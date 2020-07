Här skapas världens snabbaste dansmusik

Afrikansk elektronisk musik

TUNISIEN. Den elektroniska musik som produceras i Nordafrika och övriga Mellanöstern är värd en helt egen artikel. Deena Abdelwahad från Tunisien skapar ett futuristiskt, kyligt sound på debutalbumet ”Khonnar”. Har samarbetat med svenska Fever Ray.

MALI: DJ Diaki gör distade, primitiva rytmer på sitt debutalbum ”Balani fou” från i år. Han heter egentligen Diaki Kone och bor några mil utanför huvudstaden Bamako och har sagt att ”musiken är mycket snabbare på landsbygden”.

UGANDA: Karismatiska MC Yallah från Uganda rappar på kiswahili och engelska. Hon bor nu i Kenya, och slog sig samman med den franske producenten Debmaster på fjolårets kaxiga album ”Kubali”. ”100% bad as fuck”, som Nyege Nyege Tapes själva presenterar skivan.

KONGO-KINSHASA: Nkisi är född i Kinshasa, uppvuxen i Bryssel och bor i London. Hennes debutalbum ”7 directions” är drömlikt trots de sylvassa rytmerna. Gruppen Kokoko! gör en slags akustisk elektronisk musik – på hemmabyggda instrument av skrot.

ETIOPIEN: I Addis Abeba har några musiker skapat stilen Ethiopiyawi electronic där element från etiopisk folkmusik blandas med expermientella beats. Mikael Seifu och Ethiopian Records är drivande, liksom skivbolaget 1432 R – baserat i Washington DC.

TANZANIA: Från Dar es-Salaam kommer den ultrasnabba musiken singeli. Låter ibland som speedad musik från dataspel med smurfröster. Spelas ofta på skoldanser. Nyege Nyege Tapes har gett ut samlingen ”Sounds of Sisso” och soloalbum med Duke, Sisso, Jay Mitta och Bamba Pana.

KENYA: Slikback gör mörk elektronisk klubbmusik influerad av bland annat grime och östafrikansk hiphop. Ett framtidsnamn. Disco Vumbi samarbetar på singeln ”Wilobo” med barn i Uganda som sjunger folksånger.

RÉUNION: Jako Maron kommer från den lilla ön Réunion utanför Madagaskar. På skivan ”The electro maloya experiments of Jako Maron” gör han nytolkningar av folksånger, ursprungligen skapade av slavar på sockerplantage, som låter som abstrakt techno.

ANGOLA: Musikstilen kuduro har influerat världens dansmusik under många år. Artisten Nazar gör en slags dekonstruerad version på sitt debutalbum ”Guerilla”, där det blodiga inbördeskriget är fond. En isande nattsvart musik med ljud av vapen och helikopterblad.

SYDAFRIKA: Från hamnstaden Durban kommer den hotfulla klubbmusiken gqom. Har jämförts med engelsk grime eller footwork från Chicago. Lyssna på samlingen ”Gqom Oh! The sound of Durban, vol 1”. Babes Wodumos låt ”Wololo” är med i superhjältefilmen ”Black panther”.

SYDAFRIKA: Från nordöstra Sydafrika kommer shangaan electro. Snabb, flimrig musikstil nästan helt utan bas. Spreds över världen via samlingen ”Shangaan electro – New wave dance music from South Africa”.