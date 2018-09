Hanna Fahl: Publika frierier är den sämsta sortens publikfrieri

Nu har det friats offentligt igen. Det verkar knappt gå att anordna ett evenemang med mer än tio deltagare och/eller direktsändning utan att någon halar fram en ring och ett falskt blygsamt leende. Det frias hit och dit, inte bara på restauranger och släktmiddagar, utan i OS och i pratshowen ”Ellen”, i Sommarprat och ”Postkodmiljonären”, via SVT:s julvärdar, under baseballmatcher och på Guldtuben. Friarpesten är ostoppbar. Inte ens när TV4, med en reklampaus som vapen, rådigt försökte ingripa i Lars Ohlys frieri mitt under en partiledarutfrågning 2010 lyckades man riktigt hindra honom. Nu senast friades det i ett tacktal på Emmygalan. Det var tv-producenten Glenn Weiss som firade sin statyett med att be om flickvännens hand.

Hon såg klädsamt rörd ut och sade ja. Det gör ju de flesta som frias till offentligt. Förhoppningsvis har männen (nästan alltid män, sådan är ju konventionen) åtminstone förankrat idén och försäkrat sig om ett positivt svar i förväg. Men huruvida majoriteten av friaroffren blir glada eller inte, är inte poängen.

För vad finns det egentligen för svarsalternativ för de här kvinnorna (nästan alltid kvinnor)? Ett offentligt frieri kan vara den värsta sortens manipulativa fälla där den sämsta utkomsten är en ofrivillig förlovning och den bästa en livslång bitchstämpel i pannan. Publiken, som så nogsamt arrangerats av friaren, förväntar sig ju ett lyckligt slut.

Fråga till exempel tjejen som nyligen blev friad till inuti spelet ”Spider man”. En kille vid namn Tyler bad spelstudion om hjälp – romantiskt! bra pr! – och när spelet kom ut för några veckor sedan innehöll det en skylt med texten ”Maddie, will you marry me”. Paret hade dock hunnit göra slut, berättade Tyler i ett snyftigt Youtubeklipp: ”Hon dumpade mig och blev ihop med min bror.” Maddie, vilken bitch!, blev trakasserad av främlingar på internet och tvingades stänga ned sina sociala medier-konton. Hon talade till sist ut i Houston Press, förklarade att hon varit tvungen att vara som en mamma för Tyler och ta hand om både hans ekonomi och hans ”våldsamma utbrott”, och att hon absolut inte är tillsammans med hans bror. Dessutom, den detalj som säger mest om publikfrierier och vem de är till för: hon gillar inte ens spel.

Det är svårt att förstå varifrån denna drift kommer. Är det desperata försök att ingjuta stora känslor i en alltför lågmäld vardag? Är det skådespel, iscensatta för att förlösa drömmar om att någon gång få vara huvudpersonen i ett drama?

En diskussionstråd på forumet Reddit ger vissa ledtrådar. Här ställdes frågan: Ni som blivit friade till offentligt och sade nej, varför gjorde ni det? ”Relationen var över sedan länge, det visste vi båda. Han trodde att ett frieri skulle ’hjälpa’”, svarar en person, och får sällskap av flera andra med liknande historier om missriktade försök till livsuppehållande relationsåtgärder. ”Han vägrade lämna parkeringsplatsen utanför mitt jobb efter att jag sade ’tyvärr, nej’. Polisen fick tillkallas för att eskortera honom bort”, skriver en person som varit på två (2) dejter med mannen i fråga innan han friade. En kvinna berättar hur hennes våldsbenägna pojkvän friade i den fullsatta restaurangen på en galleria av låg standard och skrek ”fine, be that way you BIIIIITCH” när hon generat frågade ”allvarligt, här?”.

Alldeles oavsett hur obekväma friaroffren kan bli, gör de offentliga frierierna också alla oss andra till ofrivilliga voyeurer. Detta gränslösa beteende är närmast en sorts känslomässigt blottande, att jämföra med det hastiga öppnandet av trenchcoaten framför joggaren i skogspartiet. Inte för att skambelägga någons drifter, att gifta sig är helt normalt, men det är verkligen något som borde hanteras i hemmets lugna vrå, helst med persiennerna neddragna.