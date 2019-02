Hanna Fahl: Så bra är låtarna i Melodifestivalens fjärde deltävling

Foto: Jonas Ekströmer/TT

1. Pagan Fury – ”Stormbringer”

Låtskrivare: Tobias Gustavsson, Fredrik Thomander, Anders Wikström, Mia Stegmar

Bakgrund: Pagan Fury är ett band skapat för att marknadsföra ett stort datorspel, och bandet ges också ut av spelföretaget som ligger bakom. Frontfiguren Mia Stegmar, 41, går under namnet Arven Latour när hon är med i Pagan Fury, och hon har varit med i Melodifestivalen förr – som del i bandet Itchycoo tillsammans med Tobias Gustavsson (som är en av kompositörerna bakom låten och dessutom musikchef på spelföretaget).

Betyg: 1

Så tycker Hanna: Det här är skamlöst hittepå; ett skräckrockens Dolly Style, fast med gig på E3-mässor snarare än i köpcentrum. Det behöver i sig inte betyda något, jag kan absolut postmodernt öppna mitt hjärta för kommersiell kitsch, men låten är inte mycket mer än en halvdan schlager som man hängt på lite distgitarrer och domedagstrummor och dekorerat med en publikfriande folkmusikfiolslinga. Mia Stegmar är dock en riktigt duktig sångare, även om hon kanske inte har det bett i rösten man förväntar sig av någon utklädd till ond korp, och att man satt på dansarna hovar är åtminstone innovativt.

Hanna tippar: Sexa

Låten bit för bit:

32 % Rohirrim

43 % Död skog

20 % Vildvittra

5 % Pyro



2. Anton Hagman – ”Känner dig”

Låtskrivare: Gusten Dahlqvist, Oliver Forsmark, Anton Hagman, Jakob Hjulström

Bakgrund: Anton Hagman, 20, kommer från Västerås. Som 12-åring startade han en Youtubekanal där han började lägga ut covers. 2014 blev han en del av duon JA, och därefter spelade han i bandet Royal Sunset. Melodifestivaldebuten kom 2017 med låten ”Kiss you goodbye” som tog sig till final via Andra chansen och slutade på tionde plats. Sedan dess har han släppt en ep, och i somras kom första singeln på svenska.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Det värsta är att jag tror att den här låten är menad att vara... sexig? Det är något alldeles speciellt deprimerande med saker som är menade att vara sexiga men misslyckas, vi har alla varit där, dragit på oss något jävla nattlinne och rufsat till håret och i stället fått en blick som fått oss att känna oss som dumma barn på pyjamasparty, inte är det lätt, det här med erotik. Anton Hagman har absolut charmpotential, och numret är kul liveloopat på led-skärmen. Men den här lättförglömliga låten är allt en riktigt urtvättad version av Dannys urtvättade version av Oskar Linnros.

Hanna tippar: Sjua

Låten bit för bit:

100 % Var det något som lät...?



3. Lisa Ajax – ”Torn”

Låtskrivare: Isa Molin

Bakgrund: Lisa Ajax, 20, kommer från Järfälla. Hon har bland annat varit med i sånggruppen Helges All Stars som även skolat Amy Diamond, Zara Larsson och Molly Sandén. 2012 var hon med i Lilla Melodifestivalen med ”Allt som jag har”. 2014 vann hon ”Idol” i TV4. 2016 var det dags för Melodifestivaldebut med ”My heart wants me dead” som kom sjua i finalen, och 2017 tog hon sig till final via Andra chansen med ”I don’t give a”, som slutade på nionde plats.

Betyg: 4

Så tycker Hanna: En av årets snyggaste låtar, den här hjärtekrossade balladen – detaljen med de stegrande marschtrummorna i sticket är fantastisk – och inramningen är enkel men effektiv: Lisa Ajax ensam på en svart scen, endast omgiven av en lång rad gula strålkastare, med kameran nära och en arena som känns långt, långt borta. Det är ett år strösslat av bra ballader, med Wiktorias regnskur och Hanna & Liamoos kärleksduett redan i final (och dessutom Bishara senare i den här deltävlingen). Och det är väl det enda som talar mot Lisa Ajax, förutom den stenhårda konkurrensen i deltävlingen.

Hanna tippar: Andra chansen

Låten bit för bit:

43 % Minimalistisk scenshow

57 % Maximalistisk powerballad



4. Arvingarna – ”I do”

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Janebrink, Thomas ”Plec” Johansson

Bakgrund: Dansbandet Arvingarna med sångaren Casper Janebrink, 49, i spetsen, kommer från Partille och bildades 1989. 1993 fick de sitt stora genombrott i Melodifestivalen med ”Eloise” som vann tävlingen och slutade som sjua i Eurovision. Bandet har varit med ytterligare tre gånger sedan dess: 1995 med ”Bo Diddley”, 1999 med ”Det svär jag på” och 2002 med ”Ingenting är större än vi”.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Nog är den oemotståndligt klämmig, den här låten som är som transplanterad rakt från 1980-talets Mariann Records-era (med en touch av 60-talsnostalgi), marginellt uppfräschad i produktionen. Det är smart av Arvingarna att skippa instrument och i stället bilda en skönsjungande herrtrio med lena tersharmonier som slinker in i öronen på samma halt mjuka sätt som en bit silkestofu glider ned i halsen. Bland höjdpunkterna finns när de tre lutar synkroniserat, när pyrot bränner loss, och slutposen där Casper Janebrink rockigt lyfter sitt mikrofonstativ till korta visaren klockan 10.

Hanna tippar: Final

Låten bit för bit:

97 % Ärkeproffs med tiotusentals turnémil under rocken

3 % ”Du får mig allt för lätt ur balans”-melodislingan från ”ABC”



5. Bishara – ”On my own”

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

Bakgrund: Bishara Morad är 16 år gammal och kommer från Linköping. Han startade ett konto på Instagram där han lade upp covers av kända låtar, och efter bara en månad hörde Laila Bagge av sig och snart hade Bishara Morad skivkontrakt. Nu har han över 100.000 följare och gör sin riktiga artistdebut i Melodifestivalen. Bland låtskrivarna finns Benjamin Ingrosso som vann tävlingen förra året med ”Dance you off”.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Att det är första gången Bishara står på en riktig scen är rent ut sagt obegripligt. Han sjunger suveränt, denna labbframställda exakta blandning mellan Jackson 5-Michael och en ung Carola, och är det något svenska folket älskar så är det att upptäcka någon, bevittna ett genombrott, se fågelungen lämna boet och flaxa iväg. Låten är en klassisk och stilig ballad, möjligen saknar den lite... oumph, men jag kan sätta en slant på att Bishara tar sig till final (även om det kanske blir via Andra chansen). (En sak bara: inte ens en 16-åring med oförstörd hy klär i spygrönt ljus.)

Hanna tippar: Andra chansen

Låten bit för bit:

88 % Rå talang

14 % Lilla Melodifestivalen

8 % Harmonierna från ”Easy” med Faith No More



6. Ann-Louise Hanson – ”Kärleken finns kvar”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Josefin Glenmark-Breman, Ollie Olson

Bakgrund: Ann-Louise Hanson, 74, har svenskt rekord i Melodifestival – det här blir hennes 12:e tävling (och totalt 14:e låt – två gånger har hon framfört två bidrag). Hon kommer från Kristianstad och har haft en magnifik karriär som bland annat innefattar 50 Svensktoppen-hits. Bland låtskrivarna finns dottern Josefin Glenmark Breman och låten handlar om nära väninnan Lill-Babs som gick bort i fjol.

Betyg: 4

Så tycker Hanna: Ann-Louise Hanson gör härmed den bästa veteranåterkomsten till tävlingen sedan... kanske någonsin? Så mycket hade kunnat gå snett här. Det hade kunnat bli sentimentalt, till och med osmakligt. Det hade kunnat bli en tom pastisch på något från det förflutna. Men jag är tokig i den här låten, den är tidlös utan att kännas omodern, med ett ljust och lätt stråkarrangemang och en fjäderlätt slidegitarr. Den tillbakalutade inramningen – tre körsångare utströdda i en soffgrupp, varmt kvällsljus – är perfekt avslappnad. Värdigt och vemodigt utan minsta tillstymmelse till smetighet.

Hanna tippar: Femma

Låten bit för bit:

25 % Mor-och-dotter-projekt

75 % Ett genuint fint avsked



7. John Lundvik – ”Too late for love”

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas ”Stone” Johansson

Bakgrund: John Lundvik är 36 år gammal och växte upp i Växjö. Han har ett förflutet som friidrottare, och har jobbat som låtskrivare – bland annat åt Anton Ewald och Sanna Nielsen, samt kronprinsessbröllopslåten ”When you tell the world you’re mine”. Förra året ställde han upp i Melodifestivalen med ”My turn” som kom trea i finalen. I år är han faktiskt redan klar för Eurovision som låtskrivare till Storbritanniens bidrag.

Betyg: 4

Så tycker Hanna: Vilken sista deltävling, ändå! Och ouff, vilken sista låt. I studioversion är den bra, men på scenen – med Paris Renita, Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Mannai som mäktig kör – är den en ångvält. De abrupta skiftena mellan lågmälda pianoverser och pumpande edm-gospelrefränger är oerhört tillfredsställande, och när tonartshöjningen (!) sedan kommer känns Lundviks finalplats klar. Han har också något så ovanligt som en naturligt vänlig utstrålning – i fjolårets ”My turn” blev den lite för from och salig, här blir den i stället generöst och lyxigt medryckande.

Hanna tippar: Final

Låten bit för bit:

100 % Vinnarvibb