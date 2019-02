FEBRUARI

”Farliga förbindelser” av Christopher Hampton efter Choderlos de Laclos roman

Falskspel, njutning och spänning i den franska societeten. Vad är på låtsas och vad är på riktigt? En teatral lek om kärlek och svek. Regi: Ada Berger. Premiär 1/2 på Malmö Stadsteater, Hipp.

”Män kan inte våldtas” av Märta Tikkanen.

Bibliotekarien Tova firar 50 på restaurang, träffar Martti som våldtar henne. Kan hon hämnas? Våldta och förödmjuka honom tillbaka? Kultromanen kom ut 1976 i Sverige. Ännu högaktuell. Dramatisering och regi: Lo Kauppi. Premiär 2/2 Kulturhuset Stadsteatern på Södra Teatern.

Eva Fritjofson, Nathalie Sundelin i ”Flickvännen” på Uppsala stadsteater. Foto: Staffan Claesson

”Flickvännen” av Karolina Ramqvist

Vad John gör när hon inte är med vill Karin inte veta. Men andra flickvänner i gänget pratar om vad pojkvännerna håller på med. Faran! Karin börjar tvivla… Hyllad roman. Bearbetning och regi: Marianne Lindberg De Geer. Premiär 2/2 på Uppsala Stadsteater

”Rocky Horror Show” Musikal av Richard O'Brien

Komisk och bisarr skräckmusikal. Nyförlovat par hamnar mitt i ösregnsnatten hos den ökände professorn och transvestiten, Frank n Furter. Den natten glömmer de aldrig! Kultklassiker från London 1973. Regi: Nils Poletti. Premiär 2/2 på Östgötateatern, Norrköping.

”First lady” av Lotta Olsson

Gunillas Göran är död. Hon får ta över hans verksamhet. Men… vill hon? Monolog av poeten Lotta Olsson skriven för Maria Kulle. Samarbete med Klara Soppteater Kulturhuset Stadsteatern. Premiär 2/2 på Helsingborgs Stadsteater.

”Veta bäst!” av Johan Ehn och Anders Jansson

Vad är kunskap? Sanning? Kompisarna Nene och Jojo tjafsar om vem som vet bäst. När skolbibliotekarien Minerva kommer till klassen med ”Den stora boken om kunskap” öppnar sig en reva i tid och rum. In kommer Ari från antikens Grekland och Leo från 1500-talets Italien… Regi: Carina Jingrot. Premiär 2/2 på Teater Barbara, Pipersgatan 4, Stockholm. Barn/Ung.

”Fröken Julie” av August Strindberg

Midsommarnatt. Fina fröken Julie och betjänten Jean dras till varandra. Klass och kön: av passion blir het maktkamp. Övertaget skiftar snabbt. Strindbergs mest berömda pjäs, aldrig inaktuell. Regi: Rebecka Cardoso. Premiär 2/2 på Smålands Musik och Teater, Spira, Jönköping

”Och nu, vart far vi nu?” av och i regi av Kristian Hallberg

Utanförskapet hinner ifatt, hur du än anpassar dig. Sista delen i den trilogi Hallberg gjort i anslutning till utställningen ”Vi är romer”. Spelas på orter där utställningen kom till, i en form som är släkt med både radioteater och filmkonst. Folkteatern Göteborg. Turnépremiär 3/2 i Falköping.

”Fröken” av och med, samt med musik av Magdalena Eriksson och Alva Granström.

I Sara Lidmans roman ”Hjortronlandet” finns en ”vägfarande”, en omanlig, svassande figur som byborna driver med. Musikdramatik om denne sargade livskonstnär. Regi: Leif Stinnerbom. Premiär 6/2 på Västanå Teater, Sunne.

”Kåldolmar och kalsipper” av Nationalteatern (Peter Wahlqvist och Håkan Wennberg). Musik: Ulf Dageby, Anders Melander med flera.

Vårens familjemusikal i norr är Nationalteaterns antikapitalistiska rocksaga, en klassiker. Yllets kompisar har slängts i en gruva av De Elaka Kungarna från Västerlandet. Nu ska hon rädda dem. Levande musik. Regi: Rasmus Lindberg. Kapellmästare: Martin Sundbom. Premiär 7/2 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Eremit” av Jens Peter Karlsson

Erling bor i ett kärr för att undkomma den stora eldsvådan som är början till slutet. Andra kommer också dit, får de? Om vart rädslan för det okända kan föra oss… Regi: Olle Törnqvist. Premiär 8/2 på Teater 23 i Malmö. Barn/Ung.

”Hamlet” av William Shakespeare

Pjäsernas pjäs är allt på en gång: kunglig maktkamp, psykologiskt familjedrama, existentiellt grubbel, ung kärlek. Sju gånger har den spelats på Dramaten sedan invigningen 1908. Nu med Adam Lundgren från ”Vår tid är nu” i huvudrollen. Regi: Sofia Jupither. Premiär 9/2 på Dramaten.

”Vem är på teatern?” av Stina Wirsén. Dramatisering: Sara Gallardo

Utifrån flera av Stina Wirséns böcker. Vännerna Katt, Kanin, Nalle, Nallegris och Fågel bygger en teater, inte utan problem… Om att njuta av chokladbollar men också fundera över döden. Regi: Karin Larson. Musik: Oskar Selander. Premiär 9/2 på Ögonblicksteatern i Umeå. Barn/Ung.

”Väckarklocka, jubileumsversionen” av Katarina Bonnevier, Gunilla Edemo, Emy Stahl, Ninna Tersman.

Rösträttskämpen Elin Wägner hälsar på i Sverige, lagom till den kvinnliga rösträttens 100-årsjubileum. I en återvinningscentral ryms nutid, dåtid och framtid. Del i Riksteaterns satsning ”Demokratins gränser”. Regi: Maria Löfgren. Premiär 10/2 på Riksteatern, Växjö.

”Konstiga djur” efter Lotta Olssons och Maria Nilsson Thores bok.

Jättemyrsloken tror han är det konstigaste djuret i världen och ordnar en tävling där alla djur får vara med och förklara varför just de är konstigast. Många blir det… Musikaliskt om mångfald för de minsta. Regi: Regi: Josefin Lennström. Mittiprickteatern. Premiär 11/2 på Husby Gård, Kista Barn/Ung.

”Total strukturalitet” av och med Filip Aladdin, Ossian Melin och Anton Hellström

Styckmord på Moderna Museet! Alla är misstänkta. Följ den unge regissören Ossian som reser med hela Sveriges kulturvärld till Tibet för att rädda jorden. Konstkollektivet KonstAB visar vår tid i blandteknik: ”Scenkonst så kontemporär så att den nästan blir dålig”. Premiär 15/2 på Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm.

”Vildanden” av Henrik Ibsen.

Hedvig har blivit Henrik i denna version av Ibsens klassiker som handlar om hur vi för vidare våra livslögner och problem i generation efter generation. Och sanningen? Befriar den, eller krossar oss? Regi & bearbetning: Melody Parker Grome. Premiär 15/2 på Uppsala Stadsteater. Barn/Ung.

”Lärda kvinnor” av J B Molière

Rena akademikomedin… Mamma Philaminte styr familjen och sin litterära klubb med järnhand. Kulturmännen serverar de bildade damerna lärda samtal - i utbyte mot smicker och mer handfast uppmärksamhet… Regi: Hilda Hellwig, som gör sin fjärde Molièrekomedi. Premiär 15/2 på Göteborgs Stadsteater.

”Ett självmords anatomi” av Alice Birch

Mor, dotter och dotterdotter. Vi följer dem från 1960 till nu. År av kaos blir ett smärtsamt arv. En kvinnas liv rymmer nästa kvinnas barndom i den unga Birchs vidunderliga studie av mödrar och döttrar. Går självmord i arv? Regi: Suzanne Osten, för första gången på Malmö Stadsteater. Premiär 15/2 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Sällskapsrummet” av Ben Lewis

Det är sista dagen i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. Hon lämnar dock inte jordelivet obemärkt. I vårdhemmets sällskapsrum pågår maktkamp, rymningsförsök, försvinnanden, upplopp! Pjäsfynd från Edinburgh Fringe Festival 2016. Regi: Lucinka Eisler. Riksteaterpremiär 17/2 i Vadstena.

”24 timmar svart kvinna” av Fanna Ndow Norrby

Under ett dygn följer vi fyra bästa vänner i Stockholms uteliv. En av dem utsätts för ett rasistiskt påhopp.Vad gör de andra då? Dramadebut av Fanna Ndow Norrby. Regi: Josette Bushell-Mingo. Premiär 18/2 på Riksteatern, Hallunda

”Nån sorts lugn före stormen” av Theresia Walser

Tre skådespelare ur olika generationer. Två av dem har spelat Hitler, en Goebbels. Hur ond kan man vara på scen eller i en film. Viktig fråga! Men estradsamtalet blir en orgie i härskartekniker, uppblåsthet och egon. Regi: Johan Huldt. Premiär 19/2 på Östgötateatern, Norrköping.

”Vackra lögner” av och med Johan Ståhl

Magi på riktigt nära håll. Johan Ståhl, stjärna inom close-up magin, trollar på världsscenerna. Publik: max 30 personer per föreställning. Urpremiär innan showen ska upp i Hollywood 20/2 på Uppsala Stadsteater.

”Barnen” av Lucy Kirkwood

De gamla vännerna från kärnkraftverksbygget har inte setts på 40 år. Nu, efter katastrofen, dyker Rose upp hos paret Hazel och Robin i stugan utanför strålningsområdet. Hon har ett ärende... Tony-nominerad svart komedi. Kulturhuset Stadsteatern och Teater Giljotin i samarbete. Regi: Stefan Metz. Premiär 22/2 på Teater Giljotin.

”Sherlock Holmes. Det vita hjärtat” av Joakim Sten

En slav som köpt sig fri har fått ett otäckt paket. Är han hotad? Han anlitar Sherlock Holmes som ihop med Watson trotsar Londondimman i ett mysterium med rötter i kolonialismens illdåd. Inspirerad av Sir Arthur Conan Doyles böcker. Regi: Carolina Frände. Premiär 22/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen. Barn/Ung

”Människans hemlighet” av David Byrne

1949 skapar stjärnmatematikern Jacob Bronowski ett hemligt rum i sitt hus. Femtio år senare öppnas detta av hans barnbarn. Röster från svunna tider väller fram, hemligheter avslöjas, kärlekens kraft ställs mot personlig vinning. Lekfull variation över Yuval Noah Hararis bestseller ”Sapiens: en kort historik över mänskligheten”. Premiär 22/1 på Playhouse Teater, Stockholm.

”Lite vatten med gurka” av Johan Franzon

I ett rum fyllt av glas och klanger tas vi med på en fantastisk resa genom vattnets historia, från rymdens mörker till våra dricksglas. Vetenskap möter fantasi i 2017 års vinnare av Barnteaterakademins manustävling. Regi och Musik: Lars-Eric Brossner. Premiär 26/2 på Masthuggsteatern, Göteborg. Barn/Ung.

”Loranga, Masarin och Dartanjang” av Therese Söderberg och Bobo Lundén efter Barbro Lindgrens bok.

Masarin och Loranga bor med Dartanjang, Lorangas pappa. Fast han bor i vedboden för att det inte ska hoppa baciller på honom. Mycket att göra: tigrarna ska matas, liksom gammelmorfar, och brevbäraren har åsikter om allt… Regi: Åsa Ekberg. Musik: Samuel ”Looptok” Andersson, Petra Lundberg Bouquelan. Premiär 28/2 på Västerbottensteatern, Skellefteå.

MARS

”Andante” av och i regi av Lars Norén

Del ett i en pjästrilogi om åldrande och död, där de två efterföljande delarna redan har satts upp: ”Vintermusik” på Kulturhuset Stadsteatern 2017 och ”Poussière” i regi av Lars Norén på Comédie-Française i Paris 2018. Vi är i det sista rummet, där ännu rester av livslögner och klasskillnader råder. Premiär 1/3 på Dramaten

”Cirkel av aska” av Niilas Holmberg

Naturen tillhör dem som vårdar den. Barnet tillhör den som tar hand om det. Egendom hör till givaren, styrka äger den öppna handen. Regi: Laura Jäntti. Musik: Markus Fagerudd. På Lule- och nordsamiska. Texttolkas. Premiär 1/3 på Giron Sámi Teáhter/Samiska teatern i Kiruna.

”Hierarchy of needs” av Adel Darwish.

Verklighet och fantasi i olika plan av dramadebutanten och Syrienflyktingen Darwish. På scenen talar han både via videolänk med teatervänner kvar i Syrien och med publiken: Vem är levande, vem död? Vilka behov är verkliga, vilka bara skenbara? Regi: Mattias Andersson. Del i ”Atlas of transitions – New geographies for a cross-cultural Europe”. Premiär 1/3 på Backateatern, Göteborg.

”Kurt och Kio” av Lisen Adbåge

Grannarna har byggt en trädkoja. Det vill Kurt och Kio också, men har inget träd att bygga i… Rörelsebaserad teater med humor, improvisation och påhittighet. Regi: Lena Yxner. Premiär 1/3 på Teater Tre, Stockholm. Barn/Ung.

”Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante

Lila, den briljanta, egensinniga vill bli författare men måste sluta skolan och försörja familjen. Elena får fortsätta, ända till universitetet. Livet skiljer dem åt, men de är för alltid del av varandras blodomlopp. Dramatisering av romanerna: April De Angelis. Regi: Maria Sid. Premiär 2/3, Kulturhuset Stadsteatern på Årsta Folkets Hus Teater.

”Hugh och Nancys många världar” av och i regi av Lars Rudolfsson, efter P Byrnes roman

Som ungt mattesnille lanserade Hugh en teori om parallella världar. Nu lever han och Nancy helt traditionellt i 70-talets USA. Tills Nancy en dag är borta, och ut ur städskrubben kliver – hon själv!Två parallella världar möts. Med Helen Sjöholm och Vanna Rosenberg. Premiär 2/3 på Dramaten.

”Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor” av och i regi av Åsa Berglund Cowburn

Njut av alla fula, onda, våldsamma, arga, tråkiga, galna, bångstyriga, fåfänga och äckliga kvinnor! Sista delen i Åsa Berglund Cowburns trilogi, efter ”Svindlande höjder” och ”Rödluvan”. Musik: Simon Steensland. Premiär 2/3 på moment:Teater, Gubbängen.

”Jane Eyre” av Charlotte Brontë

Den galna kvinnan på vinden är en klassisk figur och Brontës roman har flera avläggare. I denna nya version är Jane, som drömmer om ett liv i jämställdhet, lika galen som den svagsinta Bertha som hålls fången på vinden. Regi: Ragna Wei. Premiär 2/3 på Folkteatern Göteborg.

”Big fish” av John August. Musik och sångtexter: Andrew Lippa.

Romanen, sen också Tim Burton-filmen, blev Broadwaymusikal 2013 och får nu Skandinavienpremiär. Edward Blooms liv tycks äventyrligt. Men sonen Will har tröttnat på skrönorna och vill veta: vad är sant? Regi: Ronny Danielsson. Premiär 2/3 på Uppsala Stadsteater.

”Sweeney Todd”av Hugh Wheeler. Musik och sångtexter: Stephen Sondheim

Demonbarberaren Sweeney Todd har förlorat allt. Kvar finns salongen, rakkniven och hämnden. Men pajbakerskan mrs Lovett behöver en råvaruleverantör… En musikal med eftersmak. Dalateatern och Musik i Dalarna med stor kör. Dalasinfoniettan ledd av Josef Rhedin. Regi: Patrik Pettersson. Premiär 2/3 på Magasinet, Falun.

”Anna & Jacob Dubbe” av och med musik av Thomas Sundström.

Anna av fin familj är kär i fattiglappen Jacob Dubbe men blir bortgift med bedragaren Gustav Björnram som stjäl kyrksilvret och lämnar kvar bruden. Fjorton år tar det henne att bli skild och få Jacob i stället. Efter roman av P. Sollerman. Regi: Alexander Moberg. Premiär 2/3 på Länsteatern Gotland, Visby.

Brita Björs i ”Folkmusikens Queen B” på Folkteatern Gävleborg. Foto: Max Tellving

”Folkmusikens Queen B” av Brita Björs

Gamla folkvisor möter Beyoncé i hejdlös kulturkrock. Brita Björs egensinniga soloföreställning hade premiär i Malmö 2017. Nypremiär 2/3 på Folkteatern Gävleborg, Gävle.

”Slutspel” av Samuel Beckett

Upprepningens monotoni härskar i Becketts existentiella dramaklassiker från 1957 – en ren befrielse från lyckokravet. Med: Thorsten Flinck och Tobias Hjelm. Regi: Rickard Günther. Premiär 6/3 på Scalateatern, Stockholm.

”Shirins vargar” av Johanna Svalbacke

En våldsam kollision i mörkret, ett rådjur som inte vill dö. Ett samtal mellan offer och förövare. En klinisk undersökning efter ett sexuellt övergrepp. Tredelat drama. Går det att vara både offer och förövare? Regi: Marcus Carlsson. Premiär 8/3 på Göteborgs Stadsteater.

”I huvudet på Alfhild Agrell” av Therese Söderberg

Hon skrev om kvinnans frigörelse och rätten till ett eget liv, och var större än Strindberg på 1880-talet. Här, mellan dröm och verklighet möter Agrell, bagardotter från Härnösand, både Strindberg och Ibsen, Ellen Key och Victoria Benedictsson. Regi: Olle Pettersson. Premiär 8/3 på Teater Västernorrland, Sundsvall.

”Ziggy och isprinsessan” av Linda Wincent

Tioåriga Ziggy med kladdig kajal och hårdsprejad kalufs lyssnar på The Cure och kollar James Bond-filmer. En dag ramlar filmens Isprinsessa ut ur teven och in i Ziggys liv. Ung svärta, musik, humor och videoprojektioner. Premiär 8/3 på Profilteatern, Umeå. Barn/Ung

”Vi skulle ha spelat Lysistrate” av och i regi av Stina Oscarson

En hyllning till alla kvinnor som kämpat för fred genom tiderna utan att hamna i historieböckerna. Öden i skuggan av alla krig, men också färgstark punkfeminism. Nypremiär 8/3 på Dalateatern, Falun.

”Frankensteins r-r-rädda monster” av och i regi och koreografi av Minna Krook.

En snillrik författare, en klantig forskare och ett misslyckat monster undersöker rädsla och förälskelse. Vem skrämmer vem? Vem är kär i vem? Hur kul är inte lite skräck? Premiär 9/3 på Uppsala Stadsteater. Barn/Ung.

”Oscar Liljas försvinnande” av Sara Bergmark Elfgren

Fyra ungdomar dras in i kretsen kring folkhögskolans geniförklarade och gåtfulla medelpunkt, Oscar Lilja. Det är inte ofarligt. Oscar försvinner. Vem var han? Ond eller god? Av Cirkel-böckernas författare. Regi: Sara Cronberg. Musik: Toni Martin Dobrzanski. Premiär 9/3 på Malmö Stadsteater, Hipp. Barn/Ung.

”Innan träden faller” i regi och koreografi av Birgitta Egerbladh.

Eviga Shakespeare-texter möter vardagens minspel, gester och kroppsspråk. Birgitta Egerbladhs blandform av dans och teater är nyskapande också ihop med teaterns mest älskade klassiker. Premiär 9/3 på Borås Stadsteater.

”En världsomsegling under havet” av Carolina Frände efter Jules Vernes roman

När professor Arronax, butlern Conseil och valharpuneraren Ned Lang kastas överbord räddas de av den gåtfulla Kapten Nemo. Ombord på han ubåt Nautilus får de resa under världshaven, som vi har ansvar för. Regi: Hugo Hansén. Koreograf och kompositör: Ambra Succi. Premiär 9/3 på Västmanlands Teater, Västerås. Barn/Ung.

”Gemenskapen” av Petra Revenue

Genom psykets mörka kvarter finner man ljusets väg. Det vet Vilgot, och bildar studiecirkeln Gemenskapen. Fyra vilsna själar, med olika beroenden och överlevnadsstrategier går med. Kärlek, religion, alkohol och arv. Allt går att skylla på och gömma sig bakom. Premiär 9/3 på Teater Trixter, Göteborg.

”Hem” av Maja Lidbrink

Paniken, bomberna, båtarna till havs – allt är ett obegripligt inferno om du ingenting hör. Och om du överlevde, hur ska du klara dig i ett land där du inte kan göra dig förstådd? På svenskt och visuellt teckenspråk samt svenska. Regi: Mindy Drapsa. Tyst Teater/Riksteaterpremiär 10/3 på Fria Teatern, Högdalen.

”Ingripandet” av Mike Bartlett

I en vanlig politisk diskussion vaknar gamla och nya motsättningar. Innan de vännerna vet ordet av hänger hela deras relation på en tunn tråd. Regi: Victor Molino Sanchez. Riksteaterpremiär 10/3 i Vadstena.

”Nationalparken” av Sara Parkman, Hampus Norén, Samantha Ohlanders, Jonas Gren.

”Fäboland”-sgruppen, poeter och folkmusiker är tillbaka. Följ dem in i de djupa skogarna, i byalagsgubbarnas, skogsmaskinernas och de mjuka mossbäddarnas land. Regi: Lisa Färnström. Riksteaterpremiär 12/3 i Surahammar.

”Fallfrukt” av och med Monica Wilderoth

Efter 33 år får hon brev från mamma, som vill träffas. Sist de sågs var hon tio år. Nu är hon nykter, utbildad, i arbete, men ännu inte hel. Om tillfrisknande, om att välja livet. Riksteatern i samarbete med Östgötateatern. Regi: Martin Rosengardten. Premiär 14/3 på Östgötateatern, Norrköping

”Klipp han”

Unga män skjuter ihjäl varandra i Sverige. Hur blir man den som tar upp en pistol och skjuter ett barn i huvudet? Hör deras berättelser. Med publiksamtal. Teater Fryshuset/Fryshuset Göteborg och Unga Dramaten i samarbete. Göteborgspremiär 15/3 på Folkteatern, Göteborg.

”Äkta känner äkta” av Alexander Salzberger

Amir har lämnat livet i Vällingby, är Dramatenskådespelare, författare. Lyckad. Nu ska han göra en dokumentärfilm om sin uppväxt. Men i mötet med de gamla vännerna vänds perspektivet. Vad hände egentligen, då när de var femton? Vem är lyckad? Vem är äkta? Premiär 16/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby.

” Guds olydiga revben” av Gunilla Thorgren

Bibeln läst genom Grupp 8-grundaren Thorgrens feministiska glasögon blir teatercirkus i regi av nycirkusens mästare och introduktör Tilde Björfors. En absurd, skräckfylld och skrattretande färd genom årtusenden av kvinnoförtryck och motstånd. Dramaten, Cirkus Cirkör och Malmö Stadsteater i samarbete. Premiär 21/3 på Dramaten, från 4/5 på Malmö Stadsteater.

”Monument” av Gunilla Heilborn

Alla monument tänks bevara minnen. Men vilka? Del tre i Heilborns trilogi om minnets funktioner, efter föreställningarna ”The Wonderful and the Ordinary”, 2017 och ”Boken”, 2018. Premiär 21/3 på Turteatern, Stockholm.

”På spaning efter den tid som flytt” av Marcel Proust

Ett 4000 sidor långt försök att sätta ord på allt – vad blir det på scenen? En befrielsesaga, en dröm, ett uppvaknande, en katedral, en förtjusande klänning, ett kåtslag, ett toalettklotter, en spionthriller och en lovsång till sinnligheten. Om att vara levande och ta sig vatten över huvudet. Med: Nina Jeppsson. Regi: Maja Salomonsson. Premiär 21/3 på Orionteatern, Stockholm.

”Tiggarna” av Mia Törnqvist

Marie har just gett Maria som tigger utanför ICA 100 kronor. Sen 100 kronor till. Men Maria behöver mer, hela tiden. Plötsligt slår Marie till henne. Hon ORKAR inte mer. På videon som någon skickar till hennes man ser man bara slaget och blodet. Inte hur god Marie är (vill vara). Om tiggeriet och vår självbild. Regi: Annika Hallin. Premiär 22/3 Kulturhuset Stadsteatern på Teater Giljotin.

”Det syns inte – musikalen som skildrar hur vi egentligen mår” av Sissela Nutley och Ulrika Larsson

Är jag lika lycklig inuti som jag visar utåt? Påverkas hur vi mår av den tid vi ägnar åt sociala medier? Humoristisk musikal samt kort föreläsning av hjärnforskaren Sissela Nutley. Nypremiär 22/3 på Scalateatern, Stockholm

”Kaniner” av Joe Hampson

Sex och död lär vara besläktade. Det tar Frank fasta på. Av sin fru Susan fick han en kanin för att kärleken skulle väckas i deras hem. Kaninen bits, Frank hatar den och går till kriminelle Kevin för att få hjälp att ha ihjäl den. Då kommer Susan… Brittisk komedi. Premiär 22/3 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Florrie” av Kjell Sundstedt

Florrie Hamilton, den sista av systrarna på Högfors i Västmanland, sitter och väntar på författarinnan och kvinnosakskämpen Emilia Fogelklou som ska hyra på herrgården. In kommer i stället Harry Pettersson, arbetarrörelsens starke man på bruket. Regi Niklas Hjulström. Premiär 22/3 på Västmanlands Teater, Västerås.

”Panik panik kom inte hit!” av Emma Broström i samarbete med Sandra Stojiljkovic

Sanja Panic, typ 9, bor hos mamma i Malmö. Föräldrarna är skilda, storebror på ungdomshem. I den nya skolan kan de inte uttala hennes namn. Hon vill länsa sparbössan och flytta till farmor i Serbien… Regi: Sandra Stojiljkovic. Premiär 23/3 på Malmö Stadsteater, Studion. Barn/Ung.

”100 sånger” av Roland Schimmelpfennig

Några människor försöker berätta vad som hände på tågstationen klockan 8.55. Men tvekar inför det oerhörda, och berättar istället om allt det andra. Om drömmar, kärlek vid första ögonkastet. Om allt som hade kunnat bli. Av Europas kanske mest tongivande dramatiker just nu. Regi: Sara Giese. Premiär 23/3 på Örebro Länsteater

”Backbone” Nycirkus med Gravity & Other Myths

Styrkans gränser testas: fysiskt, emotionellt, individuellt och kollektivt. Det australiensiska nycirkuskompaniets förra show, ”A Simple Space” spelades på 76 festivaler och i 24 länder. Riksteaterpremiär 24/3 på Konserthusteatern, Karlskrona.

”Vilddjur” av Lolo Amble

Mamman, pappan, dottern. En familj – som skildes åt. Hur? Varför? Deckargåta och tidspussel ur vardagslivet. Regi: Gunilla Nyroos. Premiär 27/3 på Dramaten.

”Linje Lusta” av Tennessee Williams

Den numera utblottade men förfinade Blanche hälsar på hos sin syster Stella, som ”gift ner sig” med arbetaren Stan Kowalski. Hennes överlägsna sätt, känsliga nerver och whiskytörst provocerar och lockar Stan. Pulitzerbelönad klassiker som hade urpremiär på Broadway 1947. Regi: Stefan Larsson. Premiär 29/3 på Dramaten.

”Isjungfrun” av Cecilia Sidenbladh

Victoria Benedictsson förgiftad av morfin, svävar mellan liv och död. I ett annat rum på hotellet i Köpenhamn sitter Strindberg och skriver på ”Fröken Julie”. Det märkliga är att Victoria tycker sig höra vad han skriver… Om Victoria Benedictsson/Ernst Ahlgrens författarskap och relation till sin tids kulturprofil Georg Brandes. Med Iwa Boman. Regi: Lena Söderblom. Premiär 29/3 på Strindbergs Intima Teater.

”Flickan med svavelstickorna” av Rikard Lekander efter H C Andersens saga.

En fattig barfotaflicka säljer svavelstickor en iskall nyårsnatt. Ingen köper. En efter en tänder hon stickorna, ser i skenet vackra rum, mat och lyckliga familjer. Till sist också sin döda mormor, som hon vill följa med bort. Teater möter melodramatisk stumfilm. Regi: Rikard Lekander. Premiär 29/3 på Backateatern, Göteborg.

”För att jag säger det” av Gustav Deinoff, Farnaz Arbabi, Daniela Kullman m.fl.

Barn har allra minst makt över sina liv. Kunde det vara annorlunda? Tänk om bus är civil olydnad? Flerspråkig teater med dans, mim, slapstick och akrobatik när Unga Klara ger sig på vår tids childism – diskriminering av barn. Regi: Farnaz Arbabi. Turnépremiär 31/3 i Rinkeby Ungdomens Hus.

APRIL

”Konsten att göra en chilenare” av Gloria Tapia, Nils Närman Svensson och Manuel Cubas

Nils adopterades till Småland när han var sex månader. Gloria var fyra år när hon kom med sin chilenska familj till exilen i Stockholm. Frågor om tillhörighet och identitet har följt dem. Regi: Manuel Cubas. Premiär 5/4 på Uppsala Stadsteater.

”Little shop of horrors” av Howard Ashman

I blomsterbutiken göder biträdet Seymour en märklig planta med sitt eget blod och, när det inte räcker: med människor. Tills han tappar kontrollen över sig själv och över växten… Skräckkomedi-musikal med rock, gospelglam och science fiction-touch. Regi: Angelina Stojčevska. Premiär 5/4 på Göteborgs Stadsteater

”Bortbytingen” av Sara Bergmark Elfgren, efter Selma Lagerlöf

Bortbytingen, tretton år och troll, är avskydd och föraktad i byn. Bondhustrun, den enda som skyddar honom, längtar efter sitt eget barn. Och han själv, hur långt är han beredd att gå för kärlek och tillhörighet? Regi: Tobias Theorell. Premiär 6/4 på Dramaten Barn/Ung

”Skapelsen” av Joseph Haydn

Haydns körverk blir en alternativ skapelseberättelse där våra guider ärkeänglarna görs av skådespelare och operasångare. De möter vanliga människor som delar med sig av sina autentiska historier om kärleken och vad den kan begränsas av. Regi: Mellika Melouani Melani. Skådespelare: Annika Hallin, Samuel Fröler och Ann-Sofie Rase. Operasångare: Jesper Säll, Susanna Stern, Martin Hatlo. Mikaeli Kammarkör och Folkoperans orkester. Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Folkoperan. Premiär 6/4 på Folkoperan.

”Woyzeck” av Georg Büchner

I Woyzecks värld är allt till salu. Kroppar, tjänster, kärlek. Pressen är så stor att vem som helst kan explodera. Büchner var 24 år när han skrev detta världsdramatiska mästerverk. Denna version rör sig mellan 1800-tal och nutid, dröm och verklighet, dockor och skådespelare. Regi, scenografi och dockor: Erik Holmström. Premiär 6/4 på Helsingborgs Stadsteater.

”Hamlet” av William Shakespeare

”När tiden känns ur led kommer en helt ny Hamlet för att vrida den rätt”. Regissören Jens Ohlin och skådespelaren Hannes Meidals Hamletversion fick Svenska Teaterkritikers Förenings teaterpris 2017. Nypremiär 8/4 på Teater Galeasen, Stockholm.

”Backstage” av Emerson Berglund

Teater Troja ska spela ”Rickard III”. Regissören vill visa naken hud. Men Inga som ska spela Lady Ann mår inte bra, tycks undvika Georg. Vad hände mellan honom och henne på slutfesten i våras? Ord står mot ord i #metoos efterföljd. Kulturhuset Stadsteatern och Teater Giljotin i samarbete. Premiär 12/4 på Teater Giljotin

” Trumbäraren” av Harriet Nordlund

Poetisk monolog om den mognadsprocess ynglingen måste genomgå för att bli värdig att tolka trummans tecken. Med Gustav Levin, som levt i den samiska kulturen. Regi: Viktoria Kahn. Premiär 18/4 på Uppsala Stadsteater.

”Transformationer”

Med utgångspunkt i verk på Nationalmuseum utforskas porträtt och kroppsspråk tillsammans med museibesökarna. Skådespelarna Robert Fux och Ann Petrén hjälper oss att bygga en interaktiv bro mellan nu och då. Kulturhuset Stadsteatern och Nationalmuseum i samarbete, med början den 20/4 på Nationalmuseum.

”Ship of Fools” av konstnärsduon Carina Reich och Bogdan Szyber

Narrskeppet – dårarnas skuta – med en inkompetent, full och förvirrad kapten och en besättning av panikslagna dårar driver mot förgängelsen. I en ljudstudio iscensätter fem foley-artister (skapare av ljudeffekter) allt: ekologisk kollaps, planetens förstörelse, demokratins fysiologi, Hans Roslings Messianism. Tragikomiskt om världens undergång. Premiär 26/4 på Göteborgs Stadsteater.

MAJ

”Eliten – esse, non videri”

Uttrycket »Esse, non videri« sägs vara elitens levnadsregel: »att verka utan att synas«. Om de osynliga makthavarna. Examensproduktion från Stockholms Dramatiska Högskola. Premiär 3/5 på Uppsala Stadsteater.

”Kärlek” av Maria Trost och Uppsala Stadsteaters ungdomsensemble

Hur träffar man någon att älska? Måste man älska sin familj? Sina vänner? Sig själv?Ungdomsensemblen söker svar med hjälp av musik och dans, glädje och smärta. Varje höst sätts en ny grupp ihop. Regi: Maria Trost. Premiär 4/5 på Uppsala Stadsteater

”Nosferatu” efter den tyska stumfilmsklassikern från 1922

Nosferatu är en snäll vampyr. Stämningen är både rolig och inbjudande och lite lagom läskig när barnen hälsar på i hans slott. En visuell och musikalisk upplevelse. Regi: Marie Nikazm Bakken, konstnärlig ledare på Turteatern. Skolföreställning. Familjeföreställning 5/5 på Turteatern, Kärrtorp. Barn/Ung.

”Stora drömmar” av Hans Marklund och Lotta Olsson

Kommunen vill göra turistfälla av helsingborgarnas stolthet, Sofiero. Slottets guider stretar emot. Om de bara hade haft en gammal pjäs, så som Kronborgs slott har ”Hamlet”, då skulle kommunen hålla fingrarna borta. Och tänka sig: de hittar ett gammalt manus på slottsvinden! Regi: Hans Marklund. Premiär 11/5 i Sofieros slottsträdgård.

”Lilla Måsen” av Maria Olsson, fritt efter Tjechovs pjäs.

Nina och Konstantin har gjort en teaterföreställning. De vill att mamma och pappa ska komma och titta på, och älska vad de ser. Men tänk om de inte gör det? Om de inte blir stolta över sina barn? Premiär 23/5 på Dramaten, Scenkonstmuseet. Barn/Ung.

”Mästaren och Margarita” av Michail Bulgakov. Dramatisering: Erik Uddenberg

Bulgakovs roman, som han skrev på från 1928 fram till sin död 1940 är ett storverk och en fantastisk vidräkning med sovjetsystemet, en konstnärlig fest, filmad och iscensatt många gånger. I Moskva har man slutat tro på Gud, men djävulen? En mystisk professor i svart magi dyker upp med sin talande katt. Folkteatern i Gävleborg med tradition av mastodontuppsättningar spelar nu i Hyttan, där allt kan hända. Regi: Natalie Ringler. Premiär 30/5 på Axmar Bruk.

JUNI

” Var god dröj”av John Chapman

Karin, pensionerad svensklärare, vimsig och glömsk, ligger på sjukhus. Maken, teologie doktor, blir förstås tagen för läkare. Bäddat för missförstånd och för en helkväll med Eva Rydberg. Samt med Allan Svensson som hennes kuvade make. Regi: Adde Malmberg. Premiär 15/6 på Fredriksdalsteatern, Helsingborgstrakten.

”Bröderna Lejonhjärta” av Astrid Lindgren

Bröderna Jonatan och Karl Lejon kommer till dödsriket Nangijala, ett land bortom stjärnorna, där de får sitt nya efternamn, Lejonhjärta. I Nangijala hamnar de i en strid på liv och död mot riddar Tengils förtryck och draken Katlas eld. Regi: Ronny Danielsson. Västerbottensteateren, Skellefteå. (Från sommaren 2018) Nypremiär 15/6 i Medelforsparken.

”Eddan” i en scenversion av Jon Fosse.

Äventyr med gudar, jättar, dvärgar – sagor om skapelse och undergång där humor och vishet går hand i hand. Den poetiska Eddan bygger på nordiska kväden och verser som anses tillkomna i Norge och på Island åren 800-1000. Regi Leif Stinnerbom. Originalmusik Magnus Stinnerbom. Premiär midsommarafton 22/6 på Västanå Teater, Berättarladan, Rottneros.

”Bach, Brahms mamma & jag” av och med Nils Peder Holm

Liten pjäs i stället för stor, efter den nya kulturbudgeten i Skåne: Monolog om att vara på rätt sida av rätt och fel och bra och dåligt – och göra som man vill ändå. Fungerar även som bruksansvisning till den klassiska musiken. (Två pjäser till priset av en…) Premiär midsommarafton 22/6 på Skillinge Teater.

”Trassel” av Ray Cooney

Kärleksaffären i smyg mellan den hale försvarsministern (Mikael Tornving) och den förvirrade partisekreteraren (Sussie Eriksson) avbryts tvärt när de i hittar ett lik (Ola Forssmed) på hotellrummet! För att dölja sitt prassel ber de ministerassistenten (Robert Gustafsson) om hjälp, och värre kunde det nog inte bli. Regi: Edward af Sillén. Premiär 27/6 på Krusenstiernska teatern, Kalmar.

JULI

”Den osalige – en nyskriven komedi om en fars som blev en musikal!” av Håkan Johnsson och Per Andersson

Teatersällskapet Restskratt ska spela sommarfars på Gunnebo – ”Spansk hatt i motvind”. Kommunens kulturkonsult vill lägga ner men går fel i kulisserna och kommer ut helt förvänd: vill nu ha en stor musikal. Hur ska det gå till? Med Ulla Skoog, Per Andersson med flera. Regi: Viktoria Folkesson. Premiär 3/7 på Gunnebo Slott, Mölndal.

”Jeppe på berget” av Hans-P. Thøgersen och Svein Gundersen efter Ludvig Holbergs pjäs

Bonden Jeppe lägger super bort hushållspengarna. Hans fru Nille grälar och slår honom. Baronen och byborna spelar honom ett spratt… Musikalkomedi med Marianne Mörck, Claes Malmberg och stor ensemble. Premiär 11/7 på Tjolöholms Slott, Fjärås.

CIRKUS

David Batra – ”Elefanten i rummet”

Hur pusslar man med dagishämtningar mitt i en regeringskris? Hur semestrar man ihop med SÄPO? David Batras mest personliga ståuppföreställning, om att vara gift med ”henne”, hade premiär i september 2017. Uppdaterad, ständigt aktuell, nu på förlängd turné på grund av enormt publikintresse. 4/4 på Cirkus, Skandiascenen.

RIVAL

”Art” av Yasmina Reza

”Vad händer om ett enkelt, jäkla konstverk får tre bästa vänner att plötsligt ifrågasätta varandras smak och värderingar? Kan de fortsätta att vara vänner? ”Art” har vunnit priser i både Tony Awards och Molière Awards, och även kammat hem Laurence Olivierpriset för ”bästa komedi”. Med Johan Rheborg, Henrik Schyffert och Per Andersson. Regi: Edward af Sillén. Premiär 23/2 på Rival, Stockholm.

DANS

”Venezuela”, koreografi Ohad Naharin, Batsheva dance company

Efter nästan 30 år slutade Ohad Naharin i fjol som konstnärlig ledare för världsberömda kompaniet Batsheva dance company. Men det är han som står bakom ”Venzuela”, ett eklektiskt, effektfullt och repetitivt verk. Bonus: i samband med gästspelet ordnas dansklasser i Gaga, Naharins egenutvecklade rörelsespråk.

Premiär 12/2, på Dansens hus.

”Dancing Forward”, koreografi Serge Lifar och Jérémie Bélingard, Kungliga Baletten

Nyklassistiskt möter nykoreograferat när Kungliga operabaletten visar upp sin bredd i en tudelad afton: först ut är Serge Lifars paradstycke ”Suite en blanc”, sedan entré för Bélingard, som själv dansat Lifars verk, och som i hans anda skapat ett poetiskt verk för och med Kungliga Baletten.

Urpremiär 15/2, på Operan.

”On the cups”, koreografi Ian Kaler, Cullbergbaletten

I ett kombinerat live- och videoverk porträtterar den omtalade österrikiske koreografen Ian Kaler Cullbergbalettens dansare, och undersöker hur deras personligheter formar kompaniet. Elektronisk brassmusik signerad Jam Rostron får det hela att svänga.

Sverigepremiär på Norrlandsoperan 30/1, på Dansens hus 21-22/2.

”I mellan”, koreografi Imenella Mohamed och Rut Roos, Unruly Gang

Dansaren Imenella Mohameds debutsingel Chagga fick dansgolven att koka 2018. I ”I mellan” visar hon, och dans- och koreografikollegan Rut Roos, upp all den attityd, energi och kärlek som finns i dancehallscenen – och låter världen veta hur coolt det är att vara en ”third culture kid”.

Premiär 5/3 på Dansens hus, därefter Sverigeturné med Riksteatern.

”Unfortunate Desires”, koncept och koreografi Erik Valentin Berg

Den mjuka postmoderna mannen blommar ut i all sin prakt i koreografen, regissören och curatorn Erik Valentin Bergs nya verk. Den tidigare medlemmen i performancekompaniet Poste Restante skapar numera verk i eget namn och utlovar här ett öga mot öga-möte med en ny manlighet. Ajöss machomannen!

Premiär 6/3 på Moderna dansteatern

To da bone, koreografi (La) Horde

Jumpstyle började som en musikgenre, men runt sekelskiftet 2000 blev rörelserna till den hårt pumpande elektron ett Youtube-fenomen och en stenhård dansstil spreds till allt fler. När Europas mest kända ”jumpers” intar den samtida dansvärlden IRL är både musiken och energinivån skyhög.

Premiär 29/3 på Dansens hus

”Eskapist”, koreografi Alexander Ekman, Kungliga Baletten

När är du en eskapist? Publikfavoriten Alexander Ekman återvänder till Operan och utforskar hur vi gör när vi sjappar från vardagen i nya verket ”Eskapist”, en sceniskt storslagen dagdröm. Alltid goda utsikter för häpnadsväckande och humoristisk verklighetsflykt med Ekman vid koreografrodret!

Urpremiär 5/4, på Operan.

”Ministeriet för olösta känslor”, koreograf Jo Strømgren, Göteborgsoperans danskompani

Dråplig humor och träffsäkert allvar kännetecknar norske Jo Strømgrens dansverk. I vår återvänder han till Göteborgsoperan där handläggarna på Ministeriet för olösta känslor löser problem som andra myndigheter går bet på med hjälp av dans och musik.

Premiär 12/4 på Göteborgsoperan. Ungdom/Unga vuxna

”Processen”, koreografi Jiří Bubeníček, Kungliga baletten

Att dansa sig igenom den skeva och konspiratoriska byråkratiska labyrint som är Kafkas ”Processen” kräver sitt. Den tjeckiske koreografen Jiří Bubeníček utlovar mycket riktigt en både fysiskt och psykologiskt brutal helaftonsbalett, i ett verk skapat för såväl Kungliga baletten som Kungliga hovkapellet.

Urpremiär 17/5, på Operan.

”Springtime”, koncept och koreografi Amanda Apetrea och Mica Sigourney.

Queerteori, antipatriarkala idéer och nattlivsestetik kännetecknar Apetreas och Sigourneys nya verk. De har inspirerats av barnteater och presenterar i ”Springtime” sin alldeles egna version av blommor och bin.

Premiär 8/5 på Moderna dansteatern.

OPERA

Richard Wagners ”Den flygande holländaren” i regi av Lotte de Beer

Den hemmasittande, väntande kvinnan bryter sig ut ur sin instängdhet av lust till en nomadisk man med en lika förförande som förgörande verkan.

Premiär 2/2 på Malmö opera.

Pietro Mascagnis ”Cavalleria rusticana” och Ruggiero Leoncavallos ”Pagliacci” i regi av Damano Michieletto

Två stekheta enaktare om kärlek, svartsjuka och ond bråd död på Sicilien som vill avslöja allt. Och som satte den så kallade ”verismen” på operakartan.

Premiär 9/2 på Göteborgsoperan.

Claude Debussys och Annelies van Parys ”Usher” i regi av Philippe Quesne

Sverigepremiär för van Parys fullbordande av Debussys operaskiss över en novell av Edgar Alan Poe. En rysare om isolering och paranoia inom en familj.

Premiär 14/2 på Folkoperan, Stockholm.

Elfrida Andrées ”Fritiofs saga”, konsertant under ledning av Marit Stridlund

Här ges denna helaftonsopera från 1894, med libretto av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs vikingainspirerade diktepos, för första gången i sin helhet.

Premiär 8/3 på Göteborgsoperan.

”Hilma” på Moderna museet. Foto: Ewa Malmsten Nordell

Benjamin Staerns ”Hilma” i regi av Mira Bartov

Urpremiär på en opera om Hilma af Klint (1862-1944) som efter utställningen på Guggenheim i New York häromåret hyllats världen över som abstrakt pionjär.

Premiär 8/3 på Moderna museet.

Karol Szymanowskis ”Kung Roger” i regi av Mariusz Trelinski

Den alltmer spelade polske tonsättaren får här sin främsta opera iscensatt i Sverige för första gången. Ett poetiskt drama om sterilt förnuft och kaotisk lust.

Premiär 16/3 på Kungliga Operan.

George Bizets ”La tragedie de Carmen” i regi av Sam Brown

För första gången iscensätts nu Peter Brooks legendariska bearbetning av ”Carmen” på en svensk scen. Stor opera på en tom spelplats.

Premiär 28/3 på Wermland Opera.

Bohuslav Martinus ”Nyckeln till drömmarna” och Francis Poulencs ”Vox humana” i regi av David Radok

Två enaktare som kretsar kring drömmen om den fullkomliga kärleken med Kerstin Avemo i båda huvudrollerna som Juliette och Kvinnan.

Premiär 13/4 på Göteborgsoperan.

Bo Holtens ”Schlagt sie tot!” i regi av Peter Oskarson

”Dräp dem!” manade Martin Luther inför ett bondeuppror. I denna nyskrivna opera möter vi reformatorn i ett dramatiskt skede av samhällelig förändring.

Premiär 11/5 på Malmö Opera.