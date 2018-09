Hanna Fahl: Nu går metoo-männen tillbaka till jobbet – så vad har egentligen förändrats?

För tio månader sedan anklagades den amerikanska komikern Louis C K för att ha utsatt kvinnor, främst kollegor i komedi- och mediebranschen, för sexuella övergrepp och trakasserier. Bland annat ska han ha dragit ned byxorna och onanerat framför två kvinnor. Det råder inget tvivel om att berättelserna är sanna; det erkände han själv i ett uttalande. För två veckor sedan gjorde han comeback på en komediklubb i New York.

Aziz Ansari, skådespelare och komiker, har också legat lågt sedan i vintras. Anklagelserna mot honom är mer komplicerade, och handlar egentligen inte om regelrätta övergrepp utan om oförmåga att läsa signaler och korrekt bedöma samtycke. Händelserna väckte en intensiv debatt i främst USA om gränsdragningar. Ansari gjorde sin smygåterkomst till ståuppscenen (samma klubb som Louis C K uppträdde på, för övrigt) redan i maj, och nu har han annonserat en ny septemberturné.

De båda männens synbarligen obekymrade och snabba välkomnande in i rampljuset igen har väckt starka känslor. Många, huvudsakligen kvinnliga, komikerkolleger reagerade kraftigt på Louis C K:s comeback. Medan otaliga kvinnor och rasifierade kämpar för att komma in i branschen, påpekade skådespelaren och komikern Kathy Griffin, får ”Louis bara glida tillbaka på sina egna villkor”. ”Jösses, det betalar sig verkligen att vara medlem i pojkklubben”, skrev hon på Twitter.

Det är känslomässiga argument. Samtidigt är de lätta att förstå. I de enskilda fallen kan man resonera rationellt: det är knappast möjligt att förbjuda Louis C K att jobba. Hur skulle det gå till? Han är inte dömd, det finns inget straff att avtjäna. Men i ett större perspektiv är det omöjligt att känna att det är rätt.

Inte ens ett år har gått sedan metoo, inte ens ett år sedan många, många tusen kvinnor världen över till slut vågade berätta det som så länge varit omöjligt att säga högt – och nu är det som om inget hänt. De fall som berör kända män blir symboliska för mängden: alla de anonyma vittnesmål om vad som pågått på arbetsplatser och i hem, de var inte kostnadsfria för kvinnorna. Nu går männen tillbaka till jobbet, en efter en. Vad har då egentligen förändrats, i praktiken? Louis C K:s och Aziz Ansaris återkomster må vara oundvikliga och nästan omöjliga att argumentera framgångsrikt mot, men de föder också en nästan outhärdlig frustration, ett kollektivt avgrundsskri av besvikelse.

Man kanske inte kan kräva, men man kan önska individuellt ansvar. Louis C K säger sig känna ärlig ånger, säger sig självrannsaka. Han skulle kunna agera också. Komikern Jenny Yang postade strax efter hans comeback en handgriplig guide: ”Så du har erkänt att du sexuellt trakasserat komiker i en arbetskultur där dina gelikar med makt agerade för att se till att offren inte fick jobb och höll tyst om överträdelserna så att du kunde tjäna miljoner och fortsätta arbeta. HUR SONAR DU DINA SYNDER?” Yangs förslag är befriande praktiska: Be om ursäkt privat till dina offer. Räkna ut hur mycket de hypotetiskt hade tjänat om de kunnat fortsätta sina karriärer, betala dem det beloppet. Donera pengar till organisationen Rape, Abuse & Incest National Network.

Det finns en detalj här som sticker extra, en särskild mörk ironi. Louis C K:s comeback på källarklubben i New York var oannonserad. Han dök bara upp och körde sitt korta set, publiken visste inte att de betalat för att se honom. Det hade varit smakfullt att se till att de som exponerades för Louis C K:s komik, åtminstone samtyckte.

