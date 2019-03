Foto: Jessica Gow/TT, Johan Nilsson/TT

Duell 1

Andreas Johnson – ”Army of us”

Låtskrivare: Andreas Johnson, Jimmy Jansson, Sara Ryan, Andreas ”Stone” Johansson, Sebastian Thott

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 3

Hemligt vapen: Enorm scenrutin

Segersannolikhet: 24 %

Anna Bergendahl – ”Ashes to ashes”

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 4

Hemligt vapen: En älvas aura

Segersannolikhet: 76 %

Sagoskog eller svettig scenvana?

Den här duon har mötts tidigare – båda tävlade 2010, när Anna Bergendahl vann med ”This is my life” medan Andreas Johnson kom sexa med ”We can work it out”. I övrigt är det inte mycket som förenar de här två bidragen. Medan Johnson gör sitt bästa för att emulera känslan av att ”få feeling” under en livespelning (något som sällan gör sig så bra på en Melodifestivalscen där bandmedlemmar måste spela luftgitarr), är Bergendahls nummer en minutiöst planerad treminuters djupdykning rätt in i en giftig och skogsbrandsdrabbad sagoskog. Bergendahl borde ta hem den här duellen – om inte för den suggestiva scenshowen, så tack vare countryrökaren till låt.

Duell 2

Duell 2

Vlad Reiser – ”Nakna i regnet”

Låtskrivare: Lukas Nathansson, John Hårleman, Vlad Reiser, Chris Enberg

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 2

Hemligt vapen: 429.689 prenumeranter på Youtube

Segersannolikhet: 58 %

Nano – ”Chasing rivers”

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 3

Hemligt vapen: En väldigt gullig MiniNano

Segersannolikhet: 42 %

Spattighet eller skönsång?

Inte är det rättvist, inte. Men Vlad Reiser är som den söta killen i nian med kassa betyg och vissa koncentrationssvårigheter som trots att han egentligen förstör för alla andra på något magiskt sätt är älskad av alla, inklusive den kärva tyskläraren. Och om den killen ställer upp i talangjakten, så är det klart att han, med sin spattigt charmiga falsksång, vinner över den begåvade men mer lågmälda vokalisten som övat hela vårterminen i musiksalen. Det går inte att förklara, mer än att så fungerar livet och världen och talangjakter, och så fungerade åtminstone Melodifestivalen fram till i år. Möjligen kan nya röstningssystemet ge Nano en chans?

Duell 3

Duell 3

Martin Stenmarck – ”Låt skiten brinna”

Låtskrivare: Uno Svenningsson, Tim Larsson, Tobias Lundgren

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 2

Hemligt vapen: Välsittande skinnbyxa

Segersannolikhet: 29 %

Lisa Ajax – ”Torn”

Låtskrivare: Isa Molin

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 3

Hemligt vapen: Darrande underläpp

Segersannolikhet: 71 %

Schlagerrock eller strålkastarenslighet

Det är kanske den allra mest omaka av duellerna – Martin Stenmarcks hockeykör-mindfulnessanthem med extrovert scenshow, mot Lisa Ajax introverta hjärtesorgsballad. Båda är visserligen ensamma på scenen, men medan Stenmarck kör hårt med sin P4-optimerade midtemposchlagerrock mitt i en arena full av lysande mobiltelefoner, har Ajax försökt skapa en enslig stämning mitt på scenen, bara omgiven av strålkastare, som om publiken knappt existerade. Ajax har den starkare låten, men den kräver sannerligen sin tordönsstämma, och kan falla ganska platt om rösten vacklar. Stenmarck är tryggare, men också tråkigare.

Duell 4

Duell 4

Rebecka Karlsson – ”Who I am”

Låtskrivare: Rebecka Karlsson, Anderz Wrethov, Henric Pierroff

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 3

Hemligt vapen: Ungdomlig fräschör

Segersannolikhet: 32 %

Arvingarna – ”I do”

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Janebrink, Thomas ”Plec” Johansson

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 3

Hemligt vapen: Tre decennier av folkkärhet

Segersannolikhet: 68 %

Stämsångsproffs eller ”starka kvinnor”?

Det är något befriande o-coolt med båda kombattanterna i den här duellen. Arvingarna är mycket – scenrävar, ofattbart proffsiga, deras stämsång är oantastligt silkeslen – men just coola har de då aldrig varit. Och Rebecka Karlsson har också en granntjejsvänlig aura, inbjudande och schysst, snarare än kyligt modern. Deras respektive scenshower är också mer festliga än snygga: Arvingarna lutar synkroniserat i formation; Rebecka Karlsson låter omge sig med serietidningskarikatyrer av ”starka kvinnor”. I slutändan är det nog ändå de tiotusentals turnémil Arvingarna lagt bakom sig som segrar. Man ska aldrig underskatta en trogen dansbandspublik.