Harvey Weinstein hotade med att låta Quentin Tarantino göra ”Sagan om ringen”

Under slutet av 90-talet gjorde den nu övergreppsanklagade filmmogulen Harvey Weinstein ett historiskt misstag: han lät den framgångsrika ”Sagan om ringen”-trilogin gå till ett annat produktionsbolag. Historien kommer från Ian Nathans bok ”Anything you can imagine: Peter Jackson & the making of Middle-earth” och grävdes först fram av The Guardian.

Weinstein ska ha ansett att regissören Peter Jacksons planer på att göra två filmer av JRR Tolkiens bok var ett slöseri. I stället krävde han att historien skulle berättas i en enda film, och hotade med att annars byta ut Jackson mot Quentin Tarantino eller John Madden.

Jackson svarade med samma ilskna mynt, men dispyten slutade med att Weinsteins dåvarande bolag Miramax släppte produktionen. I stället gick den till New Line Cinema, som kom att göra tre av filmhistoriens mest framgångsrika filmer: ”Sagan om ringen”, ”Sagan om de två tornen” och ”Sagan om konungens återkomst”.

