Här är de sju ledamöterna som lämnat Svenska Akademiens arbete

Klas Östergren

Östergren har varit medlem i Svenska Akademien sedan 27 februari 2014 men valde den 6 april 2018 att lämna arbetet. Till Svenska Dagbladet anger författaren följande skäl: ”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ”I’m leaving the table, I’m out of the game.”

Kjell Espmark

Författaren, poeten och litteraturprofessorn Epsmark valdes in 1981, på stol nummer 16. Han valde att gå ur Akademien den 6 april 2018. Som anledning till utträdet skriver Espmark till DN: ”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet.”

Lotta Lotass

Poeten, författaren och dramatikern Lotass valdes in i Svenska Akademien 2009, på stol nummer 1. Men 2015 valde hon att lämna Akademiens arbete. I en intervju med Borås Tidning från i november 2017 säger hon att väldigt många människor blev mycket ledsna när hon valdes in: ”Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i Akademien.”

Dessutom menar hon att hon passade in väldigt illa i miljön kring Akademien. ”Ett par av ledamöterna var också besvikna över att jag inte deltog i det sociala livet i den utsträckning som förväntas. Jag uteblev ofta från middagarna på Gyldene Freden, jag har aldrig varit på Nobelfesten, aldrig på kungamiddagen med mera, och det blev ett problem.”

Stol nummer 1 står alltså tom.

Kerstin Ekman

1978 blev Ekman invald som tredje kvinna i Akademien, men lämnade arbetet 1989 i samband med den så kallade Rushdieaffären. De iranska mullorna utfärdade en dödsdom för författaren Salman Rushdie, efter att hans bok ”Satansverserna” upprört Irans dåvarande högsta ledare ayatollah Khomeini. Röster höjdes inom Svenska Akademien att den skulle ställa sig bakom påtryckningar mot den svenska regeringen för Rushdies sak.

När detta inte skedde, med hänvisning till en gammal princip om att Akademien inte uttalar sig i politiska frågor, valde Ekman att inte längre delta i Akademiens sammanträden.

Sedan dess står stol nummer 15 tom.

Lars Gyllensten

Även författaren Gyllensten, som valdes in i Akademien 1966 på stol 14 och var dess ständige sekreterare 1977–1986, valde att lämna Akademiens arbete i samband med Rushdieaffären 1989.

Lars Gyllensten avled 2006.

Werner Aspenström

Författaren, poeten och dramatikern valdes in i Akademien 1981 på stol nummer 12. I september 1989 meddelade han att han ville lämna Akademiens arbete och ställa sin stol till förfogande. Som del av bakgrunden till beskedet angavs ”Rushdie-affären”, men Aspenström meddelade att det fanns mer mångfacetterade skäl än så.

Werner Aspenström avled 1997.

Knut Ahnlund

Ahnlund, som valdes in 1983 på stol nummer 7, hann lämna Akademiens arbete tre gånger om: första gången 1996 efter en schism med den dåvarande ständiga sekreteraren Sture Allén. 1999 gjorde han det igen, efter att det visat sig att Horace Engdahl tillrädde som ständig sekreterare. Året efter att Elfriede Jelinek tilldelats Nobelpriset i litteratur 2004 skrev Ahnlund en artikel i Svenska Dagbladet att priset ”ödelagt utmärkelsens värde för överskådlig framtid” och att han därför skulle lämna Akademiens arbete.

Horace Engdahl svarade med att kalla uttalandet ”en enastående pseudonyhet med tanke på att [Ahnlund] inte har deltagit i Akademiens arbete sedan våren 1996”.

Knut Ahnlund avled 2012.

