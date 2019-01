Det finns ett kort ögonblick i Bob Woodwards nya bok om Trumpadminstrationen, ”Fruktan” (Modernista), då det är lätt att sympatisera med Trump själv. När nyheten om att Assad-regimen i april 2017 använt nervgasen sarin mot civila når Vita huset får han ett utbrott. Enligt Woodwards källor ringer Trump upp dåvarande försvarsministern James Mattis och säger ”Låt oss döda den jäveln!”, syftande på diktatorn Assad.

Reaktionen är fullt mänsklig. Samtidigt är det inte så någon vill att storpolitiken hanteras: en individs impulser ska inte vara grunden för stormakters strategier. Särskilt inte när det gäller världens största kärnvapenmakt. Men det är det enda ögonblick i boken då Trumps politiska nycker utgår från ett engagemang i andras lidande. Annars kretsar allt kring honom själv. Hur mycket i hans politik vilar egentligen på någon djupare politisk linje?

Woodwards skildring vill undvika effektsökeri men ändå vara skandalös. Han berör inte sådant som skapade rubriker under Trumps valkampanj – angreppet på invandrare och muslimer eller hoten mot journalister. Han vill berätta historien om det politiska spelet kring Trump i Vita Husets korridorer och har intervjuat många, icke namngivna medarbetare. Woodwards lust i skrivandet kommer ur viljan att vara en fluga på väggen i Rummet Där Det Händer.

Som Peter Englund skrev i sin recension i DN av den amerikanska utgåvan är det en bitvis tveksam metod: antingen var Woodward där – det var han inte – eller så har han tagit sig litterära friheter när han återger konversationer som skett i enrum. Men den historia han destillerat fram ur tonvis med utskrivna djupintervjuer tecknar en bild som blivit än tydligare sedan boken gavs ut: av ett alltmer dysfunktionellt Vita huset. Woodward vill skildra hur det går åt helvete. Så har det varit i hans tidigare böcker: han älskar att se på när människor villigt hoppar ned mellan maktens kvarnstenar.

När jag nu läser om boken på svenska (i en effektiv översättning signerad Gabriel Setterborg och Kjell Waltman) blir det än tydligare att den vill vara en närmast litterär berättelse med början, mitt och slut. Det börjar med att Steve Bannon rekryteras från alt-right-sajten Breitbart och får upp Trumps urspårade valkampanj på rälsen. Det fortsätter med hur det knyts nya, främst militära experter till administrationen, låt vara från högerkanten, men människor med expertkunskap. Snart infinner sig ändå upplösningstendenserna. Trump visar sig vara helt okunnig om internationell politik. Och mer förvånande: han kan heller inte mycket om ekonomi. Han förstår inte vad statsskuld eller bytesbalans är, och inte heller skillnaden mellan industrisektor och tjänstesektor. När Trump inte får gehör för sina hemkokta ekonomiska föreställningar om varför handelsavtal är dåliga – ”TRADE IS BAD”, skriver han på en lapp – rekryterar han helt enkelt den ende ekonom han kan hitta som ger honom rätt, den marginaliserade Peter Navarro, vilken tidigare backat upp Hillary Clinton och flera av Obamas miljöreformer. Nu byter han fot igen och blir Trumps främste ekonomiske rådgivare.

Woodwards story börjar som ett avsnitt av ”Yes, Minister” men liknar snart ”Madness of King George”. Trump blir alltmer lynnig, misstrogen, alienerar sina kunnigaste medarbetare och sitter till sist ensam framför Fox News, timme efter timme, med mobilen i handen. Allt medan utredningen om de eventuella kontakterna med Ryssland under kampanjen sakta spinner sitt nät allt tätare kring huvudpersonerna. Det är dramaturgiskt tacksamt att lägga upp det på det viset. Men vi vet faktiskt inte hur det slutar.

Men det finns också en annan historia om Trumps kampanj och första tid som president vilken nästan ingen skriver. Böcker som Woodwards ”Fruktan” eller Michael Wolffs ”Fire and fury” skildrar narcissismen och nepotismen. Men få tycks vara intresserade av idéerna därbakom. Trump verkar inte ha något personligt förhållande till historien eller idéernas värld. Han litar till sina egna impulser, som om han trodde sig drivas av gudomlig inspiration. Idéer har däremot sådana som Bannon och fler i utkanterna av Trumps kampanj – och i den alt-right-rörelse som fick så mycket energi av hans valseger. Och det är fortfarande dessa idéer som styr Trumps politik, långt efter det att Bannon själv knuffats av tåget. Som dennes beundran för Andrew Jackson.

Det första Trump hängde upp på väggen i Ovala kontoret var ett porträtt av Jackson, som var president 1829–1837. Några veckor innan Bannon lämnade Vita huset i augusti 2017 slog han en signal till historikern Walter Russell Mead. Denne har skrivit flera böcker om Jackson och Mead berättar om samtalet för webmagasinet Politico. Enligt Mead ville Bannon tacka honom – för att han genom sin forskning kring Jackson försett Bannon och Trump med viktiga politiska argument. Mead sade avmätt att han visserligen forskat om Jackson, men inte betraktade sig som ”jacksonian” – vilket verkade förvåna Bannon.

Jacksons politiska aktier har gått upp och ned. Tidigare har man pekat på hans egalitarianism och försvar för ”den vanliga människan” mot storbanker eller hans upprensning av korruptionen i det politiska systemet, vilket gjort honom till sinnebild för den varma, inkluderande sida av populismen som har en lång tradition i USA. Men på senare år har andra sidor av Jacksons politiska arv uppmärksammats mer. Så var han militär befälhavare under 1812 års krig, när ”Negro Fort”, tillflyktsort förrymda slavar i Florida, 1816 sprängdes i luften och 300 dog: överlevare avrättades på Jacksons order. Under sin tid som president beslutade han om den brutala fördrivningen av ursprungsamerikaner västerut, då tusentals svalt eller frös ihjäl. Han var själv slavägare (runt 300) och förbjöd distribution till sydstaterna av pamfletter som agiterade mot slaveriet. En annan sida av hans ideologi var avskaffandet av USA:s centralbank, som varit omstridd sedan landet grundats. Syftet var att begränsa statens ekonomiska styrmedel.

Vill ni ha den varma solidariteten med den ’vanliga människan’ mot makten, då måste ni också ta det andra – den nedärvda rasismen, ett mer isolationistiskt USA och idén om att staten bör demonteras.

Bannons Jacksontolkning tycks se ut ungefär såhär: vill ni ha den varma solidariteten med den ”vanliga människan” mot makten, då måste ni också ta det andra – den nedärvda rasismen, ett mer isolationistiskt USA och idén om att staten bör demonteras.

Sedd genom den linsen blir Trumps politik sammanhängande. Underligheten i att de som påstår sig försvara ”den vanliga människan” mot ”eliten” utgörs av ministrar och tjänstemän som kommer från finansfirmor som Goldman Sachs, oljeförtaget Exxon eller som Trump själv är fastighetsspekulanter, framstår också som logiskt ur Jackson-perspektivet. Denne ”den lilla människans försvarare” blev med tiden rik plantageägare. Hans motstånd mot en centralmakt handlade i hög grad om att han representerade den gamla drömmen om det agrara, lantliga USA som garant för individuell frihet – även om det byggde på en slavekonomi. Mot slutet av Obamas tid vid makten beslutades att Andrew Jacksons porträtt på tjugodollarsedeln skulle ersättas eller kompletteras med en bild av antislaverikämpen Harriet Tubman. Förra våren meddelade så Trumps finansminister Steven Mnuchin att det ”skjuts på framtiden”.

Men en välfriserad bild av Jackson är bara en pusselbit i alt-right-rörelsens ideologi. Dagens internationella högerpopulism är paradoxalt nog anti-internationalistisk. Man hatar framför allt tanken på gemensamma band mellan grupper av människor och nationer. Rörelsens ”klimatskepsis” blir då begriplig – det får helt enkelt inte vara så att vi står inför gemensamma hot och utmaningar. Sönderfall är bra.

Trump blir mer begriplig om man försöker analysera de historiska idéer högerpopulismen bygger på, vilket den politiska journalistiken bara undantagsvis verkar hinna med. Från nyliberalismen, som sådana som Bannon i andra avseenden lämnat bakom sig, har man med sig idén om att ”staten” alltid är det radikalt onda, hur demokratisk den än är. Den ska monteras ned så långt det går: bort med sådant som miljölagar och klimatpolitik. Att slå rekord i att stänga ned statsapparaten kan ur ett sådant perspektiv se ut som en fjäder i hatten.

I dag är Bannon ute ur Vita huset. Enligt Woodwards bok hängde det samman med Charlottesville. Trump tvingades backa från sitt första uttalande om att det fanns ”bra människor på båda sidor”, vilket i klartext betydde att det fanns ”good guys” bland våldsbenägna rasister som marscherade under devisen “Jews will not replace us”. Men Trump övertalades av sin dåvarande stabssekreterare Rob Porter att hålla ett tal där han tog avstånd från högerextremismen och fördömde KKK. Sedan ångrade sig presidenten igen och tyckte han visat svaghet genom att backa. Bannon hade hela tiden tyckt att presidenten skulle stå på sig och vinna ”ordkriget”. Veckan efter var det Bannon som fick gå. Även i Trumps Vita huset fanns det tydligen gränser.

Nu försöker Steve Bannon i stället ena de europeiska högerpopulisterna inför EU-valet i maj. Han har upprepade gånger sagt att han vill ”förstöra staten inifrån”. Lägg märke till att det är den demokratiska staten han talar om.