Hatet mot Jar Jar Binks i Star Wars gjorde att skådespelaren övervägde självmord

Jar Jar Binks väckte starka känslor hos publiken när han för första gången dök upp i uppföljaren till Star Wars: ”Episode I - The Phantom Menace” från 1999.

Rösten och stora delar av den bisarra gunganens kropp och rörelsemönster gestaltades av skådespelaren Ahmed Best.

Han var då 25 år och det var hans första stora filmroll.

Vad han inte visste när scenerna spelades in var att Jar Jar Binks skulle bli en av Star Wars-filmernas mest hatade karaktärer.

En stor och högljudd del av publiken - och även kritiker - tyckte att Ahmed Bests insatser var outhärdliga. Hans gester och tal kallades allt från barnsliga och infantila till rasistiska och stereotypa eftersom man tyckte att han försökte härma en fånig karibisk accent.

Nu skriver Ahmed Best, som i dag är 44 år, på Twitter att han hamnade i mediedrev som påverkar hans karriär än i dag, nästan tjugo år senare. Han skriver att han var nära att ta sitt liv och att det fortfarande är svårt att tala om det som hände.

”Jag överlevde och nu är den här lille killen den sporre som får mig att vilja leva”, skriver han och postar en bild på sig själv tillsammans med sin son.

Efter att bilden postades har Ahmed Best blivit överöst med kärleksfulla kommentarer från alla möjliga håll. Inte minst Star Wars-fans som tidigare varit kritiska hör av sig med pepp och uppmuntrande tillrop.

Även filmaren Rian Johnson som regisserade förra årets "Star Wars: The Last Jedi" skickar varma hälsningar.

”Massor av kärlek till dig Ahmed. Jag tror att det är många av oss som kan dra lärdomar av din historia”, skriver han.

Skådespelaren Frank Oz, som gjorde Yodas röst i The Empire Strikes Back (1980) and Return of the Jedi (1983), twittrar att han älskade Jar Jar Binks.

”Jag har aldrig förstått varför människor reagerar med en sådan stark avsky mot en sådan FANTASTISK karaktär!", skriver han.

Yoda. Foto: Everett Collection / IBL

Ahmed Best har tidigare berättat hur han fick dödshot och hur för honom okända människor kunde komma fram till honom och säga att ”du har förstört min barndom”.

”Det är svårt för en 25-åring att höra", har han sagt till Wired.