Smith med skyltdockor innan han räddar världen. I ”Passengers” (2016) räcker inte städrobotarnas sällskap för Chris Pratt när han vaknar ensam på ett rymdskepp – han blir tvungen att väcka Jennifer Lawrence ur kryosömn för att inte bli knäpp. Huvudpersonen i Andy Weirs ”Ensam på Mars” (2014) står ut i skarp relief – när han lämnas kvar på den röda planeten märks inte ett spår av instabilt psyke, han MacGyvrar sig i stället resolut därifrån med glatt humör.

Sam Rockwell i ”Moon”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

En lösning på galenskapsproblemet finns i Duncan Jones film ”Moon” (2009). Där är den ensamme Sam (Sam Rockwell) stationerad på månen för att hantera nästan helt automatiserade gruvmaskiner. Hans treårskontrakt ska snart löpa ut och han ska få återvända till sin fru och dotter – men (spoilervarning) det visar sig att han i själva verket bara är en i en lång serie kloner av original-Sam. Var tredje år byts klonen ut; det enda sättet att komma runt det oundvikliga vansinnet. Tesen är att människan står ut med det mesta, även att vara den enda levande varelsen på en himlakropp, bara hon är övertygad om att det är tidsbegränsat. Och i det ligger nog viss sanning – se bara hur desperata vi nu är att få en prognos för hur länge coronakrisen kommer att pågå.

Vissa av oss är också mindre beroende av sällskap för vårt psykiska välmående än andra. Den de senaste åren så populära indelningen av mänskligheten i introverta och extroverta, som främst märkts genom att självutnämnda introverter koketterat med sin intressanta personlighetsläggning, vill jag ogärna förknippas med, men låt oss säga att jag tillhör kategorin socialt... lat.

Och kanske är det så att vi som är socialt lata, eller av andra anledningar vana att tillbringa tid med oss själva, märker mindre negativa bieffekter av karantänslivet än andra. Det kan till och med finnas en viss tillfredsställelse i att se resten av samhället ställa om till en livsstil som liknar ens egen – en social press som lättar, ett styng av dåligt samvete som försvinner, eller för många kanske en stunds paus från avunden inför de socialt kompetentas fjärilsfladdrande sätt att umgås och konversera sig genom tillvaron.

Det finns något i Marlen Haushofers besynnerliga apokalypsroman ”Väggen” (1962) – där en kvinna plötsligt finner sig innesluten i en gigantisk glaskupa uppe i Alperna med bara natur och djur runt sig, medan resten av världen tycks ha dött av anledningar som aldrig klarnar – som är rent utopiskt. Huvudpersonen drömmer sig sällan tillbaka till sin gamla tillvaro, utan gör sig, med vissa vedermödor, ett litet liv i sin kupa. Hon är på ett mer subtilt sätt lika stark och kompetent som ”Ensam på Mars”-mannen, även om det inte tar sig lika drastiskt äventyrliga uttryck utan handlar om en annan sorts mental styrka. Och när hon i slutet kommer till ett vägskäl där hon måste välja mellan potentiellt mänskligt sällskap, och att skydda sin lilla värld – bubblan i bubblan – väljer hon bort mänskligheten.

Chris Pratt i ”Passengers”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

För de flesta av oss är isoleringen heller inte total. Den som har familj har ju sällskap hemma, de flesta av oss har begränsat vårt umgänge till en liten grupp men inte strypt det helt. Mer korrekt än att säga att vi alla är Edward Hopper-målningar är kanske: ”We are all bottle episodes now”. En ”bottle episode” är ett avsnitt i en tv-serie som utspelar sig på en enda plats med en liten ensemble, som om det var instängt i ett flaskskepp.

Ett flaskavsnitt är billigt att producera, och det är oftast för att spara pengar det kommer till. Men kan också vara dramaturgiskt tacksamt. Här finns utrymme för karaktärsutveckling och temposkifte, en kort inbromsning mitt i en säsong som accelererar mot sin upplösning. Som i avsnittet av ”Breaking bad” som enbart utspelar sig mellan två rollfigurer (och en irriterande fluga) i ett underjordiskt meth-labb. Eller avsnittet av ”Vänner” som i realtid följer huvudpersonernas försök att göra sig redo för en middagstillställning under 22 minuter i en lägenhet.

Ett flaskavsnitt bjuder sällan på action, och bristen på yttre stimuli gör att de mer lågmälda nyanserna får träda fram. Det är ofta dialogtätt, ett kammarspel. Men rollfigurerna lämnar sällan sin flaska utan att något fundamentalt skiftat i deras relationer till tittarna eller varandra.

Att tänka på instängdheten som en flaskskeppsbubbla, ett tillfälligt temposkifte, är hjälpsamt. Vi kanske inte är riktigt desamma när vi kommer ut, men snart har vi råd med biroller och scenbyten igen. Kanske till och med lite specialeffekter.

Läs fler av Hanna Fahls texter till exempel ”Vår relation till kändisar kommer aldrig hämta sig från coronakrisen”