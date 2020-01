Här breder medelklassens blinda fläck ut sig

Sakprosa Jonathan Franzen ”Här slutar världens ände” Övers. Johan Nilsson Brombergs, 234 sidor Visa mer

Detta är skäl nog för att ha fötts på den här planeten, tänker den amerikanske författaren Jonathan Franzen när han står i det smältande Antarktis och ser en kungspingvin.

Ögonblicksscenen är hämtad ur ”Här slutar världens ände”, en samling essäer utgiven av Brombergs förlag och översatt av Johan Nilsson, och utgör en brännpunkt av Franzens teman: meningen med livet, klimatets obönhörliga inverkan på världen, tankar kring litteratur och en besatthet av fåglar.

Efter att rest på en dyr kryssning, i sällskap av människor som han inte gillar därför att de fotograferar allting, gillar Trump eller är ointresserade av fåglar, finner han plötsligt en livsavgörande tillfredsställelse av att betrakta denna stiliga pingvin som först kliar sig bakom örat med ena foten och därefter helt sonika somnar, omgiven av trettio kryssningsresenärer i orangea västar.

Jonathan Franzen tycks begripa världen genom fåglar. De leder honom till nya platser, nya bekantskaper och tankar om jordklotets framtid. Reser han klimatvänligt till Antarktis? Nja. Men med fåglarna som utgångspunkt är han djupt upptagen med klimatfrågan och vrider och vänder på både forskning och debatt.

Jag antar att det ska signalera hopp om framtiden, att här tar domedagen slut och att Franzens texter ska förmedla någon slags väg till meningen med livet

”Här slutar världens ände” heter alltså boken - kanske en av de klumpigaste titlar jag någonsin stött på. Vad är egentligen slutet på världens ände? Jag vet inte. Men ingen skugga ska falla över översättaren, också originaltiteln är obegripligt stolpig: ”The end of the end of the world”. Jag antar att det ska signalera hopp om framtiden, att här tar domedagen slut och att Franzens texter ska förmedla någon slags väg till meningen med livet, eller åtminstone ett sätt att stå ut med dess meningslöshet. Aldrig en bra litterär ambition. Detta är inte heller en helt lyckad essäsamling.

Visserligen påminner författaren redan i bokens allra första mening om att essäer, som ju kommer ur det franska ordet för försök, essai, är snabbt framkastade texter som utgår från subjektivitet. Faktum är, fortsätter Franzen, att vi lever i något som borde vara essäns guldålder. Jaget tar plats i alla tänkbara texter och trivialiteter som knappt ansågs värda att nämnas i forna tiders dagböcker (min hund träffade en annan hund, jag drack en cappuccino, solnedgången var fin) utgör nu det huvudsakliga innehållet i sociala medier. Det subjektiva och essäistiska har påverkat skönlitteraturen, skriver han, och nämner Karl Ove Knausgård och Rachel Cusk som exempel.

”Deras mer extrema beundrare hävdar att fantasi och påhittade historier har blivit omoderna - att varje inifrånskildring av en person som inte liknar författaren är en fråga om appropriering, rent av kolonialism; att den enda autentiska och politiskt försvarbara berättartekniken är den självbiografiska.”

Men detta är en mycket ojämn samling texter

Bitvis levererar Jonathan Franzen alltså uppiggande vassa analyser av samtidens allmänna dumhet och trendkänslighet. Till exempel får den amerikanska yttrandefrihetsorganisationen Pen en skarp påminnelse om att yttrandefrihet också inbegriper de åsikter man inte gillar. Heja! Franzen skriver inte sina essäer för att bli älskad av alla.

Men detta är en mycket ojämn samling texter. Franzén kommer ur en landsbygdsmedelklass men transformerades till en urban kulturell medelklass. Han har ägnat sitt hyllade författarskap åt medelklassens relationer och tillvaro och det är inget fel i det. Däremot blir perspektivet problematiskt när en essä inleds med frågan om en safariresa till Östafrika är ”något man måste göra” (Franzens kursivering) innan man dör.

Han använder essän till att resonera kring vår tids turism och nämner sociologen Jean Baudrillards teori om att konsumtionskapitalismen ersatt verkligheten med bilder av verkligheten. Gott så. Men när han avslutar med att safariresan till Östafrika inte är ett måste utan bara ska göras ”om man vill” undrar jag varför mitt korta liv ska ägnas åt detta.

Det är som om han inte orkar tänka längre, ger upp och sedan maskerar sin trötthet genom att kalla texten ett försök. Hur stor del av världens befolkning som faktiskt skulle kunna semestra i Östafrika ”om de vill” ägnas inte en tanke, inte heller var Östafrikas befolkning skulle vilja semestra. Medelklassens blinda fläck brer motståndslöst ut sig.

Det är som om han inte orkar tänka längre, ger upp och sedan maskerar sin trötthet genom att kalla texten ett försök

Hans skildringar av fåglar, små, stora, vanliga och ovanliga är fascinerande. Essän om människans nöjesjakt av fåglar, Må ditt liv bli förstört, är stark och nattsvart. Om bara någon redaktör längs vägen hade kastat ut det ogenomtänkta (som hans analys av den amerikanska författaren Edith Whartons författarskap utifrån att hon lär ha varit ful) skulle essäsamlingen vara helt igenom läsvärd. Nu får läsaren själv hitta guldkornen likt en ortolansparv pickar efter skalbaggar.

Som belöning kommer själva titelessän på sidan 200, där Franzen sömlöst växlar mellan en ömt nyanserad skildring av en vän, ett skarpt kritiskt självporträtt, ett ironiskt resereportage från de privilegierades kryssning till Antarktis och tankar på klimatfrågan, helt enkelt 30 sidor ren njutning. Men är det hoppfullt? Inte särskilt.

