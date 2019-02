Hanna Fahl: Så bra är låtarna i Melodifestivalens tredje deltävling

Foto: Claudio Bresciani/TT

1. The Lovers of Valdaro – ”Somebody wants”

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son, Erik Høiby

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Bakgrund: Erik Gabriel Høiby är musikalartist utbildad på Balettakademien i Göteborg. Förra året syntes han som körsångare och dansare i Moldaviens bidrag i Eurovision. Adam Warhester har satt upp enmansföreställningen ”Kan jag få glittra nu?” och jobbat som bokningsagent. Bandnamnet har de tagit efter två 6000 år gamla skelett som hittats i Italien. Bandet var med i tävlingen P4 Nästa och vann där en plats i Melodifestivalen.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Om någon fått för sig att producera en kitschig musikalversion av ”Star trek” någonstans i glappet mellan originalserien (1966) och ”The next generation” (1987), hade det här kunnat vara säsongsavslutningen. Förslag till synopsis: När Captain Warhester (inte ett dåligt rymdnamn, ärligt talat!) beordrar en räddningsinsats av vad som verkar vara en väldigt söt bichon frisé, vet han inte att det som beamas upp till skeppet i själva verket är en kärlekskrank sångare som smittar besättningen med ett virus som får alla på USS Enterprise brygga att brista ut i koreograferad dans.

Hanna tippar: Sjua

Låten bit för bit:

37 % en ung Martin Rolinski

52 % falsett

11 % disko

Foto: Claudio Bresciani/TT

2. Dolly Style – ”Habibi”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Robert Norberg

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Bakgrund: Dolly Style består just nu av Vilma Davidsson (Holly), Mikaela Samuelsson (Molly) och Caroline Aronsson (Polly). Alla medlemmar har dock bytts ut minst en gång sedan starten 2014 – Aronsson är till exempel den fjärde Pollyn! Det blir tredje gången gillt i Melodifestivalen för gruppen (om än inte medlemmarna). 2015 tävlade de med ”Hello hi”, och 2016 med ”Rollercoaster” – båda gångerna tog de sig till Andra chansen.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Det skulle väl gå att jobba upp lite irritation över det lätta drag av exotism (vågar jag säga: kulturell appropriering?) som vilar över den här låten. De vagt... ska de vara indiska? melodislingorna är ungefär lika autentiska som man kan föreställa sig att de blir när Jimmy Jansson tar sig an konceptet ”världsmusik”. Men å andra sidan är hela Dolly Style-formatet ett tomt skal av populärkulturell yta, per definition utan djupare mening – Dolly Style existerar enbart för att existera, det finns inget under ytan. Det är både lite intressant och omöjligt att bli riktigt arg på.

Hanna tippar: Andra chansen

Låten bit för bit:

30 % flickrumsfantasi

30 % barnramsa

40 % nya favoritdansen på förskolans fredagsdisko

Foto: Claudio Bresciani/TT

3. Martin Stenmarck – ”Låt skiten brinna”

Låtskrivare: Uno Svenningsson, Tim Larsson, Tobias Lundgren

Telefonrösta: 099-908 03 eller 099-208 03

Bakgrund: Martin Stenmarck började sin musikaliska bana med att spela hårdrock. Han har jobbat som modell, och som sjungande servitör på Wallmans salonger. Han har gjort stora musikalroller och turnerat med ”Rhapsody in rock” och ”Ladies night”. 2005 vann han Melodifestivalen med ”Las Vegas”, 2014 tog han sig till Andra chansen med ”När änglarna går hem”, och 2016 åkte han ut i deltävlingen med ”Du tar mig tillbaks”.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Visst är det en välkomponerad P4-hit, och Martin Stenmarck har en både habil och, ska vi säga, viril röst – man behöver aldrig vara nervös när han står på scenen, superproffsig underhållare som han är. Men har man en gång börjat tänka på låten som en svensktoppsrockig mindfulnessövning för män som har svårt att komma i kontakt med sina känslor är det svårt att sluta. ”Kom igen grabbar, andning behöver inte vara mesigt. Andas med skrevet, in och ut. Låt tankarna försvinna. Lät det töntigt? Okej, om vi säger så här: Låt det brinna, låt för fan skiten brinna, killar.”

Hanna tippar: Femma

Låten bit för bit:

100 % Yasuragi – fast i jeans

Foto: Claudio Bresciani/TT

4. Lina Hedlund – ”Victorious”

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

Telefonrösta: 099-908 04 eller 099-208 04

Bakgrund: Lina Hedlund är Melodifestivalveteran – både solo och i grupp. 2002 kom hon nia tillsammans med systern Hanna Hedlund i ”Big time party”, året därpå åkte hon ut i deltävlingen med sololåten ”Nothing can stop me”, och 2009 (”Stay the night”), 2010 (”Headlines”) och 2015 (”Blame it on the disco”) tävlade hon med Alcazar. Alcazar splittrades i slutet av 2018 efter en stor show-avskedsturné.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Lina Hedlund är ganska lyckad i rollen som schlagerns Black Widow – inklusive en mantel för fläktarna att riva tag i när hon stegar ned för den dramatiska trappan i stilettklackar – även om det är lite oklart både exakt vilken kris som hotar (Jon Henriks ren är lös?) och kräver rådigt ingripande av superhjältekaliber, och vad hennes superkrafter egentligen är (hett knyck på huvud?). Låten är, precis som Jessica Anderssons i fjol, ett gott försök att föra den klassiskt melodiösa schlagergenren in i samtiden och stöpa om den i modern(ish) popkostym. Skrällvarning utfärdas.

Hanna tippar: Final

Låten bit för bit:

14 % maffigt eldregn

25 % catwalkgång nedför brant trappa

61 % vindmaskin

Foto: Claudio Bresciani/TT

5. Omar Rudberg – ”Om om och om igen”

Låtskrivare: Omar Rudberg, Johan Lindbrandt, Robin Stjernberg, Jens Hult

Telefonrösta: 099-908 05 eller 099-208 05

Bakgrund: Omar Rudberg är född i Venezuela och flyttade till Kungsbacka som sexåring. Han blev känd som medlem i pojkbandet FO&O som bildades 2013. 2017 ställde bandet, som då bestod av Rudberg, Oscar Enestad och Felix Sandman, upp i Melodifestivalen med ”Gotta thing about you” som kom näst sist i finalen. Sandman tävlade solo i fjol, förra veckan tävlade Enestad – och nu blir FO&O-trippeln komplett.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: I studioversion är jag inte vidare förtjust i den här monotont framlunkande låten – men på scenen är Omar Rudberg åtminstone betydligt roligare än många konkurrenter, och hans poppiga falsett påminner plötsligt om en ung Eric Gadds eller möjligen Orups, fast med en touch av latinpop. Det här är bjärt och kul att se på, inklusive Rudbergs höftvick i festliga glansiga plastchaps och dansarnas tygviftande, greenscreentricket där diverse textilier får mönster är snyggt, och det är sannerligen uppfriskande att se lite färg på scenen bland alla fräscht stilrena svart/vit/blå nummer.

Hanna tippar: Sexa

Låten bit för bit:

3 % Låt

97 % Färgexplosion

Foto: Claudio Bresciani/TT

6. Rebecka Karlsson – ”Who I am”

Låtskrivare: Rebecka Karlsson, Anderz Wrethov, Henric Pierroff

Telefonrösta: 099-908 06 eller 099-208 06

Bakgrund: Rebecka Karlsson kommer från Helsingborg. 2009 ställde hon upp i tv-programmet ”Talang”, åtta år gammal. Fem år senare tävlade hon igen, och den här gången kom hon till semifinal. Senare samma år kom debutsingeln ”Ghost flower”. 2016 var hon en av deltagarna i ”Idol” i TV4, där hon slutade på andraplats i finalen – endast slagen av Liamoo, som gick till final i Melodifestivalen förra veckan.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Så har Sheryl Sandbergs ”Lean in”-styrelserumsfeminism slutligen penetrerat samtliga samhällslager och nått den sista utposten: schlagern. Tematiken (du kan bli vad du vill!) illustreras på scenen med en balettdansare, en boxare, en gymnast och – här börjar det bli så parodiskt att det är svårt att hålla sig för skratt – en ”chef” i powersuit med glasögon och korsade armar som voguear strängt. Men i övrigt är det här ett rätt så rart Disneyfierat självförverkligandeanthem snyggt framfört av Rebecka Karlsson, som ekvilibristiskt slungar sig genom den klistriga åh-åh-åh-refrängen.

Hanna tippar: Andra chansen

Låten bit för bit:

100 % #girlboss

Foto: Claudio Bresciani/TT

7. Jon Henrik Fjällgren – ”Norrsken”

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren

Telefonrösta: 099-908 07 eller 099-208 07

Bakgrund: Jon Henrik Fjällgren är till vardags renskötare. När han var 14 uppträdde han för första gången. 2014 vann han tv-tävlingen ”Talang”, och samma år kom hans debutalbum. 2015 var det dags för Melodifestivalen – ”Jag är fri (Manne leam frijje)” kom tvåa i finalen. 2017 ställde han upp igen med ”En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)” tillsammans med Aninia och kom trea.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Ja jösses, det här är som att bli överkörd av en lastbil, om lastbilen är en jojkcover av Axwell & Ingrossos ”Sun is shining” framförd av en kärvt folkkär man från Mittådalen. Här har ingen sparat på krutet. Inte låtskrivarna, som mosar in en maffig tonartshöjning före sista refräng. Inte kostymören, som klätt dansarna till asymmetriska älvor. Inte pyroproducenten som bjuder på eldvägg. På led-skärmen visas generösa drönarbilder över snövidder och kameran zoomar in på en ren som romantiskt möter Jon Henrik Fjällgrens blick. Smakfullt är fel ord, men nog är det rätt härligt.

Hanna tippar: Final

Låten bit för bit:

50 % Älskvärt

50 % Skamlöst