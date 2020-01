Hanna Rajs Lara: Hotbilden är det normala i alla judiska sammanhang

En mördad poet

År 1941 står elvaårige Djurica Rajs i ett uppsamlingsläger för judar i Belgrad. Han och hans mamma har tvingats dit efter att de behövt lämna sitt hem i staden Petrovgrad i nuvarande Serbien. Det område de bott i har då blivit den första platsen i Europa att förklaras ”fri från judar” – efter att Tyskland ockuperat landet.

Djurica skriver poesi i lägret, som är inhyst i mässhallarna i Belgrad. Och han reciterar sina dikter för medfångarna, har överlevande berättat. Elvaårige Djurica börjar också skriva en bok. Han skriver att han fått tillfälle att hamna i läger, något som många människor inte känner till, eller vet vad det betyder. Och eftersom han fått tillfälle att hamna där ska han också beskriva hur det är. Han ska inte hitta på något. Han ska skriva sanningen och inget annat.

– Att han som bara var elva år kunde skriva en sådan bok, och vara så klok. Han var klokare då än jag är nu, säger Jovan Rajs, Djuricas lillebror, till DN.

Jovan Rajs tillsammans med storebror Djurica år 1938 eller 1939. Foto: Privat

Men Djurica Rajs hinner bara skriva fem sidor. Sedan kommer en buss till lägret. Kvinnorna och barnen ska tas till en bättre plats: där det finns mer mat, och barnen kan få gå i skolan. Barnen som går på bussen får godis av lägervakterna innan bussen körs iväg. Men den åker bara några hundra meter. Sedan kopplas en slang på bussens avgasrör. Kolmonoxid strömmar in bland passagerarna.

8.000 judar dödas på samma sätt i Belgrad. Två av dem är Djurica Rajs och hans mamma. Under kriget går bussarna under namnet ”själadödare” – trots att ingen visste säkert vad som hände därinne.

Brodern som överlevde

När Djurica Rajs tas till uppsamlingslägret i Belgrad får hans lillebror, åttaårige Jovan Rajs, i stället komma hem till sin moster som är gift med en serbisk man, alltså en icke-jude. Jovan Rajs hålls gömd av familjen i ett år, tills det blir för farligt – för dem alla.

– Nazisterna gick från hus till hus, från lägenhet till lägenhet och letade efter gömda judar. Hittade de judar dödades de, och serberna dödades också, säger Jovan Rajs.

Jovan och Dina Rajs överlevde båda Förintelsen. Tio år senare blev de ett par på ett sommarläger för överlevande. Foto: Paul Hansen

Nioårige Jovan tar sig ensam till Ungern – där han tas in av andra släktingar. Men i mars 1944 kommer den tyska armén även till Ungern. Jovan Rajs som nu är tio år förs först till ett ghetto och därefter till tvångsarbete i Österrike. I december 1944 tas han till koncentrationslägret Bergen-Belsen.

Och utan att veta om att han går i sin brors fotspår börjar han, också elva år gammal, skriva en detaljerad dagbok om livet i lägret där människor dödas utan gaskamrar: genom svält, kyla och sjukdomar. Jovan Rajs får livshotande diarré. Han överlever, och förs vidare till Theresienstadt – där han befinner sig när kriget tar slut, och han väljer att resa tillbaka till sin hemstad.

Då är han den enda ur sin närmaste familj som överlevt – och en av de 38 judar från Petrovgrad som inte utrotades av nazisterna. Före kriget var de 1.178.

Hemkomsten blir inte vad han trott och ingen pratar om vad som hänt under Förintelsen. Men tio år efter krigsslutet samlas judiska ungdomar som överlevt Förintelsen till ett sommarläger.

Där träffar Jovan Rajs den fem år yngre Dina.

Jovan och Dina Rajs förlovade sig den 26 maj 1958, på Dinas 20:e födelsedag. Foto: Privat

Kvinnan som kom undan

Dina Rajs föds i Ruma i Jugoslavien. I hennes barndomshem finns en altan täckt med röda stenplattor. Som liten badar Dina i en balja på altanen – när vattnet skvätter ut över plattorna blir de blodröda.

När hon bara är tre år gammal kommer kriget till hennes stad. Hennes pappa blir tagen som krigsfånge, och Dina får tillsammans med sin mor fly till Ungern. Under flera år lever de under falska identiteter. Dina kallas Maria och får ett kors runt halsen för att verka kristen. Under flera år oroar de sig för att Dinas lockiga mörka hår ska avslöja deras judiska identitet.

När de en gång får höra att ungerska fascister, så kallade pilkorsare, går genom byggnaden för att hämta en judisk familj är både Dina och hennes mamma beredda att svälja gifttabletter. De dör hellre än att bli upptäckta. Men pilkorsarna lämnar byggnaden med en annan judisk familj.

I januari kom Jovan och Dina Rajs senaste bok ”Ting som bär våra minnen”. Foto: Paul Hansen

Dina och hennes mamma överlever kriget tillsammans och flyttar tillbaka till Jugoslavien. De återförenas med Dinas pappa. Tio år efter krigsslutet träffar Dina sin framtida man Jovan Rajs på sommarlägret. De blir ett par. Han utbildar sig till läkare – hon till arkitekt. De får två barn, och år 1968 flyttar de till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Dina pratar sällan om sina upplevelser under Förintelsen. Hon tänker inte på att hon har med sig traumatiska minnen. Inte förrän hon pensionerar sig och går en skrivarkurs i Barnängen i Stockholm. Där märker hon att hon bara skriver om sina upplevelser under krigstiden. Hon återvänder till minnena, och till sitt barndomshem för att göra research.

Det gamla huset är i dåligt skick, men när Dina Rajs ser de rödrosa golvplattorna på altanen, minns hon direkt sin barndoms badstunder.

– Jag tog med en av dem. Den har inget värde alls, men för mig är den ovärderlig, säger hon.

När Dina Rajs återvände till sitt barndomshem kände hon igen golvplattorna som låg på altanen, trots att familjen lämnade hemmet när Dina bara var tre år. Foto: Paul Hansen

Hon som ärvde rädslan

”I goggan finns vakter

I skolan finns vakter

Kollot där jag var kökschef har vakter

De sitter och kollar på film i kabacken

Och går runt området dagen och natten.”

Jovan och Dina Rajs barnbarn Hanna Rajs Lara är på väg in i judiska församlingen i Stockholm, ett stenkast från synagogan i Stockholm. Hon arbetar där som ungdomssamordnare på deltid. Den här dagen har hon keps på sig. Ansiktet syns inte så väl under den. Men när hon kommer fram blir hon först inte insläppt genom slussen av säkerhetspersonalen. De ser inte vem hon är.

Att vara judinna är för Hanna Rajs delvis att leva med en rädsla. Dels över vad som händer. Dels den rädsla som ärvts.

Hanna Rajs Lara debuterade med diktsamlingen ”Armarna” år 2018. Foto: Paul Hansen

När hon arbetar som kock på judiskt kollo på en ö i Stockholms skärgård och nyheterna kommer om en attack mot ett läger på en ö i Norge utbryter panik. Det är Anders Behring Breivik som tagit sig till Utøya och skjuter ungdomarna som befinner sig där.

En situation som de judiska lägerledarna i Sverige redan har fått träna på att hantera.

– Hotbilden är det normala i alla judiska sammanhang. Jag tror det är svårt för människor att förstå. Man är ute på en ö och badar och chillar och hänger med kids – men man har gått igenom hur man ska bete sig om det kommer beväpnade människor dit, säger Hanna Rajs Lara.

Hösten 2018 släppte Hanna Rajs Lara sin debutdiktsamling ”Armarna”. Ett tema som dominerade läsningen av bokens dikter blev den judiska identiteten, arvet som tredje generationens Förintelseöverlevande och antisemitismen i Sverige – ett tema som framför allt fanns i bokens sista dikt ”Chai”. Chai är en hebreisk symbol som betyder liv.

Hanna Rajs Laras lägenhet i Stureby. Hon delar den med sin fru Suri Rajs Lara. I vardagsrummet har de tänt levande ljus. Stora gröna växter dominerar inredningen. Det är inte Hannas förtjänst. Det här är första gången hon bor i en lägenhet där någon kan få växter att överleva.

Boken ”Armarna” tar upp teman som familj, arv och kärlek.

Hon berättar att hon började skriva som ung tonåring. I skolan skulle de skriva en novell. En lärare peppade henne, och sa att hon skulle fortsätta. Hon gick Biskops-Arnös skrivarlinje och sedan på Konstfack. Hon startade en nättidning för poesi tillsammans med en kompis – men trodde inte att hon skulle kunna bli poet ”på riktigt”.

Så när debutboken släpptes fick hon fina recensioner. Hon tilldelades Svenska kommittén mot antisemitisms Elsa-pris för att hon ”genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar”. Hanna Rajs Lara säger själv att hon egentligen inte förstår varför boken läses som en ”judisk familjehistoria” när den handlar om så mycket annat.

– Men om den läses som en sådan så kanske det betyder att det saknas en sådan, säger hon.

Skymningsljuset strålar in från Nybrogatan över soffan i ett samlingsrum på Hannas arbetsplats någon dag efter mötet i hennes lägenhet. Hon sitter där med sina morföräldrar. De småpratar och skojar, Dina Rajs klappar Hanna på kinden. Det är lite för vårigt för att vara januari.

”Det känns som hon kan mer än jag om mitt liv,” säger Jovan Rajs om Hanna Rajs Laras poesi. Foto: PAUL HANSEN

Nästan 80 år efter att Djurica Rajs stod i ett läger och reciterade sina dikter gör hans brors barnbarn samma sak – fast på scener runt om i Sverige. Ofta berättar hon om sina morföräldrar.

– Hon skriver sin poesi nu. Och det känns som att hon kan mer än jag om mitt liv. Men allt är rätt. Inget är konstlat. Allt är så djupt och säkert hos henne, säger Jovan Rajs.

Han säger att det är fascinerande att hans barnbarn fått en så stark relation till hans tidiga liv. Det som han knappt pratade om före pensionen. Och att hon reciterar poesi – precis som hans bror. Hanna Rajs Lara är mindre imponerad.

Han dog i en gasbuss, men jag kan känna sorgen i min kropp över att han är borta

– Det är bara för att vi båda är lejon, säger hon om Djurica:

– De gillar att vara i centrum.

Men för Jovan Rajs är det som att nutiden på något sätt blir en fortsättning på dåtiden. Han ser sin bror i små detaljer hos de yngre släktingarna. Hur någon skämtar. Hur någon kliar sig. Även Hanna kan känna sig närmare Djurica än hon tycker att hon borde – med tanke på att hon aldrig träffat sin morfars bror.

– Han dog i en gasbuss, men jag kan känna sorgen i min kropp över att han är borta. Den sorgen är likadan som den jag känner efter min bästa vän som dog, säger hon.

Någonting klickade i Hanna Rajs Lara när hon hörde talas om att man kan ärva trauman mellan generationer. Foto: Paul Hansen

Och det är samma sak med rädsla, säger hon. När Hanna hör om ökade antisemitiska hatbrott säger hon att hon känner en rädsla och sorg som är större än att bara komma inifrån henne. Forskning har visat att man kan ärva trauman mellan generationer – och även om forskningen är i sin linda var det något i Hanna som klickade när hon hörde talas om det.

– Jag vet att det inte bara handlar om genetiska arv utan att man också ärver socialt. Men det blev väldigt starkt när jag hörde talas om det, säger hon.

I debutbokens slutdikt ”Chai” skriver Hanna om hur Nordiska motståndsrörelsen marscherar i närheten när hon lämnar synagogan. Och även om hon från början mer skrivit personliga dikter än politiska kände hon sig tvungen att skriva om sina känslor kring antisemitismen som hon märker av.

– När jag läser om ökade antisemitiska hatbrott i världen och i Europa och USA känner jag det på ett personligt plan. Då känner jag rädsla, och sorg. Då måste jag ju skriva om det. Det känns så akut i dag.

Hanna Rajs Lara ska läsa upp en av sina dikter på konstgalleriet på Kungsholmen. Foto: Paul Hansen

Dina och Jovan Rajs märker också en ökande rädsla. De föreläser för skolklasser om sina upplevelser under Förintelsen. Dina säger att fler och fler verkar oroliga.

– Många unga frågar oss hur det kommer att bli. Man märker att de är rädda. Jag tror alla är rädda – men det är inte alla som börjar skriva såsom Hanna har gjort, säger Dina Rajs.

Jovan Rajs håller med. Även om han säger att han inte märkt av så mycket antisemitism, varken i hemlandet innan flytten till Sverige eller här så ser han att någonting förändrats.

– Människan och samhället är en gåta. Jag är inte orolig att det ska ske något som Förintelsen igen. Men mina föräldrar var inte oroliga när Hitler tog makten över vad som skulle hända. Att jag inte är orolig kanske betyder att jag är lika oförstående som mina föräldrar och inte fattar vad som kommer att hända.

Lokalen på Kungsbro strand är full av människor som trängs bland konstverken en januarikväll. De dricker vitt vin och öl. Mikrofonerna fungerar inte i den stimmiga lokalen. Men de minglande människorna tystnar snabbt när Hanna Rajs Lara ska recitera sina dikter.

Mikrofonerna fungerar inte, men det blir ändå tyst när Hanna Rajs Lara reciterar sina dikter. Foto: Paul Hansen

Någon dag tidigare har hon läst en dikt för sina morföräldrar i samlingsrummet på judiska församlingen. Hanna läser dikten ”Arv” framför kameran. Det är den första dikten i hennes nästa diktsamling ”Under månen”.

Hennes röst är stadig.

”Min familj var poeter

Morfar har sagt till mig vad alla heter...”.

Hon börjar sin rytmiska uppläsning. Några minuter senare avslutar hon, och tittar upp mot kameran:

”Inget är överdrivet det är underdrivet

Inget är överdrivet och det är inget skämt

Finns anledning till att säkerheten skärps

En del som har hänt oss

En del som vi ärvt

En del som ska hända men inte hänt än

Det som händer våra barn det skrämmer oss mest

Så vad ska vi göra med allt som vi ärvt”