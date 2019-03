Daido Moriyama hävdar bestämt att han är förvånad över prisjuryns val när DN når honom på telefon:

– Jag är förvånad över att jag nu får ett sådant här pris, jag känner väl till priset - och kamerorna som ju till och med varit på månen också tillägger han.

Moriyama, som är en av Japans mest kända fotografer, prisas av stiftelsen för hans subjektiva, men autentiskt förhållningssätt. Han är framförallt känd för sina osminkade bilder fångade i ”den kaotiska rastlösheten” i gatumiljöer:

”Genom att reflektera en skarp syn på stadslivet och dess kaos av vardagsliv och ovanliga karaktärer intar hans arbete ett unikt rum mellan det illusoriska och det verkliga. Moriyama blev den mest framträdande konstnären från den kortlivade, men djupt inflytelserika Provokerörelsen, som spelade en viktig roll för att frigöra fotografin från tradition och rannsaka mediets natur. Hans djärva, kompromisslösa stil har bidragit till att skapa ett brett erkännande av japansk fotografi i ett internationellt sammanhang. Hans djärva, kompromisslösa stil har bidragit till att skapa ett brett erkännande av japansk fotografi i ett internationellt sammanhang”, betonar juryn i motiveringen.

– Jag instämmer verkligen i det som juryn säger om det illusoriska, för allt det man ser i vår värld är inte vad man tror att det är, inskärper Moriyama. Betraktarens inre påverkar ju alltid upplevelsen. Det som förefaller verkligt, är inte alltid verkligt. Jag gillar detta faktum - det man tror är en illusion kan vara verklighet och tvärtom. Det är det som gör vår värld intressant.

Moriyamas fotografi visades redan 1974 på Museum of Modern Art i New York som en del av den första stora västerländska utställningen med inriktning på japansk fotografi. Sedan dess har hans bilder visats på bland annat Tate Modern i London, San Francisco Museum of Modern Art, Metropolitan Museum i New York, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain i Paris och Rencontres d’Arles.

– Daido Moriyamas skildring av livet är ocensurerad och han räds varken det fula eller det vackra. Han är onekligen en banbrytande fotograf och en inspiration för människor inom många kreativa områden, inte bara inom konst och fotografi, säger Sara Walker och Louise Wolthers, curatorer vid Hasselbladstiftelsen, i en kommentar.

Bland Daida Moriyamas inspirationskällor märks fotografen William Klein, Jack Kerouacs och James Baldwins texter, New York-fotografen Weegee och Shūji Terayamas experimentella teater.

Kan du se någon gemensam nämnare hos dessa?

– Ja, de är alla människor som har tillägnat sig en frihet, en förmåga att tänka utanför konventionen, boxen, svarar han. De har alla brutit sig ur olika slags begränsningar. Den här friheten kan studeras i Kerouacs roman ”On the road” och i William Kleins fotobok om New York. En sådan frihet kan bli en kraft med förmåga att skapa något nytt. En person som Weegee till exempel bröt ner många tabun och kunde därför visa upp den ... nakna människan och det nakna samhället.

Du har själv arbetat i decennier på gatan, likt Weegee gång gjorde. Har förutsättningarna för den sortens fotografi förändrats sedan du började?

– Städer och civilisationen förändras hela tiden, men människans beteende förändras inte. Själva teknologin är förstås annorlunda i dag, jag arbetar inte längre med film utan använder digitala kameror, men fotograferandet är ändå det samma med ett enda undantag - nu för tiden behöver jag inte oroa mig för att filmen ska ta slut, säger Daida Moriyama och tillägger att han dock inte tar foton med mobiltelefon av det enkla skäl att han inte äger någon sådan.

– Jag älskar dock att nästan alla människor har sådana numera. Det är väldigt viktigt att allt omkring oss i denna värld dokumenteras och på så vis bevaras och nu finns det enormt många människor som gör just det, oavsett om det är bilder av vad de äter.

Vad betraktar du som din styrka som fotograf?

– Jag tror inte många förstår det här, men jag tar mina bilder med magen. Magen symboliserar för mig min kropp och är den viktigaste kroppsdelen för mig.

Du menar att din magkänsla präglar och styr vilka bilder du tar?

– Ja, så kan man tolka mitt arbete.

Bland tidigare mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi märks bland andra Rineke Dijkstra, Wolfgang Tillmans, Sophie Calle, Nan Goldin, Hiroshi Sugimoto, Cindy Sherman, William Eggleston, Christer Strömholm, Robert Frank, Sune Jonsson, Richard Avedon, William Klein, Sebastião Salgado, Irving Penn, Henri Cartier-Bresson och Lennart Nilsson