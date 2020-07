Hanna Hellquist: Ingen annan kan bo i det här huset

Mellan en åker och en skog, precis vid en tungt trafikerad grusväg, ligger huset som jag ärvde av min pappa, en asymmetrisk faluröd skånegård med tillhörande gammeltorp. Den gamla ladan med rostigt plåttak har en stor spricka i det röda teglet, i själva stallarna där korna stod en gång i tiden. Det verkar som ena halvan är på väg ner i marken medan den andra hänger sig kvar på nån gammal regel. Fönstren är täckta av dimmig byggplast.

Inne på gårdsplanen står två bilar, min och Görans, en soptunna, en högtryckstvätt, några säckar blomjord och ett gäng lastpallar. För att ta sig in i mitt hus måste man först ta ett ordentligt kliv över den uppgrävda stengången, där jag försöker begrava en elkabel, och sen ett ännu större kliv över köksskänken från 1800-talet som jag håller på att slipa. Sen går man in genom gårdsporten och så är man hemma.

Jag är född och uppvuxen i det där huset. Mammas vatten gick när hon vitrappade väggen under trappen. Det var i juli 1980, stekhet sommar, farmor och farfar fick vackert stanna i gammeltorpet när de blivande föräldrarna åkte in till lasarettet i Karlstad. Sen satt farmor och väntade vid telefonen i hallen, medan farfar väntade i sin stickiga fåtölj i vardagsrummet. När jag hade kommit ut, genom ett fullständigt odramatiskt kejsarsnitt, ringde så äntligen pappa hem och meddelade, och farmor och farfar satte sig direkt i bilen och åkte in.

Så länge farmor och farfar var någorlunda pigga så tillbringade vi hela somrarna på landet tillsammans, vi fem. Mina första år var soliga och kärleksfulla, jag åt leverpastej direkt ur burken vid farmors slagbord och hennes kalla pannkakor med strösocker i skuggan av humlen på verandan. Mamma och pappa jobbade och slet med huset men det fanns alltid tid för mig, vi fiskade och badade och plockade smultron som växte i diket längs grusvägen. Som jag minns det. Jag vet ju inte. Det kanske bara var några veckor, totalt, den där friheten som jag kände, av lyckan och sorglösheten och gemenskapen.

Det spelar ingen roll. Dessa veckor, eller om det var månader, satte sig i mitt dna. De gjorde att husen aldrig kan tillhöra någon annan. Det går inte. Vem skulle det vara?

Illustration: Studio Löfstrom

Pappa skrev över husen till mig när jag bara var femton år. Både sitt eget utbyggda schabrak och farmor och farfars numera moderniserade torp. Då fick jag det på papper. Det här är mitt. Och när han många år senare dog, någon vecka efter ett uppslitande gräl som rörde husen, så blev papper överflödiga, och mina egna övriga intressen också. Här är mitt. Här ska jag vara. Och det finns bara en sak att göra och det är att ta hand om det.

Jag minns en helg i februari för sju åtta år sen. Jag var ute på landet med ett gammalt ex, det var ingen snö, det var blött och lerigt och skeletten av rosenbuskarna bakom huset var bruna. Jag gick runt huset. Det är enda gången som man kan gå runt det, i februari mars, innan gråbon har förvandlat allt det bruna till en ogenomtränglig skog av ogräs.

Betongplintarna som huset vilar på hade vikt sig inåt, så att huskroppen liksom hängde i ingenting, det såg ut som att jag hade kunnat välta omkull hela bygget med en välriktad spark. Det fanns inte ett fönster som var det andra likt. Bruna spröjs, vita spröjs, inga spröjs, fönster som såg ut som om pappa någon gång för länge sen demonterat ett terrarium och satt i rutorna huset.

Jag fortsatte runt till framsidan. Huset är byggt i olika etapper, man kan se på decimetern var pappas ekonomi blivit sämre eller fått ett uppsving. Man ser det på materialen han har valt, jag ser kompromisserna han var tvungen att göra, jag känner honom och jag ser när orken var alldeles för stor och det gick för fort, och exakt när orken tog slut och mamma och Göran fick göra det åt honom.

Taket är ett lapptäcke av relationerna med plåtfirman. I början är relationerna goda, sen verkar det som att de har blivit ovänner någonstans i höjd med sovrummet för där flagnar färgen från plåten, men sen verkar de ha löst det och taket blir svart igen.

Jag stod där och betraktade eländet och kände att nej, det här går inte, jag vet inte var jag ska börja, det är för stort, det är för fult, jag vill ha ett litet vitt stenhus på Gotland med klätterrosor och femtiotalskök, jag vill inte bo här, jag kan inte.

Så det var ju bara att sätta i gång. På riktigt. Från grunden. Eftersom jag är ytlig så började jag med fönstren. Jag kom över ett parti omålade träfönster med spröjs, sådana som suttit i huset från början, och det kändes som en bra start. Sen rätade jag ut plintarna. Det blev en stor glipa i huskroppen, mössen sprang rakt in på vintrarna, åt upp varenda madrass och byggde bo i isoleringen. Sen tog jag mig an rum för rum.

En sak som håller mig sysselsatt på somrarna, ja förutom då att renovera ett hus på 200 kvadratmeter från grunden, är att på avstånd följa mina mer nomadiskt lagda vänner på deras eriksgator till semestrar runt Sverige och Europa. De packar in sina barn och respektive och sen bär det av till Österlen, Öland, västkusten, en liten bergsby i norra Italien, Amalfikusten och den grekiska övärlden.

De äter oliver och små små sallader med närproducerad mozzarella och dricker vin ur små, små glas och sover siesta och barnen får plaska i saltvatten för första gången och det besöks kulturarv på förmiddagen och bjuds in till byfest framåt kvällningen. De har tid att läsa sina böcker. De får användning för sina luftiga sidenkaftaner. De har guld i öronen och ett rikt socialt liv, när de tas emot med öppna armar av sina bofasta värdar. Deras somrar förpackas på Instagram i ett alldeles särskilt slags skimmer, som jag ilsket scrollar mig igenom när jag själv tar kväll framåt 23-tiden, lortig, svettig, pank och trött.

När de sen väljer att bli bofasta, då köper de ett lagom stort hus, nära en sjö, nära andra vänner, nära åtminstone en bra krog som lockar dit lite folk i deras egna socioekonomiska klick.

Sedan kom corona. Och världen blev alldeles för stor igen och jag flyttade ut på landet och här har jag varit i fyra månader snart

Är det här min mest privilegierade text NÅGONSIN? Buhu, jag har ett hus. Jag menar inte så. Jag vet inte riktigt vad jag menar. Jo, jag tror att jag menar att om man har ett ställe på jorden som betyder allt, då blir världen så himla liten.

Den blir 4000 kvadratmeter tomt. Och allt som sker på denna lilla yta blir så oerhört viktigt. Även det som sker precis bredvid. Som att grannen har huggit ner skogen runt om nu. Jag känner mig oskyddad. Om man inte äger mark så har man ingen makt, så är det på landet. Jag oroar mig för framtida eventuella bygglov, som när grannens ungar vill bygga sig nåt eget i närheten av sin barndomsgård, kommer de att få insyn till mig. Det går en ilning i mig när granntösen väntar barn för blir det en kille så ska han såklart åka cross och jag orkar inte med ljudet, inte ännu en cross här ute.

Om man inte har ett eget ställe, då är världen mycket större. Då sträcker den sig från mormor och morfar i Sundsvall till ett Airbnb-hus i en sydfransk by, och ännu längre, det finns inget stopp.

När jag var i Kenya över nyår, det var första gången på flera år som jag reste någonstans, då reste jag oerhört lätt. Jag kände inte någon och ingen kände mig. Jag blev bedömd på samma grunder som alla andra, nämligen om jag var artig och trevlig mot personalen på stället där vi bodde, och om jag verkade uppriktigt intresserad av de djur som vi delade campen med. Och det var jag. Jag körde jeep på skumpiga vägar och fattade för första gången varför min pappa aldrig var hemma särskilt länge i taget, världen är ju jättestor och inte alls så skrämmande som man inbillar sig när man känner varenda millimeter av sin egen tomt.

Då tänkte jag att jag ska spara, jag ska spara varenda krona jag har och så ska jag se till att åka tillbaka hit och stanna länge och vara en person som inte sitter ihop med varenda sak på denna plats.

Sen kom jag hem. Och sen kom corona. Och världen blev alldeles för stor igen och jag flyttade ut på landet och här har jag varit i fyra månader snart och det enda som betyder något är detta hus och denna lilla lilla del av land som är mitt.

Varje kväll när jag går och lägger mig så gör jag en lista. Detta ska göras i morgon:

Lämna in röda lampan till Grums husplåt så att de kan löda fast de pyttesmå metallhållarna som håller skärmen på plats.

Blanda ny äggoljetempera och måla skänken och måla klart bordet som ligger med benen i vädret i matsalen, slipa försiktigt på skivan först så att färgen fäster ordentligt.

Ring och fråga exakt datum för bänkskiveleveransen.

Kolla med Grums rör om det går att dra avlopp till det lilla utrymmet under trappen så att mamma och Göran får en egen toalett.

Hitta mamma och Göran en egen toalett. En billig.

Beställ beslag.

Beställ färg.

Olja trädäcket.

Beställ olja.

Bygg klart däcket!!!

Köp gräsfrön.

Köp jord.

Ring killen som kör jord.

Och så vidare i all oändlighet, det tar aldrig slut, och varje morgon när jag vaknar så tar jag fram den och bockar av. Jag gör allt på listan. På en lön, utan lån, och oftast med mina egna händer.

Jag har aldrig varit på ett ställe som är så bebott, säger en vän som hälsar på. Det finns inte en kvadratmeter som inte har fått er uppmärksamhet.

Jag tolkar det direkt som att jag har för mycket saker och börjar göra en lista i huvudet på allt som jag behöver sälja på Blocket innan juli är slut. Ladan dignar av ratade möbler.

Sen börjar jag bocka av. Det är inget annat att ta sig till när man älskar något. Grannpojken har installerat ny stereo i epan, norsk skämtpop dånar över åkrarna.

Ingen annan kan bo här, det går inte.

