Hanna Fahl: Vår relation till kändisar kommer aldrig hämta sig från coronakrisen

Priyanka Chopra står ensam på sin balkong i sin lyxvilla och ”klappar för räddningspersonal”, ut i intet, hårt och rytmiskt, hon har på sig en dyr men inte uppseendeväckande stickad blekrosa kofta, håret i slarvig knut, hon tittar rätt ut i luften i profil och har ett maniskt ljus i ögonen, mungipan är perfekt, det lilla knappt märkbara allvarliga leendet är exakt avvägt, hon klappar och klappar och ljudet ekar metalliskt och det är ljudet av en kändiskultur som marscherar rätt ner i helvetet.

Coronakrisen kommer naturligtvis ha konsekvenser som är av betydligt större vikt än detta, men låt mig ändå observera fenomenet: jag tror inte att vår relation till kändisar någonsin kommer att hämta sig. Kändiseran är kanske över för alltid.

Jag är absolut inte mot kändisar. Personligheten ”jag är mot kändisar” är den tommaste och töntigaste jag vet, åsikten ”ytlig kändiskultur är skadlig” är den absolut ytligaste åsikten. Kändisar är kändisar, en liten grupp privilegierade människor vi andra kan använda som distraktion, varken mer eller mindre.

Visst sticker det lite extra i ögonen just nu när Pharrell Williams uppmanar sina följare att donera pengar till sjukhus (”Du ber människor som troligen får sparken just nu att donera när du hade kunnat be dina kändiskollegor?” som ett häpet svar löd). Eller när filmmogulen David Geffen ”självisolerar” sig på sin lyxyacht. Men rika kändisar stör mig i princip inte, vem bryr sig. Jag orkar inte ens uppröras över dem som en funktion av ett trasigt klassamhälle, kändisars förmögenheter är bara en droppe i Jeff Bezos gigantiska pengahav.

Att vi nu, när deras naturliga habitat ”offentligheten” är stängt på obestämd framtid, får se deras designersoffor och inhägnade trädgårdar filtrerade genom mobilkameror medan de i dubbel bemärkelse tondövt sjunger John Lennons ”Imagine” tillsammans för att inspirera världen i dessa svåra tider är visserligen alltför intimt, som att skåda rätt in i deras rövhål, men inte för att de är rika eller ytliga utan för att det är så dumt.

Kommunikationen och transaktionerna mellan kändis och publik har alltid byggt på en gemensam tyst överenskommelse om att helt enkelt ignorera dumheten. Vi har de senaste minst hundra åren kollektivt gått med på att oironiskt/postironiskt ta kändisar på allvar, och de har å sin sida gått med på att vara på allvar.

Jag menar inte bara kändisledda välgörenhetsprojekt och Oscarstal med ett Budskap, utan också något mer subtilt i hur vår blick fallit på kändisarna och hur deras blickar fallit på oss, hur vi talat om och med dem. Vi har tillsammans konstruerat ett bräckligt lager av earnestness, jag hittar inte det perfekta svenska ordet men ungefär en innerlig seriositet, utan vilket inga av de här transaktionerna hade fungerat.

Det är som att den globala pandemikrisen ryckt bort allt det. ”Meditate. Move. Pray”, uppmanar Jennifer Lopez. Katy Perry äter pickles direkt ur burken, otroligt vad lite karantän kan göra med människor, galet. Och plötsligt framträder den massiva, kolossala, omöjliga-att-ignorera dumheten och gör oss rasande. Som journalisten Karl Taro Greenfeld uttryckte det på Twitter: ”Ett exempel på en effektiv coronavirusåtgärd var när Gal Gadot gjorde den där ’Imagine’-skiten och vi alla bad henne dra åt helvete. Jag vill tro att det hindrade en massa annan kändisskit och borde studeras av vetenskapsmän i framtiden.”

Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, det är ljudet av något som rasar. Det finns något katarsiskt över det, det är nästan upplyftande.

Läs fler krönikor och andra texter av Hanna Fahl