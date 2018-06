Här är DN Kulturs fem favoriter – vecka 25

1. ”Summer 1993” (film, Draken film)

Carla Simóns regidebut var Spaniens Oscarsbidrag men fick aldrig svensk biopremiär. Det är synd på en av årets bästa filmer, men ”Summer 1993” är å andra sidan en intim upplevelse som passar nästan lika bra hemma. Kameran följer sexåriga Frida som precis har blivit föräldralös och får flytta ut på den katalanska landsbygden till sin morbror med familj. Det är en berörande film med taktila kvaliteter, där gräs smeker bara ben och smält glass rinner över fingrarna. Simón skildrar barnets balans mellan anknytning och vilsenhet med totalt gehör – det är inte förvånande att filmen bygger på minnesbilder av regissörens självupplevda sorgearbete. Jacob Lundström

2. ”Caliphate” (podcast, New York Times)

Rukmini Callimachi är New York Times utrikeskorrespondent med IS som främsta bevakningsområde. I tidningens podcast ”Caliphate” följer lyssnaren Rukmini Callimachi i hennes arbete genom tio avsnitt – från intervjun med en misstänkt öppenhjärtig avhoppad IS-terrorist i Kanada, till sökandet efter IS-dokument i ett nyligen fallet Mosul, till samtalen med fritagna yazidier som fallit offer för trafficking på IS-mark. Avsnitten spretar åt olika håll, ibland uppehåller sig Callimachi och hennes producent vid samma ämne i avsnitt efter avsnitt, ibland går det hisnande fort. Oupphörligen är det fruktansvärt lärorikt – och fruktansvärt. Greta Thurfjell

3. The Plan – ”Love is all around” (singel)

The Plan gör ny musik. Theodor Jensen sjunger egensinniga sånger igen. Det är tolv år sedan sist. Livstecknet, singeln ”Love is all around”, rymmer allt det Jensenska – rastlösheten, den drivande basen, upp- och nerklättrande gitarrharmonier och så rösten, ansatt och full av längtan efter något mer. Författaren Mikael Furugärde på keyboard är ett utropstecken, Titiyos körsång en bonus. The Plan-duon skriver att det kommande albumet redan är en framgång då inte en ton spelats in ”utan att vi bägge i gemensam och enskild meditation upplevt att det är så det skall vara”. Hoppas det hittar många lyssnare i höst. Georg Cederskog

4. Nathalie Djurberg & Hans Berg (konstutställning, Moderna museet)

Nathalie Djurberg har gjort kometkarriär internationellt med sina säregna animerade dockfilmer. Samarbetet med elektronmusikern Hans Berg, som inleddes 2004, har successivt fördjupats och de surrealistiska videoverken och skulpturinstallationerna signeras numera gemensamt. Deras omfattande utställning på Moderna museet är en given succé. Ett burleskt bilduniversum, där musiken och den pulserande rytmen är medskapande till den mörka sagostämningen. Räkna med en omtumlande upplevelse. Birgitta Rubin

5. ”Den brutna kvinnan”, Simone de Beauvoir (roman, Ellerströms)

Simone de Beauvoirs ”Den brutna kvinnan” (1967) har för första gången givits ut på svenska – en välgärning av översättaren Kristoffer Leandoer och förlaget Ellerströms. de Beauvoirs rykte är naturligtvis helt dominerat av feministbibeln ”Det andra könet”, även om skönlitterära verk som romanen ”Mandarinerna” och hennes självbiografiska berättelse ”En familjeflickas memoarer” också nått svenska läsare. ”Den brutna kvinnan” är en kortroman, eller långnovell, om en medelålders kvinna vars man har en otrohetsaffär. I dagboksform framträder ett liv som ägnats åt andra. Politisk uppfodran från sin tid, men också ett tätt och oroande kvinnoporträtt. Malin Ullgren