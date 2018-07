Här är Sveriges mest populära fotbollslåtar just nu

Spotify har tagit fram en lista över de mest populära svenska fotbollslåtarna, sett till lyssnande i Sverige under juni månad. Strömningstjänsten har både tittat på officiella och inofficiella låtsläpp.

Allra mest populär är Samir & Viktors inofficiella VM-låt ”Put your hands up for Sverige” som släpptes tidigare i juni. Men även på andra- och tredjeplats märks nykomlingar: Pidde P och landslagsbarnen med låten ”Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva” och humortrion JLC:s ”Hela vägen hem”.

Den officiella svenska VM-låten, som i år görs av Gyllene Tider och Linnea Henriksson, hamnar först på plats nummer fyra.

Bland klassikerna är GES ”När vi gräver guld” från 1994 fortfarande mest populär. Och som av en passande händelse uppträder faktiskt poptrion på ”Allsång på Skansen” samma dag som Sverige möter Schweiz i åttondelsfinal.

– Ja, det var en riktig slump. Faktiskt mest rätt jobbigt, haha. Vi försöker ändra reptid eftersom vi också vill hinna se matchen, säger Anders Glenmark på telefon till DN.

Er låt har överlevt sex världsmästerskap nu. Varför är det så?

– Nä, det kunde man aldrig förutse och det är förstås väldigt häftigt. Men det är inte bara låtens förtjänst. Låten är så starkt förknippad med Sveriges enorma framgångar i USA 1994 när vi knep bronsmedaljen. Många har fortfarande väldigt starka minnen från det mästerskapet: matcherna, hemkomsten när vi firade våra hjältar, vädret, allt.

När ni kliver upp på Allsångsscenen på tisdagskvällen vet vi resultatet. Hur påverkar det ert låtval?

– Vi har faktiskt inte bestämt än om vi ska köra låten eller inte. Vi kan inte bestämma oss!

”Ändå från New Delhi till Moskva” sjunger ni redan i originalet 1994. Om Sverige tar sig till finalen i Moskva, släpper ni en ny version då?

– Haha, precis. Vi var synska. Men nej, vi kommer aldrig spela in en ny version. Eller någon annan fotbollslåt. Vi får ofta frågan men det kommer aldrig att hända. Vi skulle aldrig våga. Särskilt inte eftersom det gick så bra med den första, säger Anders Glenmark.