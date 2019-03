Hanna Fahl: Så går det för låtarna i Melodifestivalens final

Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT

1. Jon Henrik Fjällgren – ”Norrsken (Goeksegh)”

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

Det här är som om ett lätt surrealistiskt barnprogram (med stor drönarbudget) tolkade Sapmi: en man och hans bästa djurvän på nya äventyr, tillsammans problemlöser de pedagogiskt via jojk med tonartshöjning, bästa sändningstid på Barnkanalen. Renen är liksom utslätad och ser sammetsmjuk ut som ett gosedjur, snön tycks varm som bomull, norrskenet har en marmeladkulas färg och blöder vaselinsmetigt i kanterna. Jon Henrik Fjällgren lyckas med konststycket att vara både muskulöst bredbent och liksom schlagertrallig på en och samma gång, en perfekt småttingarnas egen guide genom fjällvidder. Och föräldrarna står också ut, kan faktiskt uppskatta de kitschigt psykedeliska kvaliteterna.

Hanna tippar: 6:a

Foto: Jonas Ekströmer/TT

2. Lisa Ajax – ”Torn”

Låtskrivare: Isa Molin

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

”Torn” är verkligen en stark låt, snyggt iscensatt med en ensam Lisa Ajax omgiven av stora strålkastare, välsjungen och maffig. Men, och det är inte meningen att åldersdiskriminera, för Ajax ger verkligen allt, och jag tvivlar inte på att hon känner det hon sjunger, men låten är kanske lite för stor för hennes röst? Precis som man kanske tvekar ett ögonblick när ens vårdcentralläkare ser ut att vara gymnasieprao, precis som man kanske hellre ser att ens psykolog har mer livserfarenhet än en själv snarare än mindre, om man får välja – så vill man ibland ha sina stora och tunga kärlekssorgballader med en smula mer... bagage. Låten hade mått väl av lite mer rökighet och raspighet.

Hanna tippar: 8:a

Foto: Jessica Gow/TT

3. Mohombi – ”Hello”

Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb

Telefonrösta: 099-908 03 eller 099-208 03

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

Jag ska erkänna att jag har svårt att riktigt engagera mig i kärlekshistorien mellan Mohombi och den hastigt skissade dansösen på skärmen (och det har inte bara att göra med att den är en ripoff av A-ha:s ”Take on me”-video). Jag vet att det är mycket begärt av Mohombi att ha personkemi med en teckning, men Måns Zelmerlöw lyckades banne mig frammana hetare vibb med den lille klumpfotade ”Heroes”-streckgubben 2015 än det här – Mohombis tafatta försök att ”klappa” skisssen i början är särskilt osexiga. Men låten är rätt klistrig i all sin ”Hello”-tjatighet, Mohombi stilig, koreografin omöjlig att inte fotstampa med i, och det här bör bli en rimligt stor P3-hit under våren.

Hanna tippar: 7:a

Foto: WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/TT

4. Lina Hedlund – ”Victorious”

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

Telefonrösta: 099-908 04 eller 099-208 04

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

Det här är som om ett lätt surrealistiskt barnprogram (närmare bestämt barnprogrammet ”My little pony: Friendship is magic”) tolkade konceptet ”tjejkväll på Golden hits”. Lina Hedlund är perfekt i rollen som den lilla rosa hästen Pinkie Pie (enligt en My Little Pony-fansajt ”en utåtriktad, energisk ponny” som ”spelar många instrument och ofta sjunger sina egna sånger”). Låttexten är också eftermiddags-tv-aktigt inspirerande: Var stark! Var modig! Vi måste vara oss själva! Allt en tapper liten skara ponnyer behöver för att våga skritta över kullarna och besegra Nightmare Moon. Det är inte direkt en modern låt, den här schlagerdiscotrallen, men den gör absolut sitt jobb.

Hanna tippar: 12:a

5. Bishara – ”On my own”

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

Telefonrösta: 099-908 05 eller 099-208 05

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

På 1980-talet var det Carola som golvade tv-tittarna. På 1990-talet kanske Cecilia Vennersten, som kom från ingenstans och levererade vad som skulle bli en svensk bröllopslåtklassiker. På 00-talet var det den oansenliga läraren Marie Lindberg, ensam på en pall med en gitarr. Och kanske är Bishara 2010-talets stora Melodifestivalfenomen? Så ung, så begåvad, och så (särskilt för att enligt egen utsago lida av massiv scenskräck) fullkomligt hemma på scenen. Inte konstigt att han seglade till final, är det något svenska tv-tittare älskar är det att upptäcka någon ny. Han kommer säkert att placera sig bra i finalen också, men låten är inte hittig nog för att vara en vinnare.

Hanna tippar: 4:a

Foto: Jonas Ekströmer/TT

6. Anna Bergendahl – ”Ashes to ashes”

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

Telefonrösta: 099-908 06 eller 099-208 06

Betyg: 4

Så tycker Hanna:

Det är nog inte meningen, jag skulle tro att tanken är att skapa en trolsk och mysig sagoskog, men jag får en djupt oroande postapokalyptisk känsla i själen av detta. Växtligheten ser liksom giftig ut, färgskalan är för skarp för att vara en normal solnedgång, de nerviga stråkarna tycks räkna ned tiden. Det gör det bara bättre, ska tilläggas, jag älskar en rejäl postapokalyps. Och ska man nu vara den sista överlevande kvar medan allt brinner upp, och rökförgiftad hallucinera fram en optimistiskt leende skogsälva i silverkroppsstrumpa och mantel, så kan man definitivt ha sämre soundtrack till undergången än den här hetsigt stiliga countrypop-svensktoppshitten.

Hanna tippar: 5:a

Foto: Jonas Ekströmer/TT

7. Nano – ”Chasing rivers”

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar

Telefonrösta: 099-908 07 eller 099-208 07

Betyg: 2

Så tycker Hanna:

Det är egentligen en rätt bra låt, Nano sjunger fint, det är inget större fel på framförandet... så varför blir det så tråkigt? ”Chasing rivers” är den förväntade uppföljaren till förrförra årets ”Hold on”, med liknande orkestrering och dramatik, kanske är det därför den inte lyfter. Gimmicken med små barnkopior av Nano och körsångarna – som aldrig riktigt fungerade klockrent – är till finalen så nedklippt att den knappt märks, och det som återstår är en rätt odynamisk och mörk scenshow. Den duktiga gospelkören känns stela och koreograferade i jämförelse med John Lundviks avspända dito. Betyget är kanske orättvist lågt, men i ett starkt startfält blir det här sömnpillret.

Hanna tippar: 11:a

Foto: Johan Nilsson/TT

8. Hanna Ferm & Liamoo – ”Hold you”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm, Liam Cacatian Thomassen

Telefonrösta: 099-908 08 eller 099-208 08

Betyg: 4

Så tycker Hanna:

Kan det vara årets sämsta scendekorationsidé? Plastskynkena som fladdrar runt Hanna Ferm och Liamoo är snygga i exakt sju sekunder, när kameran zoomar ut i slutet och scenen är dränkt i gult ljus – resten av tiden ser det ut som något någon köpt på Byggmax för att utföra ett slarvigt styckmord på. Nåja, det spelar mindre roll när det här är en så suveränt snygg duett. Båda är stjärnor (även om Hanna Ferm tenderar att stjäla showen lite grand), båda briljerar sångmässigt, och det bjuds på så mycket ogenerad kroppskontakt att man nästan rodnar. Det här skulle verkligen inte skämmas för sig i Eurovision, och är nog John Lundviks allra starkaste konkurrent till segern.

Hanna tippar: 2:a

Foto: Johan Nilsson/TT

9. Malou Prytz – ”I do me”

Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal

Telefonrösta: 099-908 09 eller 099-208 09

Betyg: 2

Så tycker Hanna:

Det här är som om ett barnprogram gjorde en 2010-talstolkning av 1990-talsklassikern ”Clueless”. Men i stället för en bortskämd, rik, populär överklasstjej med obegränsad shoppingbudget, är huvudpersonen snarare samtidstypiskt klimatmedveten och värderar vänskap högre än kommersialism och ytliga ting. Och i stället för Beverly Hills utspelar den sig i den riktigt diskbänksrealistiskt gråa vardag bara en svensk högstadieskola kan bjuda på. Det finns mycket att gilla här – det plastigt retro trumfillet innan refrängen, Malou Prytz charm, det faktum att hela teamet bakom, inklusive producent, är unga kvinnor. Kom tillbaka snart med en hittigare låt, Malou! (Duett med Bishara?)

Hanna tippar: 10:a

Foto: WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/TT

10. John Lundvik – ”Too late for love”

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas ”Stone” Johansson

Telefonrösta: 099-908 10 eller 099-208 10

Betyg: 5

Så tycker Hanna:

Här är de fem bästa ögonblicken, utan inbördes ordning: 1. Kameravinkeln uppifrån när John Lundvik står under ljusriggen och ser ut som någon har hällt en hink guld över honom. 2. När kören uppenbarar sig som fyra mäktiga amazoner från ingenstans i blixtrande ljus. 3. Tonartshöjningen. 4. Körens lössläppta tjoande. 5. Lundviks förföriska suck mitt i andra versen. Jag kan inte titta mig mätt på det här, älskar låtens start/stoppuppbyggnad, och för mig är det den tydligaste Melodifestivalvinnaren på åratal. (Sämsta ögonblicket är den grammatiska styggelsen till textrad i varje refräng, men jag har just påbörjat intensiv KBT för att lära mig leva med den innan Eurovision.)

Hanna tippar: Vinnare

Foto: Jessica Gow/TT

11. Wiktoria – ”Not with me”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson

Telefonrösta: 099-908 11 eller 099-208 11

Betyg: 4

Så tycker Hanna:

Årets tapperhetspris till Wiktoria för bedriften att sjunga utan kallsup med vatten forsandes över huvudet (och årets lilla tapperhetspris till sminkören för utmärkt jobb med vattenfastheten). Jag har aldrig riktigt fattat Wiktoria förut, inte varit något större fan av de countrypopschlagers hon tidigare ställt upp med i tävlingen. Men i den här klassiska sårade balladen är hon något annat, och hon jobbar stenhårt för att sälja in den. ”Not with me” kan mycket väl få höga jurypoäng och Wiktoria förtjänar en placering någonstans i topp-tre, om inte annat för den rena och imponerande arbetsseger det är att hon lyckas lyfta låten från hyfsad till riktigt, riktigt stark.

Hanna tippar: 3:a

Foto: Jonas Ekströmer/TT

12. Arvingarna – ”I do”

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Janebrink, Thomas ”Plec” Johansson

Telefonrösta: 099-908 12 eller 099-208 12

Betyg: 3

Så tycker Hanna:

Det är när de fyra Arvingarna lutar synkroniserat 30 grader åt vänster i andra versen som något i rumtiden snäpper till. Plötsligt öppnas ett maskhål, en tunnel. Vem visste att Arvingarna var nyckeln till tidsresande, inte jag, men nu ekar ”Eloise” spöklikt som om någon spelade den på liten radio i en flyghangar. Nu står Popsicle fulla på Grammis 1992 och gör Arvingarna till indiepopens fiende, nu buggar någon i Folkets park, nu tar någons svettiga händer mina men jag rycker bort dem, går ut och tjuvröker i stället. Nu glider blicken över en trasig affisch på ett elskåp, alla fyra har så vita tänder. Så flimrar allt till igen. I arenan glider Casper Janebrink mjukt ned på knä.

Hanna tippar: 9:a