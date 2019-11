Här är Fredrik Strages sex Simpsonsfavoriter

Ralph Wiggum. Foto: Alamy

Ralph Wiggum är poliskommissarie Wiggums besynnerlige son. Han gillar att peta sig i näsan, äta kritor och bygga slott av kattsand. När han försöker läsa flerstaviga ord får han näsblod och svimmar. Många skulle kalla honom svagsint men hans entusiasm låter sig aldrig kuvas. Under en arkeologisk skolexpedition blir Ralph överlycklig när han tror sig ha krafsat fram en spjutspets. ”Det där är din spadspets. Den ramlade av”, upplyser läraren. ”Och jag hittade den!” jublar Ralph.

Comic Book Guy. Foto: Alamy

Comic Book Guy äger serietidningsbutiken i Springfield. Likt otaliga personer med samma jobb är han snobbig, nördig och tjock. Hans kombination av hälsosam skepsis och sjuklig hängivenhet gör honom till en god förebild för den som vill skriva om popkultur. I ett av mina favoritavsnitt går Comic Book Guy på bio för att se den nya ”Cosmic wars”-filmen (en parodi på ”Star wars”). Efteråt är han upprörd: ”Värsta ’Cosmic wars’-filmen någonsin! Jag ska bara se den tre gånger till. I dag.”

Patty & Selma Bouvier. Foto: Everett Collection

Patty & Selma Bouvier är Marge Simpsons kedjerökande och Homer-hatande systrar. Från början hade Patty rött och Selma blont hår men båda blev gråhåriga av aska och cynismer. Patty är lesbisk, Selma letar efter en karl som är lika snygg som deras tv-hjälte MacGyver. Båda är blockade från samtliga dejtingappar. Fatty och Smellma, som Homer kallar dem, påminner om fastrarna och mostrarna som man tyckte var läskiga när man var liten men senare insåg var coola.

Leon Kompowsky.

Leon Kompowsky var murare i New Jersey tills han en dag började prata, sjunga och dansa som Michael Jackson. Han blev osäker på sin identitet och lade in sig själv på mentalsjukhus. Där träffar han Homer som dömts till sluten psykiatrisk vård för att ha burit en rosa skjorta på jobbet. Att den 130 kilo tunga byggarbetaren låter som Michael Jackson beror på att The King of Pop gjorde hans röst i avsnittet från 1991. Men på grund av Jacksons skivkontrakt sjöngs den gulliga låten ”Happy birthday Lisa” av en imitatör.

Edna Krabappel. Foto: Alamy

Edna Krabappel är Barts klassföreståndare. En frånskild och lätt alkoholiserad mellanstadielärare som röker många cigaretter och blir irriterad när Bart byter ut hennes p-piller mot mintpastiller. En gång försökte hon ragga upp trummisen i Aerosmith. En annan gång hade hon en kort romans med en sushikock i baksätet på en bil. 2013 avled komikern Marcia Wallace, som gjorde Edna Krabappels ljuvligt blasé röst. ”Simpsons” tog farväl med ett intro där det stod ”Vi kommer verkligen att sakna dig, Mrs K” på klassrummets svarta tavla.

Jessica Lovejoy och, förstås, Bart Simpson. Foto: Alamy

Jessica Lovejoy ser ut som den frommaste flickan i söndagsskolan. Hennes far är pastor Lovejoy och hennes mor en moraltant som ständigt utbrister: ”Won't somebody please think of the children?” När Bart förälskar sig i Jessica visar det sig dock att hennes perfekta yta döljer en direkt demonisk odygdighet. Hon ljuger, stjäl, vandaliserar och äter glass framför tjocka människor på ett gym. Med sina långa ögonfransar och sin förföriska röst (Meryl Streep i toppform) drar Jessica ner Bart i fördärvet.

