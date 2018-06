Här är DN Kulturs fem favoriter – vecka 23

1. Lyx i det offentliga rummet

Utställning. ”Public luxury”

Arkdes, Stockholm

Arkdes nye chef Kieran Long fick en olycklig start när han i höstas presenterade ett helmanligt program. Nu gör han sin första stora utställning och här saknas varken kvinnor eller innovativa idéer. Temat är ”lyx” i det offentliga rummet; allt ifrån en dansbana till livräddande infartshinder, som även går att sitta på. Åsa Jungnelius sätter tonen med en snippliknande ingångsportal och Johan Celsing skänker en sakral upplevelse med sin moskékupol. Här finns dessutom Jonas Dahlbergs videodokument av det fyraåriga arbetet med minnesplatserna för offren efter 22 juli-attentaten. Två förslag i världsklass, som fegt stoppades.

Birgitta Rubin

Kanye Wests album ”Ye”. Foto: Getting out our dreams/Def Jam

2. Makalös galenskap

Album. Kanye West – ”Ye”

Getting Out Our Dreams/Def Jam

”Sometimes I think bad things. Really, really, really bad things”, konstaterar Kanye West redan på öppningsspåret på det sju låtar långa albumet ”Ye”. I ännu högre utsträckning än på tidigare album verkar han ha velat ge utlopp för sina dåliga tankar, från otrohet till metoo till psykisk sjukdom till våld till skuldmedveten pappafeminism (!). Ibland känns att lyssna på ”Ye” som att falla rakt ner i galenskap. Det är en makalös upplevelse. Den enda invändningen man eventuellt kan ha är att texten som pryder albumomslaget – ”I hate being bi-polar, it’s awesome” – låter som något som skulle kunna stå tryckt på en torgmarknads-t-shirt. Det går, under omständigheterna, att förlåta.

Greta Thurfjell

Niklas Natt och Dags roman ”1793”. Foto: Forum

3. Bestialisk mordsaga

Ljudbok. Niklas Natt och Dag – ”1793”

Forum

3 Niklas Natt och Dags onda saga om 1790-talets Stockholm är trollbindande som ljudbok. Inläsaren Martin Wallström dramatiserar varken för mycket eller för lite i gestaltningen av de färgstarka karaktärer som strålar samman kring ett bestialiskt mordfall. Men inte bara mördare står för blodet som spills i romanens extremt ojämlika samhälle. Framgång i det sociala spelet kan leda till ett salongsliv i sus och dus. Motgång kan betyda en långsam död på fabriksgolvet, ett brutalt möte med fältskärens såg på slagfältet eller något mycket värre i händerna på en iskall borgenär. ”1793” är en levande och välskriven tidsspegel.

Sverker Lenas

Podcasten ”The tip off”. Foto: TBIJ

4. Journalistik och mystik

Podcast. ”The tip off”

TBIJ

För ett par veckor sedan utsågs ”The tip off” till årets bästa nykomling i British podcast awards. Och den ligger verkligen i tiden. För samtidigt med den framvällande misstron mot journalistiken trendar motgifterna. För det första görs det mycket bra grävande journalistik och för det andra fylls kulturen av reporterromantik. Gillar man både och, både avslöjanden och deep throat i garaget-mystik, är ”The tip off” perfekt. Maeve McClenaghan pratar metod, moral och uthållighet med reportrarna bakom några av samtidens stora avslöjanden. Den nya säsongens första avsnitt handlar om hur Financial Times gjorde för att berätta om den kladdiga sexismen bland högdjuren på ”The Presidents club”.

Harald Bergius

Tv-serien ”Patrick Melrose”. Foto: Showtime/Sky, Justin Downing

5. Tragikomisk miniserie

Tv. ”Patrick Melrose”

HBO Nordic

Det har sina risker att prata alltför öppet om sina drömroller. Benedict Cumberbatch spelar högt när han går all-in som den plågade överklassgossen Patrick Melrose som försöker fylla det svarta hålet efter sin miserabla uppväxt med drogmissbruk. HBO har förvandlat Edward St Aubyns tragikomiska romankvintett till en alldeles lysande miniserie som har perfekt gehör för förlagans alla skiftande tonlägen; plågsam, komisk, dekadent, hjärtskärande, sylvass, smart och bisarr. Hugo Weaving och Jennifer Jason Leigh är förträffliga som föräldrarna från helvetet. Men, om något, så är ”Patrick Melrose” Cumberbatchs finaste stund.

Nicholas Wennö