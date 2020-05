Här är tv-serierna som inspirerar dig att byta klädstil

Två advokater slår sig ner vid ett förhandlingsbord. De har varit gifta med varandra i över femton år och det har nyss uppdagats att maken varit otrogen. Hannah Stern (Nicola Walker) i brittiska ”The split” representerar en klient som blivit lämnad av sin odugling till man. Stämningen är inte direkt sällskaplig.

Precis som fru Stern tar sats för att leverera ett brandtal händer det något ännu intressantare. Hon tar av sig kavajen och det visar sig att… världens snyggaste blus finns där under. En snabb googling på Hannah Stern, ”The split” och vit blus med blå kant och vips så hamnar man på en sajt som föreslår tre varianter av liknande plagg. Tv-serien har blivit shoppingupplevelse.

Den här gräsliga våren spirar knappast detaljhandeln och möjligheterna till att spana på välklädda flanörer i stilig streetwear är försvinnande få.

”Billions 5” Foto: Jeff Neumann

Strömningstjänsterna däremot, de blomstrar som bekant. Många av tv-serierna är inte bara bra, de är modemässig snygga också. Serier som ”Killing Eve”, ”Catastrophe”, ”Billions” och ”The split” erbjuder estetisk eskapism som inspirerar att klä sig som sin favoritkaraktär. Den här säsongen kommer stilidéerna från en handfull fashionabla seriekaraktärer direkt till tv-soffan.

Att kultur kan inspirera klädkonsumtion är verkligen inget nytt, herr Werthers kombination av blå rock och gul väst trendade ju exempelvis redan när Johann Wolfgang von Goethes roman ”Den unge Werthers lidande” var högsta mode att läsa. Virginia Woolfs hem, trädgård och älskare har enbart i år dykt upp som tema på The Metropolitan Museum of Art i New York samt som kostyminspiration på Wiener Staatsoper. Även Comme des Garçons och Givenchys modekollektioner andas Woolf.

Bild 1 av 2 Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo Bildspel

Något mer otippat kanske är att Jeff Bridges ikoniska rollfigur The Dude från filmen ”The big Lebowski” agerar stilikon och musa för det svenska märket Rodebjers kommande höstkollektion som fått namnet ”The Dudess”.

Våren 2020 tillhandahålls merparten av kulturkonsumtionen hemifrån, från samma ovan nämnda soffa – där många också numera jobbar. Ser man något man gillar i en stilfull serie finns det fysiska plagget enbart några mobilklick bort.

Sajter som As worn on tv och Filmgarb och appar som Spotern och StyleID har tagit på sig uppgiften att leta upp det exakta plagget eller plagg i liknande stil som bärs av en viss karaktär i ett avsnitt. Pinterest är nedlusat med collage inspirerade av tv-karaktärers kläder och kontot Every outfit on ”Sex & The City” har nästan 700.000 följare på Instagram.

Cecilia Zitron jobbar som stylist och kostymör för tv-produktioner och serier och hon märker att tv-tittare inte drar sig från att leta upp plagg de sett på tv.

– Många jagar rätt på vem som är kostymdesigner eller stylist i en tv-serie och använder sociala medier för att ta reda på mer. Samtidigt blir de snabbt uttråkade, processen ska gå fort och helst ska plaggen vara taggade så att man får veta pris och inhandlingsställe direkt. Man vill också veta om plagget kommer från ett märke som man kan identifiera sig med. Konsumenter är smartare än att vilja köpa direkt produktplacerade varor. Man ska vilja förknippas med klädmärket, säger hon.

”Killing Eve 3”

Det har aldrig varit lättare att sno stilen. Tänk till exempel en mördare i haute couture som Villanelle i ”Killing Eve”. En rollfigur vars designplagg har uppmärksammats långt mer än seriens handling. Men det gäller också en krisande småbarnsmamma i leopardmönstrat som Sharon Morris i relationskomedin ”Catastrophe”, en brittisk serie vars fjärde och sista säsong har premiär den 12 maj på SVT.

Elizabeth Healy har arbetat som kostymör på många produktioner för brittiska BBC och även för just ”Catastrophe”.

– I modern dramatik ska rollfigurernas kläder helt enkelt vara kläder, det är en annan sak med historiska tv-produktioner då sätter ju själva tiden då det utspelar sig reglerna för hur kostymen ska se ut, säger Healy.

Bild 1 av 3 Bild 2 av 3 Foto: Mark Johnson/Channel 4 Bild 3 av 3 Sharon (Sharon Horgan) och Rob (Rob Delaney) i ”Catastrophe 4”. Foto: Foto: Channel 4 Bildspel

– I mitt jobb med ”Catastrophe” så samarbetade jag tätt med Sharon Horgan, som skrivit serien och även spelar Sharon Morris. Vi handlade tillsammans i butiker som vi tänkte att Sharon Morris kunde tänkas besöka i London, både vintagebutiker och stora klädkedjor. Sharon Horgan har fantastiskt bra smak, är noga och vet vad för slags kostym som fungerar i olika scener i serien, säger hon.

Bild 1 av 3 Sex education Foto: Sam Taylor/Netflix, Sam Taylor/Netflix Bild 2 av 3 Sex education Foto: Netflix, Netflix Bild 3 av 3 ”Sex education” Foto: SAM TAYLOR/NETFLIX/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK Bildspel

Elizabeth Healy, som tycker serierna ”Killing Eve” och ”Sex education” har de snyggaste kläderna just nu, tror att kostymörer kommer behöva kommunicera var någonstans kläderna i tv-serier kommer ifrån i större utsträckning i framtiden. Hon blir ofta kontaktad av tittare som vill veta mer om plagg som synts i ”Catastrophe” och hoppas att kostymörer och modehus kan samarbeta tätare framöver.

– Budgeten för serien var, som det ofta är – ganska tajt så min utmaning var framför allt att få ihop så många olika outfits som möjligt för pengarna. I ”Catastrophe” ska karaktärernas kläder vara så verklighetstrogna som möjligt. Huvudrollsinnehavarna Rob Delaney och Sharon Horgan hade också specifika önskemål och vet vad som passar dem och inte. Min uppgift som kostymör är att skapa en mini-garderob för en rollfigur så att tittarna kan se på en gång om personen är rik eller fattig, trendig eller inte och kanske vad de har för yrke, säger hon.

Att ge skådespelarna självförtroende och förmedla vilka de är och vad som händer i en scen är några av kostymörens viktigaste uppgifter säger Elizabeth Healy, som beskriver Sharon Morris stil som trendig men bekväm. Morris klädkombinationer måste se ut som något som tagit fem minuter att sätta på sig på morgonen, givet hennes livssituation som stressad småbarnsförälder– annars skulle hon inte vara trovärdig.

– Dålig kostym på tv och film är när kläderna helt enkelt inte passar för en karaktär, jag skulle exempelvis inte klä en seriös manlig rollfigur som var mitt i karriären i helvita plagg utan att kombinera med en jacka i mörk färg. Det är detaljerna som avgör och kan även ge ledtrådar om en rollfigur. En knapp som fattas i en skjorta eller kjol skvallrar om att en person försöker hålla ihop tillvaron men inte riktigt lyckas, säger Elizabeth Healy.

Bild 1 av 5 Foto: Jeff Neumann, Jeff Neumann, Jeff Neumann Bild 2 av 5 ”Billions” Foto: Jeff Neumann, Jeff Neumann Bild 3 av 5 Claire Underwood (Robin Wright) i ”House of cards” Foto: DAVID GIESBRECHT/NETFLIX/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK Bild 4 av 5 Claire Underwood (Robin Wright) i ”House of cards” Foto: Netflix Bild 5 av 5 Claire Underwood (Robin Wright) i ”House of cards” Foto: David Giesbrecht/Netflix Bildspel

Många av de otaliga artiklar som tipsar om hur man återskapar en liknande klädstil som en tv-karaktär handlar om att klä sig som någon med makt. Välklädda rollfigurer i höga positioner som Robin Wright som Claire Underwood i ””House of Cards eller Maggie Siff som Wendy Roads i ”Billions” har tillägnats många spaltmeter i både mode- och dagstidningar under flera år.

En av de sajter som ägnar sig åt att hitta plagg från tv-serier till sugna spekulanter som önskar få lite stjärnglans, eller i alla fall en cool t-shirt, är Filmgarb. Sajten drivs än så länge mest som en hobby av Justin Wasack som är webbutvecklare i New York. Han har märkt ett växande intresse för att shoppa plagg från tv-serier under den här våren.

– Besöksantalen började gå upp redan i mars, men nu i april har de ökat med 60 procent jämfört med förra året. Jag tror det har att göra med att många människor världen över är tvungna att vara hemma just nu, i karantän precis som vi i New York.

Charlie Day i ”It's always sunny in Philadelphia” Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Justin Wasack startade sajten när han var på jakt efter en jacka som skådespelaren Charlie Day hade på sig i tv-serien ”It's always sunny in Philadelphia” men inte hittade någonstans. Jackan är fortfarande det mest klickade plagget på Filmgarb och har över 94.000 visningar. På andra plats ligger att hitta likadana gymnastikskor som Michael J Fox har på sig som Marty McFly i ”Tillbaka till framtiden”- filmerna.

Författaren och psykologen Björn Hedensjö tror att det kan finnas fler aspekter än modet som gör att man vill efterlikna en karaktär i en tv-serie.

– Ett skäl att vilja handla är att köpa in sig – inte bara på ett livsstilspaket utan i ett färdigt identitetspaket. Kläder kan verkligen göra mycket för hur omgivningen uppfattar en person, men också hur man ser på sig själv. Om det då är kläder som man starkt förknippar med en seriekaraktär med vissa utpräglade egenskaper, ja då kan man säkert uppleva att man får en liten bit av det också, säger han.

Här kan du se serierna ”The split” 2 (SVT, SVT Play) ”Killing Eve” 1-3 (HB0) ”House of cards” 1-6 (Netflix) ”Billions” 1-5 (HBO) ”Sex & The City” 1-6 (HBO) ”It's always sunny in Philadelphia” 1-13 (Viaplay) ”Sex education” 1-2 (Netflix) ”Catastrophe” 3-4 (Viaplay) Visa mer

Bryan Cranstons hatt i rollen som Heisenberg/Walter White i ”Breaking bad”. Foto: Patsy Lynch/REX

Bonusrutor/bollar: Kända plagg och outfits från tv-världen

1. Sarah Jessica Parkers (i rollen som Carrie Bradshaw) tutu, en ballerinakjol i tyll från serien ”Sex and The City”, 1998–2004, HBO. Ett plagg som kostade 50 kronor och inspirerade en hel generation av wannabe-Carries att plundra dansbutiker.

2. Benedict Cumberbatchs (i rollen som Sherlock Holmes) rock i Sherlock, 2010–17, BBC. Sherlocks dubbelknäppta trenchcoat i ull från brittiska Belstaff valdes av seriens kostymör Ray Holman inför det första avsnittet och blev inom kort mer omskriven än seriens mystiska fall. Efter några år gick Martin Freemans (i rollen som Watson) parkasjacka från Woolrich om Sherlocks rock i popularitet.

3. Bryan Cranstons hatt i rollen som Heisenberg/Walter White i ”Breaking bad” (2008–2013) (Jennifer Anistons brudklänning i rollen som Rachel Green i det första avsnittet av ”Vänner” (1994–2004), Henry Winklers skinnjacka i rollen som Arthur Fonzarelli, ”The Fonze” i ”Gänget och jag” (”Happy days”, 1974–84).