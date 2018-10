Här är musiklandslaget – en startelva med Sveriges mest fotbollskunniga artister

Julio Iglesias i Nice, 29 november 1981. Foto: Mike Hollist/IBL Julio Iglesias. Foto: Martin Karlgren/TT

Målvakt: Julio Iglesias

Andra hälften av 50-talet var det inget snack om vilket som var Europas bästa fotbollslag. Med spelare som Alfredo Di Stefano och Ferenc Puskas i laget vann Real Madrid Europacupen (dåtidens Champions League) fem år i rad. I klubbens ungdomslag imponerade målvakten Julio Iglesias som uppmärksammades för sitt fina fotarbete, blev uppflyttad till klubbens B-lag och drömde om att slå sig in i det stjärnspäckade A-laget. Så en kväll förändrades allt. På väg hem från en fest var Julio med om en bilolycka och skadades allvarligt. I två år var han förlamad från midjan och ner, fotbollskarriären var över. På sjukhuset fick han en dag en present av en sjuksköterska för att han skulle få något annat att tänka på, något som tog honom ur den depression han hamnat i: en gitarr. Resten är historia.

Läs om fotbollshoppen som kan nå toppen inom popen Boris René. Foto: Christine Olsson/TT Örebro SK:s Boris Lumbana i duell med Häckens Joel Johansson på Ullevi i Göteborg den 17 juli 2012. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Back: Boris René

Boris René Lumbana Kapasa föddes i Kinshasa men kom till Sverige som tvååring och växte upp i Vivalla i Örebro. Fotbollskarriären inledde han i klubben Forward och fortsatte sedan i Örebro SK i allsvenskan (med ett mellanspel i Akureyri på Island). 2012 gjorde Boris mål när Örebro skrällbesegrade Malmö FF där hans båda klubbkompisar från Forwardtiden, Jimmy Durmaz och Jiloan Hamad, spelade. Sedan blev det spel med Degerfors i superettan, men efter att han 2016 gått till final i Melodifestivalen med låten ”Put your love on me” blev det inte mycket tid över för fotbollen. Boris Lumbana, som han hette som fotbollsspelare, blev artisten Boris René på heltid.

Håkan Hellström Foto: Robin Aron/GT/TT

Back: Håkan Hellström

“Änglarna har åkt på pisk, gårdarna är grönsvarta”. En av landets största artister har aldrig varit hemlighetsfull med sin kärlek till fotbollsklubben Gais, tydligt uttryckt i raden från ovan, från låten “Valborg” – men ännu tydligare i “Gårdakvarnar och skit” som blev inmarschlåt på lagets matcher. Hellström representerade också själv klubben som ungdomsspelare: “Spelade vänsterback i Gais tills jag var tvungen att lägga av, över en natt, eftersom jag knappt hade några betyg. Fotboll var allt, jag var en sådan som önskade sig koner i julklapp. Jag spelar fotboll varje måndag, veckans heliga kväll. Jag kan ligga vaken i timmar efteråt, tänker på att jag missade en rusning, på dribblingar jag borde gjort”, berättade han i tidningen Vi. För några år sedan gjorde han också sensationell comeback, då i division 5-laget FC Linné.

Lisa Ekdahl. Foto: Lisa Mattisson

Back: Lisa Ekdahl

”Vem vet, inte du, vem vet, inte jag”. Nej, det är nog inte många som vet det, men Lisa Ekdahl satt verkligen inte med benen i kors innan hon slog igenom som artist. Under skolåren ägnade hon till exempel en hel del av sin tid åt att spela fotboll. Uppväxt i ett kollektiv i utkanten av Mariefred blev den lilla stadens lag IFK hennes klubb. Trots att hon även satsade på ridning och inte riktigt hade fysiken som krävdes fick hon chansen i klubbens A-lag redan när hon gick på högstadiet. När Lisa kom in på musikgymnasiet i Södertälje gav hon upp fotbollen. Och talangen för musiken var nog trots allt större ändå.

Vera Wejner. Foto: Carl Jansson

Mittfältare: Vera Wejner

Tänk er Lana Del Rey på AIK:s mittfält – där har ni Vera Wejner. Den 9 juni 2005 var hon med i det svenska landslag som på Europa Stadion i Rheinfelden finalföll mot Tyskland i en stor U17-turnering. Matchens enda mål gjorde Nadine Kessler, senare utsedd till världens bästa spelare. Vera Wejler, eller Josefin Werner som hon hette som fotbollsspelare, valde en annan väg. Parallellt med fotbollen satsade hon på dans, sedan följde en tid som DJ innan hon fortsatte som artist. I veckan släppte hon sina två första Del Rey-drömska låtar. ”Jag relaterar mycket till Pippi Långstrump och mitt motto är ”Det har jag aldrig provat så det klarar jag säkert”, sa hon nyligen i en intervju med sajten Hymn.

Nicolai Dunger. Foto: Anders Wiklund/TT

Mittfältare: Nicolai Dunger

Det sägs att Nicolai Dungers musikaliska talang upptäcktes när han sjöng på en balkong i hemma i Piteå. Men det var forbollskunskaperna som först förde honom söderut, till juniorlandslaget och till Malmö FF, där han ett tag tränade med Martin Dahlin och Stefan Schwarz. Men sedan tog musiken över och som låtskrivare och sångare har han hunnit täcka stora ytor. Över 20 album har det blivit, i eget namn och som A taste of Ra, han har turnerat med Ron Sexsmith och Mercury Rev, gjort musik hemma hos Will Oldham, sjungit Södergran, uppträtt på Dramaten och den nya plattan, ”Terror & Tradition”, släpptes för bara ett par veckor sedan. Kevin Walker. Foto: Lisa Mattisson Kevin Walker vann Idol 2013. Foto: Erik Mårtensson/TT Kevin Walkers första dag på jobbet, som spelare för Djurgården. Foto: Lisa Mattisson

Mittfältare: Kevin Walker

Spelschemat i Superettan år 2013 fick anpassas när GIF Sundsvalls kreativa nav på mitten, Kevin Walker, kombinerade fotbollslivet med deltagandet i tv-programmet ”Idol”. Ett kontrakt hade upprättats: klubben hade sista ordet om stressen skulle slita på spelaren. Walker saknade musikutbildning men hade alltid gått omkring i hemmet och sjungit för sig själv, efter att i ha barndomen hört föräldrarna dra av duetter. Och ja, han var grym. Så pass bra att han gick och vann hela tävlingen: “Vad livet är upp och ner. Ibland känns det helt sjukt vackert att leva”, sade han efter att ha sjungit vinnarlåten “Belong”. Den titeln skulle dock användas mot honom. Efter flytten till Djurgården skulle han möta Sundsvall på bortaplan och möttes av fansens banderoll: “This is not where you belong”. Anna Pohjanen firar i omklädningsrummet efter att hennes lag Älvsjö vunnit SM-guld den 31 oktober 1999. Foto: Maria Steen/TT Anna Pohjanen släppte sin första singel 2001. Foto: Bertil Haskel/TT Anna Pohjanen, till vänster, är sportkommentator i SVT och Suzanne Sjögren kommentator för TV4. Foto: Cornelia Nordström

Mittfältare: Anna Pohjanen

Anna Pohjanen från Skellefteå har gjort ett rejält avtryck i svensk fotboll. Det blev 51 landskamper och två SM-guld (med Älvsjö, hon gjorde själv det avgörande 3-1-målet i finalen mot Malmö 1999). Hon har också varit expert i SVT och fungerat som spelaragent för bland andra Lotta Schelin. Själv lade Pohjanen, som det heter, skorna på hyllan redan som 27-åring och kanske var det ingen slump att debutalbumet kom att kallas ”Better things to do”. Musiken beskrevs, av en inte helt övertygad recensent, som ”gitarrbaserad mjukrock med eftertänksamma texter på engelska”.

Josephine Forsman och Mats Rubarth från bandet Casablanca. Foto: Claudio Bresciani/TT Mats Rubarths AIK mötte Djurgården den 20 september 2006. Foto: Claudio Bresciani/TT

Mittfältare: Mats Rubarth

Örebros och AIK:s dribblingsglada kortmagnet var på många sätt mer rock än boll även som fotbollsspelare. Det handlade både om den loja attityden (han verkade ungefär lika intresserad av fotboll som andra basister) och om den energiska oberäkneligheten: en smalbensbicykleta mot Bajen eller ett rött i 33:e var betydligt mer ”Mats-Mats Rubarth” än en gedigen prestation. Själv karaktäriserade han sin spelstil som ”energi och ursinne”. En debut-ep kom samma år som han flyttade till AIK. När han spelat färdigt fortsatte musikkarriären i Casablanca – som lanserades som supergrupp, spelade på P3 Guld, uppträdde på Melodifestivalen, turnerade i Spanien och på det hela taget bjussat på en mycket oberäknelig karriär.

Erik ”Fricky” Friman. Foto: Henrik Montgomery/TT

Anfallare: Erik “Fricky” Friman

Den som analyserar den hajpade Umeå-rapparens text i låten “Je t’aime” hör kopplingarna direkt: “Mitt lag aldrig backa för en rival, Zidane när vi stångas som rhinos, Ibra Fricky kicky som joga”. Nog syftar han delvis på samarbetet i kollektivet Random Bastards men kanske samtidigt på sitt fotbollslag Gimonäs FC? Startat för sju år sedan av ett utflyttat kompisgäng från Umeå huserar nu klubben i Stockholms division 5, där man i år slutade trea. Frickys styrka, enligt klubbens hemsida, är hans snabbhet men statistiken säger att han gick mållös under säsongen, om än på ett fåtal spelade matcher. Som rappare har det samtidigt gått spikrakt uppåt mot landets förstaliga: “Då vi långt bak div 3, nu vi front row Ligue 1 entré“.

Miss Li. Foto: Nicklas Thegerström

Anfallare: Miss Li

Snabbheten hon visade upp i Borlängelaget Forssa BK gjorde att Linda Carlsson värvades till grannklubben Ornäs BK som 1999 gjorde debut i allsvenskan. 16 år gammal var Linda en del av laget men efter ett par månader skadade hon ljumsken och fick ägna sig åt att jogga runt planen när de andra tränade. Plötsligt slutade hon med fotboll, färgade håret blått och orange och gick med i ett rockband som hette Nobody. Ett par år senare flyttade Linda till Stockholm, blev Miss Li och släppte skivan ”Late night heartbroken blues”. 2007 sjöng hon tillsammans med Lars Winnerbäck i "Om du lämnade mig nu" som låg på Svensktoppen i 240 veckor. Oh boy, vilket karriärbyte.