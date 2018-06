Hanna Fahl: Svindlaren som tog det sociala spelet till en ny nivå

Anna Delvey var tjugonågonting och frikostig med dricks i krispiga hundradollarsedlar. Hon bodde på ett chict hotell i Soho, dolde ansiktet bakom ett par Célinesolglasögon, fyllde sitt rum med Acne- och Supreme-shoppingkassar, kände rätt personer. Hon dök upp i New York en dag och var snart en del av stadens societet. Hon kom från en rik familj i Tyskland, sade hon, var en trust fund kid. Hon betalade alltid kontant.

Historien om Anna Delvey publicerades i The Cut i veckan. Det är en otrolig kartläggning av hur hon svindlade sig in i New Yorkeliten och nästan – nästan! – genom en invecklad ekonomisk bluff lade vantarna på den byggnad på Manhattan som nu ska bli Fotografiskas New York-filial. Där hade hon tänkt öppna ett ”dynamiskt konstcenter” som hon narcissistiskt tänkt döpa till The Anna Delvey Foundation. I bakgrunden av berättelsen flimrar figurer som Macaulay Culkin (skådespelare) och Martin Shkreli (känd som The Pharma Bro efter att ha höjt priset på ett läkemedel med 5000 procent) förbi, unga rika konstentreprenörer, personliga tränare, en icke-namngiven ”futurist”. Anna Delvey lurade dem alla. Hon hade inga pengar. Nu sitter hon i fängelse.

Anna Delvey 2013, nu sitter hon i fängelse. Foto: Matteo Prandoni/BFA/REX/IBL

Historien påminner om The Hipster Grifter, Kari Ferrell. Hon var en ung kvinna som i en fascinerande exposé i The Observer för nio år sedan avslöjades ha svindlat sig genom halva Williamsburg, stulit stora summor pengar, bluffat sig till jobb på Vice och ljugit sig in på gästlistor till Brooklyns klubbar. När hon avslöjats delade Brooklyniter med sig av sina egna Hipster Grifter-historier i en aldrig sinande flod. ”Jag skulle skriva ett reportage om skägg”, vittnade en medarbetare på hipstermediekoncernen Gawker och sammanfattade därmed fläckfritt 2009-zeitgeisten, ”några av mina lurviga intervjuobjekt föreslog att jag skulle träffa den här kvinnan som hade en ’I love beards’-tatuering.” Hon dök upp klädd i tre (3) American Apparel-scarfar och viskade i hans öra att hon ville att han skulle ”kasta en varmkorv i min hall” – en, det måste man ge henne, perfekt raggningsreplik, hälften pornografisk metafor och hälften Manic Pixie Dream Girl. Väl hemma nynnade hon mjukt signaturmelodin till barnprogrammet ”Alf”. På morgonen var Gawkerskribentens plånbok borta.

De två kvinnorna verkar visserligen vara känslokalla manipulatörer. Men jag är också, motvilligt, lite imponerad. Skalar man bort det uppenbart brottsliga (bedrägerier, stölder) och omoraliska (lögner, känslomässig utpressning) – finns i båda historierna en kärna som är lätt att relatera till: längtan efter att stiga in i ett rum man inte har nycklarna och koderna till.

Det finns något som brukar kallas för ”the impostor syndrome”, bluffsyndromet. Termen myntades av psykologerna Suzanne A Imes och Pauline R Clines i en artikel 1978, som beskrev hur högpresterande personer trots att de uppvisar alla yttre tecken på skicklighet och kompetens tenderar att själva tro att de i själva verket lurat alla, eller bara råkat hamna där de är på grund av tur. Att alla andra egentligen hör hemma, att man själv är utbölingen.

Berättelserna om Delvey och Hipster Griftern kortsluter liksom hela bluffsyndromsystemet. De är tvärtom. De är den statusbesatta samtiden dragen till sin absoluta, absurda, spets. De är skamlöshet, en orubblig fast tro på att den fernissa – språk, koder, utseende – som värdesätts så oerhört i samhället, i själva verket är allt. På ett bakvänt sätt är de här berättelserna ett stort dra-åt-helvete, en skrattspegel vänd mot de kretsar de två kvinnorna så gärna ville ingå i.

Vi spelar väl alla, i någon mån, det sociala spel som Delvey och Ferrell tog till en ny nivå. Det finns något befriande och rent i att se det så tydligt, så överdrivet, beskrivet. Det är som om någon plötsligt putsat de, metaforiska, smutsiga Célineglasögon man har på sin, metaforiska, näsa.