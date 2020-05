Hanna Fahl: Tolv poäng ska delas ut, pandemi eller ej – och det finns en viss trygghet i det

En kompis som också hade planerat att befinna sig på Eurovision i Rotterdam just nu messar: ”Nån som ska se första repet i arenan?” Sekunden efter: ”Ah, sorry. Råkade skicka till fel tidslinje.”

Är det inte så det känns med rätt mycket, den här våren? Som att det existerar en annan, bättre version av verkligheten där en fladdermusvinge flaxade några millimeter längre åt höger och vi går till jobbet som vanligt, världsekonomin inte har kraschat, hundratusentals inte har dött i ett virus och det just nu tävlas i popmusik med regional koppling.

Om, jag säger om det finns en portal till den betydligt trivsammare tidslinjen så skulle det inte förvåna mig om den befinner sig inuti den karismatiske ryske dansarens turkosa polyesterjumpsuit i videon till Little Bigs ”One”.

Men nu står vi i alla fall här mitt i den bleka kopian av hur världen egentligen borde vara. Kvällens ”Sveriges 12:a” kommer inte att vara ett Eurovision, men det gläder mig ändå att världens näst mest Eurovisionbesatta land (efter Island, där 97 procent av tv-tittarna ser programmet) kavlar upp ärmarna och gör det bästa av situationen. Ett schlager-Sveriges keep calm and carry on.

Att en av årets bästa Eurovisionlåtar, Rumäniens supersnygga dystra ballad, saknas i finalstartfältet är visserligen skandalöst – kanske går det att förklara med ”Inför Eurovision”-programmet som sändes i lördags där konceptet tycktes gå ut på att återskapa upplevelsen av att titta på tv ihop med tio ointresserade bekanta som dränker ljudet i ofokuserat pladder; tittarna lär inte ha uppfattat många toner av Roxens ”Alcohol you”. Men det finns ändå en handfull låtar i kvällens program som hade kunnat skriva in sig i schlagerhistorien.

Som Eurovisionfan smärtar det att tänka på att Island – noll segrar historiskt, tre sistaplatser – förmodligen hade sin bästa chans någonsin att vinna. Litauens malande syntslinga och fem-år-på-konsthögskola-aura hade varit ljuvlig på en Eurovisionscen. Jag hade älskat att få se vad en azerbajdzjansk oljepengarscenbudget hade kunnat göra med Efendis bisarra mumiehit. Hade Australien stått fast vid beslutet att klä ut sin artist Montaigne till GB-gubbens hustru GB-gumman? Hade Grekland riggat för att ”Supergirl” skulle flyga? Hade Storbritannien äntligen sluppit komma sist (som de gjort fyra gånger under 2000-talet, ett svårslaget rekord) och fått en hyfsad placering med sin hyfsade James Newman-låt?

Apropå James Newman, så släppte BBC i veckan en kortdokumentär om honom och det inställda Eurovisionåret. En fin liten film, och ganska deprimerande att se hur tonen i dokumentären skiftar abrupt – från glad och förväntansfull i de partier som filmades tidigt under våren, till uppgiven när det blev tydligt att världen höll på att stänga ned. James Newman, älskvärt björnlik låtskrivare som äntligen ska få ta steget fram till mikrofonen och få sitt stora genombrott, verkar genuint snäll och sympatisk. Besvikelsen som skiner igenom i hans blick är lätt att känna empati med.

Jag kan riktigt se hur era indignerade fingrar är på väg mot tangentbordet nu, stopp och belägg, ni kan bespara er mejlen om att ett inställt nöjesevenemang är en småsak och att ingen bryr sig om schlager mitt i en pandemi, jag är inte galen och har absolut känsla för proportioner. Men vi kan väl inte heller bara ge upp allt som är roligt och underhållande här i världen, för vad har vi då kvar? Och det finns något i dokumentären som fångar den påtagliga känslan av fel tidslinje. Av att det inte var så här det skulle bli, inte så här det var menat, det var inte så filmen skulle sluta.

Men vi kämpar på. Tolv poäng ska delas ut, global kris eller ej, och det finns en viss trygghet i det som man kan klamra sig fast vid. Mot 2021, med tillförsikt och hopp om en bättre tidslinje, och till dess: Áfram Island!

Så fungerar ”Sveriges 12:a” I lördags sände SVT programmet ”Inför Eurovision” där alla de 41 tävlande låtarna spelades upp. Tittarna har kunnat rösta fram sina favoriter till final i Melodifestivalens app, och precis som i Eurovision är sex länder direktkvalificerade till finalen. (Sverige är utom tävlan i ”Sveriges 12:a”.) Finalen består av 25 bidrag som spelas upp i torsdagens program. Under programmet kommer tittarna återigen att kunna rösta i appen, max fem röster per bidrag, och Sveriges egen Eurovisionvinnare koras. Programledare är Sarah Dawn Finer och kommentator är Edward af Sillén. Visa mer