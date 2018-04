Här är samtliga forskare i uppropet mot Akademien

Alvstad, Cecilia, professor i spanska, Universitetet i Oslo

Andén, Lovisa, fil. dr, filosofi, Uppsala universitet

Areskoug, Linn, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Arping, Åsa, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Asp Frederiksen, Lene, doktorand i litteraturvetenskap, Linköping universitet

Bareis, J. Alexander, docent i tyska, Lunds universitet

Beckman, Frida, docent, litteraturvetenskap, Stockholms Universitet

Beckwith, Sarah, Katherine Everett Gilbert Professor of English, Duke University

Bengtson, Erik, doktorand, retorik, Uppsala universitet

Bergenmar, Jenny, docent i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Berger, Mikael, doktorand i svenska, Lunds universitet

Berglund, Maria M., fil. dr litteraturvetenskap

Bergmark, Karin H, professor, sociologi, Stockholms universitet

Bernhardsson, Katarina, fil. dr, litteraturvetenskap, Lunds universitet

Bijvoet, Ellen, docent i nordiska språk/svenska som andraspråk, Uppsala universitet

Billing, AnnaCarin, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Björk, Johannes, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Björklund, Jenny, docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Blomqvist, Helene, docent i litteraturvetenskap, Karlstads Universitet

Blomqvist, Rut Elliot, doktorand i engelska, Göteborgs universitet

Borg, Alexandra, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Borgström, Eva, professor i Litteraturvetenskap, Göteborgs universitetet

Borsgård, Gustav, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Broomans, Petra, associate professor European Languages and Cultures, University of Groningen and visiting professor Ghent University

Broth, Mathias, professor i språk och kultur, Linköpings universitet

Bruhn, Jørgen, professor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

Brünow, Dagmar, fil. dr i filmvetenskap, Linköpings universitet

Bränström Öhman, Annelie, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap, Umeå universitet

Buhre, Frida, fil. lic. i retorik, Uppsala universitet

Burman, Anders, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Båth, Katarina, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Bäckström, Per, professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet

Carlander, Cecilia, fil. dr, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet/Paris-Sorbonne

Castro, Andrea, professor i spanska, Göteborgs universitet

Dahlberg, Leif, professor i kommunikation, KTH

Dahlström, Catherine, docent i engelsk litteratur, Stockholms universitet

Daugaard, Solveig, doktorand, litteraturvetenskap, Linköpings universitet

Drugge, Malin, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Druker, Elina, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Edfeldt, Chatarina, lektor, portugisiska, Högskolan Dalarna.

Ekberg, Lena, professor i nordiska språk, Lunds universitet

Ekelund, Bo G., docent i engelska, ssk amerikansk litteratur, Stockholms universitet

Ekholm, Christer, fil. dr, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Ekvall, Ulla, professor emeritus i svenska språket vid Stockholms universitet

Enquist Källgren, Karolina, lektor, idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet.

Fahlgren, Margaretha, professor i litteraturvetenskap, Uppsala Universitet

Fischer, Otto, professor i retorik, Uppsala universitet

Fjelkestam, Kristina, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Forné, Anna, docent i spanska, Göteborgs universitet

Forssberg, Anna, universitetslektor, litteraturvetenskap, Karlstads universitet

Friis, Elisabeth, docent i litteraturvetenskap, Lunds Universitet

Fröberg Idling, Linnéa, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, Uppsala universitet

Gardfors, Johan, fil. dr i litteraturvetenskap

Grahn, Lisa, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Grehn, Sandra, doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier, Göteborgs universitet

Grimbeek, Marinette, fil. dr, engelska, Karlstads universitet

Gunnarsdotter Grönberg, Anna, fil. dr i nordiska språk och översättare, Göteborgs universitet

Gustafsson, Anna W, docent i svenska språket, Lunds universitet

Göthlund, Anette, professor i bildpedagogik, Konstfack

Haglund, Tuva, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Hagström-Ståhl, Kristina, professor i performativa konstarter, Göteborgs universitet

Hallberg, Kristin, fil. lic., litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Hallesson, Yvonne, fil. dr, universitetslektor, postdoktor i svenska språket, Uppsala universitet

Hedberg, Andreas, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Heggestad, Eva, professor em. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Heith, Anne, docent i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Helgesson, Stefan, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Hellström, Martin, universitetslektor i Litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

Hinz Cornelli, Hannah, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Hjorth, Elisabeth, forskare i litterär gestaltning, Konstfack

Holm, Lisa, professor i svenska, Lunds universitet

Holmqvist, Sam, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Horneman Hansen, Lise, fil. dr och lektor i danska, Uppsala universitet

Huss, Markus, fil. dr, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Härnsten, Hedvig, doktorand, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Iaffa, Sofia, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Jameson, Fredric, Knut Schmidt Nielsen Professor of Comparative Literature, Duke University

Jansson, Oscar, doktorand i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Johansson, Niclas, fil. dr. i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

Julien, Marit, professor i nordiska språk, Lunds universitet

Karlsson, Karin Noomi, doktorand, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Kullberg, Christina, docent i franska med särskild inriktning mot franska litteraturer, Uppsala universitet

Källkvist, Marie, docent i engelska, Lunds universitet, och gästprofessor vid Linnéuniversitetet

Kärrholm, Sara, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Willén, Julia, doktorand i etnicitet och migration, Linköpings universitet

Larsson, Lennart, docent vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala

Leibring Svedjedal, Carin, masterstudent i svenska vid Uppsala universitet

Lenemark, Christian, universitetslektor, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Leppänen, Katarina, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Lien, Jakob, doktorand, litteraturvetenskap, Linköpings universitet

Lindberg, Ulf, docent, Malmö högskola

Lindén, Claudia, docent i litteraturvetenskap, Södertörns högskola

Lindhé, Cecilia, fil. dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Ljung Egeland, Birgitta, lektor i svenska språket, Karlstads universitet

Ljungström, Linus, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Lundahl Hero, Mikela, lektor i idéhistoria, Göteborgs universitet

Lundgren, Charlotte, universitetslektor, svenska, Linköpings universitet

Lundin, Immi, fil. dr i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Löfgren, Ingeborg, fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Lönngren, Ann-Sofie, docent, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Lönnroth, Lars, professor, litteraturvetenskap, Göteborgs Universitet

Malm, Victor, doktorand i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Mark, Birgitta, provkonstruktör nordiska språk, Uppsala universitet

Mattsson, Per-Olof, docent, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Moi, Toril, James B. Duke, Professor of Literature and Romance Studies, Professor of English, Philosophy, and Theatre Studies, Duke University

Määttä, Jerry, docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Nauwerck, Malin, doktorand, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Ohlander, Ann-Sofie, professor emeritus i historia, Örebro universitet

Ohlsson, Anders, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Ohlsson, Claes, fil. dr, universitetslektor i svenska språket, Linnéuniversitetet

Olin-Scheller, Christina, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Olofsson, Tommy, professor em., kreativt skrivande, Linnéuniversitetet

Petersson, Margareta, seniorprofessor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

Petrulevich, Alexandra, fil. dr i nordiska språk, Uppsala universitet

Pettersson, Cecilia, universitetslektor i litteraturvetenskap och teaterstudier, Göteborgs universitet

Peurell, Erik, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Pirholt, Mattias, professor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola

Pulls, Sofia, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet.

Qvarnström, Sofi, fil. dr, litteraturvetenskap, Lunds universitet

Rahm, Henrik, docent i nordiska språk, Lunds universitet

Rimm, Anna-Maria, fil. dr, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Rossholm, Göran, professor em., litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Rydbeck, Kerstin, fil. dr i litteraturvetenskap, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

Rüegg, Jana, doktorand, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Schmidt, Lisa, doktorand, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Seth, Oscar von, doktorand i litteraturvetenskap, Södertörns högskola

Sjöholm, Cecilia, professor i estetik, Södertörns högskola

Sjösvärd, Thomas, fil. dr, litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Steiner, Ann, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Stenbeck, Evelina, fil. dr. litteraturvetenskap, Lunds universitet

Sundin, Vera, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Svahn, Margareta, professor i nordiska språk, Uppsala universitet

Svensson, Fredrik, doktorand, engelska, Karlstads universitet

Svensson, Ola, fil. dr, svenska språket, Linnéuniversitetet

Svensson, Therese, doktorand i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Söderling, Trygve, fil. dr i nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Söderlund, Hanna, fil. dr i språkvetenskap, Umeå universitet

Therkildsen, Louise Schou, doktorand i retorik, Uppsala universitet

Thorén, Sofia, universitetsadjunkt i nordiska språk, Uppsala universitet

Tornborg, Emma, fil. dr i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

Vigsø, Orla, docent i svenska språket. professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet

Vogel, Anna, fil. dr, nordiska språk, Stockholms universitet

Vulovic, Jimmy, fil. dr litteraturvetenskap, Lunds universitet

Wallin, Marie, fil. dr, engelsk litteraturvetenskap

Watz, Anna, fil. dr, engelsk litteraturvetenskap, Linköpings universitet

Wennö, Elisabeth, docent, engelska, Karlstads universitet

Werner, Jeff, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet

Westin, Boel, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Wikström, Peter, fil. dr, engelska, Karlstads universitet

Wiktorsson, Per Anders, universitetslektor, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Williams, Anna, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Willner, Jenny, fil. dr, litteraturvetenskap, Ludwig Maximilians Universität, München

Wistisen, Lydia, fil. dr, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Wulff, Helena, professor i socialantropologi, Stockholms universitet

Öhman, Anders, professor i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Öhman, Marie, docent i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

Öhrberg, Ann, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Öhrn, Magnus, docent, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Österholm, Maria Margareta, fil. dr, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Läs uppropet i sin helhet här.