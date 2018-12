Klockan är 18.43 när dörrarna till Börshuset öppnas. Författaren Klas Östergren kliver ut, tänder en cigarett och bär sin portfölj i vänster hand.

Några minuter tidigare har han lämnat Svenska Akademiens sammanträdesrum på tredje våningen.

Det är nästan folktomt på Källargränd. Helt annorlunda än hur det ska vara de kommande torsdagarna.

Klas, får vi ställa några frågor?

– Nej.

Han tar vänster nedför Trädgårdsgatan. Gränden ligger i skugga.

Han tar några bloss.

Författaren Klas Östergren lämnar Akademien för sista gången. Foto: Magnus Hallgren

Tolv ledamöter har stannat en stund till. De lämnar huset i omgångar. Ingen har lust att säga något.

Anders Olsson och Horace Engdahl går tillsammans.

Tomas Riad följer Sture Allén och Göran Malmqvist till en väntande bil.

Kristina Lugn tänder också en cigg men säger bestämt att hon inte vill kommentera något.

De lämnar platsen. Sedan förblir dörren stängd, lamporna i sammanträdesrummet släckta.

Stockholm går mot kväll. Ett halvt dygn senare blir det uppenbart att Svenska Akademien är djupt splittrad.

Ledamöterna Kjell Espmark, Peter Englund och Klas Östergren lämnar arbetet med omedelbar verkan.

Östergren är först att ge besked. Han avslutar sitt skriftliga uttalande med ett Leonard Cohen-citat:

”I’m leaving the table, I’m out of the game.”

***

Dokumentet. Om reportern: Hugo Lindkvist är reporter på DN Kultur och har i drygt ett års tid bevakat händelserna inom Svenska Akademien och rättsprocessen mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Så gjordes dokumentet: Bygger på ett stort antal intervjuer, under ett års tid, med personer i och omkring Svenska Akademien, Hovet och Nobelstiftelsen, kontakt med flera källor, dokument, brev, tidigare otillgängligt källmaterial, samt rapportering i flera svenska medier. Visa mer

När ledamöterna samlades den där torsdagen den 5 april hade drygt fem månader gått sedan Matilda Gustavssons granskning publicerades i DN. 18 kvinnor anklagade kulturprofilen Jean-Claude Arnault för sexuella trakasserier och övergrepp.

Banden mellan honom och Svenska Akademien är starka. Flera av de övergrepp han anklagas för ska ha ägt rum i lägenheter som ägs av institutionen.

Han är gift med poeten och ledamoten Katarina Frostenson och vän med andra ledamöter. Akademien samarbetar med och stöttar kulturscenen Forum, som paret äger tillsammans.

Granskningen av Arnault blir starten på en djup kris i Akademien. Konflikten är komplex och skiftande. Den innehåller brutna vänskaper och öppna bråk. Många samtal pågår i det fördolda.

Men konsekvenserna kan alla se. Drygt ett år efter att anklagelserna blivit kända har fem ledamöter lämnat sina platser permanent, Nobelpriset i litteratur har ställts in och institutionen har varit en hårsmån från att falla samman.

Jean-Claude Arnault har dömts till två och ett halvt års fängelse för två våldtäkter.

Jean-Claude Arnault förs in Svea hovrätt. Foto: Alexander Mahmoud

***

Akademien skakas när DN:s granskning publiceras den 21 november 2017. Diskussionen drar i gång direkt. Ständiga sekreteraren Sara Danius och ledamoten Peter Englund vill att banden till Arnault och Forum kapas omedelbart.

Katarina Frostenson skickar ett mejl till alla ledamöter. Hon ber att hon och hennes man ska få komma till Akademien vid nästa möte. De vill ge sin bild av vad som framkommit.

Även utomstående agerar. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) öppnar för att ta tillbaka den kungliga Nordstjärneorden hon har delat ut till Arnault 2015 – trots att ministerns stab före utdelningen nåtts av rykten att han är ”en nidbild av en så kallad kulturman”.

Medaljen går dock inte att ta tillbaka.

Nobelstiftelsen, den paraplyorganisation som ansvarar för priserna, beslutar att Arnault inte får delta på Nobelfesten.

Den 22 november träffar Sara Danius advokatfirman Hammarskiöld & Co. Hon bestämmer att en utredning ska inledas och berättar om planerna i ett mejl till alla ledamöter, och i intervjuer.

Syftet är att ”gå till botten med vad vi i Akademien har vetat om Kulturprofilen – och vad vi borde ha vetat”, säger hon.

Hon skickar ett mejl till Katarina Frostenson, med kopia till de andra ledamöterna. Hon skriver att både hennes och advokatfirmans uppfattning är att Frostenson tills vidare inte bör delta i Akademiens prisarbete.

Danius hoppas att Frostenson ska närvara vid nästa sammankomst men tillägger ”även om vi får be dig lämna rummet när vi diskuterar uppgifterna i DN-artikeln och hur vi skall hantera dem på bästa sätt”.

Det är tydligt att Danius agerande inte tas väl emot av Frostenson. Hon drar också tillbaka sitt och makens förslag att komma till Akademiens möte, något hon meddelar timmarna innan mötet den 23 november.

”Jag kan bara säga att jag för egen del är chockerad efter att ha läst dina tvärsäkra och dömande rader i brevet samt i media”, skriver Frostenson i ett mejl till ledamöterna.

***

Kvällen den 23 november samlas för första gången ett stort medieuppbåd utanför Börshuset.

Utomhus är det kallt och regnigt. I sammanträdesrummet befinner sig tretton ledamöter. Vid varje plats ligger ett dokument som beskriver advokatfirmans uppdrag.

Per Wästberg och Sture Allén lämnar Akademiens möte den 23 november 2017. Foto: Lisa Mattisson

Mötet pågår i nästan två och en halv timme.

En av ledamöterna, Sara Stridsberg, ska senare beskriva samtalen som ”starka, förtvivlade, upprörande”.

När mötet är avslutat ser journalisterna utanför hur några på tredje våningen spanar ut genom fönstren. De första ledamöterna går ut genom den bakre ingången. Pressuppbådet är glesare där.

Flera kliver in i en minibuss som körts fram, men Per Wästberg och Sture Allén går längs Spektens gränd.

I Börshuset är ledamöterna Sara Danius, Peter Englund och Sara Stridsberg kvar. De skriver ett pressmeddelande.

Stridsberg går först därifrån. Klockan är nästan 21.30 när Sara Danius och Peter Englund ställer sig framför Börshusets dörrar.

Han fäller upp ett paraply.

Hon läser innantill från ett dokument. Berättar att Akademien enhälligt beslutat att klippa banden till Forum och starta en advokatutredning:

”Detta är vår första åtgärd och den motiveras av två ting. Å ena sidan Dagens Nyheters granskning, som vi välkomnar, å andra sidan då det under sammanträdet framkommit att ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal vid Akademiens kansli utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande.”

Sara Danius åker hem den kvällen. Andra ledamöter är på restaurang Den gyldene freden. Medan Sara Danius äter knäckebröd får hon en hälsning från Horace Engdahl. Hon läser senare upp den i ”Sommar i P1”:

”Kära Sara.

Jag hoppas att du fått något att äta och är på någon lugn plats nu. Vi har just läst pressmeddelandet här på Freden. Det är utmärkt. Vi kollade även uttalandet på DN:s webbsida. Situationen verkar något ljusare. Du har skött dig förbannat bra. Kanske vi trots allt överlever.

Varma hälsningar, Horace.”

Sara Danius läser upp pressmeddelandet utanför Börshuset. Foto: Lisa Mattisson

***

Horace Engdahl ska senare berätta han ångrade meddelandet till Sara Danius och ”tog tillbaka alltsammans”. Men utåt sett verkar det inledningsvis finnas brett stöd för åtgärderna.

Ledamöterna följer oftast också uppmaningen om att den enda som får uttala sig är Danius. Ett undantag är när Per Wästberg ställer upp på en telefonintervju med DN.

Han svarar på frågor om varför han nominerat Arnault till Nordstjärneorden och berättar vad Akademien känt till om anklagelserna mot mannen.

Hon ville inte höra talas om det här när jag eller andra påpekade misstankarna

Våren 1997, några månader innan Per Wästberg tillträdde på sin stol i Akademien, hade Expressen publicerat uppgifter om att Arnault anklagades för sexuella trakasserier.

Konstnären Anna-Karin Bylund hade då skickat ett brev till den dåvarande ständige sekreteraren, Sture Allén, och även till landstinget. Hon skulle senare, under 2018, berätta öppet om sitt brev i DN.

– Ja… Jag kände honom (Arnault) ännu mindre då men jag var medveten om uppgifterna i Expressen, förfärades av det och hoppades att det skulle vara varning nog för honom att sluta, säger Wästberg i telefonsamtalet den eftermiddagen.

Brevet som Anna-Karin Bylund skrev till Akademien. Foto: Roger Turesson

Han säger att Arnaults fru, Katarina Frostenson, har försvarat sin man till ”the bitter end”.

– Hon ville inte höra talas om det här när jag eller andra påpekade misstankarna, säger Wästberg.

Ni påpekade alltså det här?

– Jaja, men då blev hon rasande.

Vad sade hon då?

– Att det var lögn och förtal.

Wästberg får ”skäll” för att han uttalat sig. Sara Danius har ”lagt munkavle” på ledamöterna och understrukit vikten av att invänta utredningen, berättar Wästberg för Expressen.

En del i advokatfirmans uppdrag är att utreda om Jean-Claude Arnault haft påverkan på Akademiens prisarbete, samt om ledamöter läckt information om pristagare och inval.

Ingenting förvånar mig längre angående den personen

Frågan aktualiseras inte minst efter att flera personer vittnat i DN om att Arnault i förväg känt till och spridit uppgifter kring mottagare av Nobelpriset i litteratur.

Peter Englund kommenterar att de nya anklagelserna hade gjort honom chockad om de kommit ett par veckor tidigare.

– Men nu måste jag säga att ingenting förvånar mig längre angående den personen. Den jäveln, säger Peter Englund.

Om uppgifterna om hans läckor stämmer, hur skulle han ha fått informationen?

– Han har fått den av sin hustru, antar jag.

De andra ledamöterna kommenterar inte. Men anklagelsen, att Frostenson är den ledamot som läckt uppgifter till Arnault, är fortfarande i dag en av knäckfrågorna som institutionens medlemmar tvistar om.

***

Efter hand börjar spänningarna växa. Kritik riktas mot Sara Danius ledarskap och agerande. Motståndet, som leds av Horace Engdahl, blir uppenbart i mejlväxlingar mellan ledamöterna.

Vårens första möte ska äga rum den 25 januari. Kort inpå det får ledamöterna ett nytt mejl från Katarina Frostenson. Hon anklagar dem för att delta i en ”syndabocksjakt” och ett drev mot henne och Arnault.

Horace Engdahl kräver vid flera tillfällen att utredningen ska läggas ned. Foto: Lisa Mattisson, Lisa Mattisson

På sammankomsten vädras också missnöjet mot Danius öppet. Hon är själv på plats men lämnar mötet i förtid.

Då tar Horace Engdahl till orda. Han kräver att advokatutredningen ska läggas ned, då han anser den vara ”egenmäktigt” beställd och påpekar att man inte fått information om dess omfattning.

Diskussionerna fortsätter den 1 februari och stämningen trissas upp. Horace Engdahl läser ett långt tal och upprepar att utredningen bör ”makuleras”. Annars bör uppgifter han själv lämnat tas bort, menar han.

Han använder ordet ”inkvisitor” om Danius och hävdar att Akademien är utsatt för ett ”hänsynslöst angrepp” utifrån.

Horace Engdahl vill, när DN senare frågar honom om talet, inte kommentera. Han skriver i ett mejl att ingen som inte har hela sammanhanget kan bedöma vad det innebar att då inta ”den ena eller andra ståndpunkten” gällande utredningen.

***

Förslaget att stoppa utredningen röstas ned. I mitten av februari är advokatutredningen klar. Ledamöterna får läsa den på advokatbyråns kontor.

Rapporten är 227 sidor lång och bygger bland annat på intervjuer och inhämtning av offentliga dokument. Notan för Akademien blev sex miljoner kronor.

I utredningen framkommer att ledamöterna inte har känt till något som kan klassas som straffbara sexuella övergrepp.

Men i rapporten finns uppgifter om att Katarina Frostenson kan ha brutit mot jävs- och sekretessregler. Det finns också misstankar om ekonomiska oegentligheter på Forum.

Utredningen lämnas ut, till stor del maskad, efter att Ekobrottsmyndigheten inlett en förundersökning. Foto: Fredrik Funck

Enligt utredningen har Arnault vid sammanlagt sju tillfällen känt till och spridit uppgifter om litteraturpristagare. Han ska även ha läckt namn på invalda ledamöter innan de offentliggjorts.

Advokatbyrån ger en rekommendation: Akademien bör överlämna utredningen till rättsvårdande myndigheter.

Flera ledamöter är dock kritiska, inte minst eftersom man anser att anklagelserna vilar på en rättsosäker grund. En invändning är att många vittnesmål är anonyma.

Utredningen är uppe för diskussion de kommande mötena. Två torsdagar är också Katarina Frostenson på plats.

Det är de enda tillfällena då hon deltar i möten under året. Hon har inte medverkat i utredningen. Hon har inte heller läst den, något flera anser att hon bör få göra.

Dagarna därpå får hon ta del av rapporten.

***

Torsdagen den 22 mars i Börshuset tas de vita och svarta kulor som används vid viktiga omröstningar fram i sammanträdesrummet.

Varje ledamot väljer en färg och lägger kulan i ett kärl. Svart kula för uteslutning – vit för att Frostenson ska få stanna.

För att uteslutningen ska verkställas krävs två tredjedelars majoritet. En uteslutning har inte gått igenom sedan år 1794.

Kristina Lugn är en av som motsätter sig en uteslutning av Frostenson. Foto: Mickan Palmqvist

Sex ledamöter väljer svart kula: Sara Danius, Peter Englund, Kjell Espmark, Jesper Svenbro, Per Wästberg och Klas Östergren.

Åtta ledamöter väljer vit kula: Jayne Svenungsson, Kristina Lugn, Bo Ralph, Anders Olsson, Tomas Riad, Horace Engdahl, Göran Malmqvist och Sture Allén.

En ledamot, Sara Stridsberg, avstår.

Uteslutningsomröstningen mot Frostenson blir det första av flera röstningsnederlag för de ledamöter som argumenterat för hårda åtgärder mot henne.

Efter en veckas påskledighet samlas man igen den 5 april. Då röstar man på nytt.

Först om begränsningar i Frostensons ledamotskap. Hon får inte längre använda två lägenheter som Akademien äger utomlands, men en knapp majoritet röstar mot förslaget att hon inte ska få delta i Nobelärenden.

Knäckfrågan är huruvida man ska lämna över utredningen till rättsvårdande myndigheter. Även detta förslag röstas ned.

Klas Östergren lämnar rummet, går ut ur Börshuset, tänder sin cigarett. De som är kvar bestämmer att det drygt en vecka senare ska skickas ut ett pressmeddelande, och kallas till presskonferens.

Men det blir aldrig någon presskonferens. Dagen därpå, den 6 april, blir i stället en av de mest dramatiska i institutionens historia.

***

Allt händer inom loppet av några timmar. Tre avhopp från Svenska Akademien på samma dag. Alla offentliggjorda i öppna uttalanden.

SvD publicerar uttalandet från Klas Östergren minuterna innan klockan slår elva på förmiddagen.

Knappa halvtimmen senare skickar Kjell Espmark sitt uttalande till DN:

Sture Allén var under tretton år Akademiens ständige sekreterare. Foto: Hampus Andersson

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet”, skriver han.

Peter Englund publicerar ett uttalande på sin blogg och skickar det till nyhetsmedier, först till Aftonbladet.

”Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete”‚ skriver Englund.

Läget är kaotiskt och ledningen förblir tyst de första timmarna. Allteftersom tar andra ledamöter kommando.

Anders Olsson har förvisso rollen som direktör, men har hittills varit ganska anonym. Nu är det plötsligt han som berättar i Ekots och Aktuellts direktsändningar om en ”svår kris”.

Det framkommer att han upplevt en risk för att bli ”tystad” och ”åthutad” av Danius.

Professor Anders Olsson tar en nyckelroll efter avhoppen från Akademien. Foto: SVT

Hon, som de första timmarna efter avhoppen inte ger några kommentarer, bryter tystnaden i SvD och berättar att hon själv övervägt att sluta.

– Jag har kommit fram till beslutet att jag ska fortsätta så länge jag orkar, men att jag ska jobba för det rätta.

***

”När man mäter vidden av den splittring som nu är ett faktum i Akademien, kan man inte komma till någon annan slutsats än att Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift.”

Horace Engdahls debattartikel i Expressen den 10 april kommer med all sannolikhet att gå till historien. Han är ilsken. På läckorna och på Sara Danius.

Debattartikeln publiceras morgonen efter att DN avslöjat uppgifter från advokatutredningen, däribland att Arnault läckt namnet på Nobelpristagaren i litteratur vid sju tillfällen.

Kjell Espmark reagerar starkt och säger till Aftonbladet att Engdahls text ”var det falskaste och skändligaste jag har läst i hela mitt liv” och ”det finns ingen heder kvar i kroppen på den mannen”.

Akademien pressas utifrån från både hovet och Nobelstiftelsen. Foto: Alexander Mahmoud

Samtidigt, bortom det uppskruvade läget i offentligheten, tas flera andra kontakter. Hovet och Nobelstiftelsen försöker tala med de båda grupperingarna.

Klockan 12.53 skriver riksmarskalk Svante Lindqvist ett mejl till Anders Olsson: ”VIKTIGT Kan Du ringa mig?”, står det i ämnesraden.

Senare samma dag tar sig Anders Olsson till Slottet för att möta kungen. Under mötet får han ett nytt mejl från Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten.

Det är den första kända kontakten mellan de båda, som sedan kommer att ha en rad möten kring litteraturprisets framtid.

Mitt i den pågående stormen hänger Sara Danius kvar som Akademiens ständiga sekreterare.

***

Blickar vänds mot Sara Danius och Sture Allén när de byter några ord. En nuvarande sekreterare och en tidigare, sida vid sida.

Det är mingel i Börshuset efter utdelningen av Akademiens nordiska pris till Agneta Pleijel den 11 april. På förhand har det spekulerats i om det är Sara Danius avskedskväll.

Det är tydligt att situationen har eskalerat. Ceremonin äger rum några timmar efter att både Nobelstiftelsen och hovet gjort kraftiga markeringar och krävt att Akademien snabbt försöker hitta en lösning.

I samma rum under minglet finns flera andra av de ledamöter som gjort motstånd mot Danius: Anders Olsson, Kristina Lugn, Tomas Riad och Bo Ralph.

Horace Engdahl lämnar ceremonin i Börshuset den 11 april. Foto: Roger Turesson

Men Horace Engdahl, som lämnade lokalerna efter prisceremonin, saknas.

”Morgondagens sammanträde blir spännande, men helt oförutsägbart”‚ säger han till SVT. Senare samma kväll kommer tv-kanalen med nya uppgifter: under minglet har Per Wästberg uppgett att det nästa dag troligen ska hållas en förtroendeomröstning om Sara Danius.

Sent på kvällen går hon själv ut från Börshuset. På frågan om det finns förtroende för henne svarar hon inte, utan kliver in i en väntande taxi.

***

Långt senare finns fortfarande ingen samstämmig bild av vad som egentligen sker på Svenska Akademiens möte den 12 april.

Sara Danius kallar det en ”cynisk transaktion”.

Enligt Per Wästberg sker en ”komprometterande kohandel”.

Men Anders Olsson beskriver det som en ”kompromiss”.

Mötet handlar i princip enbart om en fråga: Sara Danius. Tre ledamöter vill att hon ska vara kvar på sin post. Men sju anser att hon bör avgå som sekreterare.

När beslutet tas, efter närapå tre timmars möte, reser sig Sara Danius, tar vägen förbi sitt ämbetsrum, innan hon tar trapporna ned till ingången.

Sara Stridsberg och Jesper Svenbro går vid Sara Danius sida när hon lämnar Akademien. Foto: Hampus Andersson

Klockan är 19.57 när hon berättar:

– Jag lämnar som ständig sekreterare. Det var Akademiens vilja. Därmed beslöt jag mig också för att lämna min stol, stol nummer sju i Svenska Akademien. Det här beslutet gäller med omedelbar verkan.

Sara Stridsberg och Jesper Svenbro står vid hennes sida. Stridsberg säger ”Kom nu Sara, nu går vi” och de går till en taxi.

Danius bär sitt signaturplagg, en vit knytblus, och stödd på vänsterarmen en blombukett som budats till Börshuset innan mötet började.

Klockan 20.27 kommer nästa dramatiska besked. Även Katarina Frostenson lämnar arbetet, berättar Anders Olsson, som tillfälligt tagit över som sekreterare.

Under mötet har hon kontaktats på telefon. Hon bekräftar sitt beslut i ett brev till ledamöterna samma kväll.

I brevet angriper hon Sara Danius och kallar hennes agerande under de senaste månaderna för ”egenmäktigt” och ”hotfullt”.

Sara Stridsberg beskriver uppgörelsen i ett sms till DN samma kväll:

”Dealen i Akademien var att Katarina Frostenson lämnar arbetet i Akademien, inte sin plats, om Sara Danius lämnar som ständig sekreterare. Jag grät på mötet.”

Men enligt Anders Olsson handlar missförtroendeförklaringen inte om maktspel, utan om Danius bristande ledarskap:

– Hon har också tagit beslut som inte har haft förankring i Akademien, det har varit allvarliga brister under hela våren i hennes maktutövning, säger han till TT dagen därpå.

Han och Horace Engdahl uppger att man inspirerats av kungen till att ta beslutet. Men det möts av kraftiga dementier från hovet.

Samtidigt har hashtaggar som #backasara, #teamsara och #knytblusförsara börjat spridas i sociala medier.

***

Den landsomfattande kampanjen sprids som en löpeld. Många lägger upp bilder på sig själva iklädda knytblus. Alltifrån ministrar till privatpersoner.

Efter beskedet om fler avhopp ökar pressen utifrån. Lars Heikensten tar kontakt med sammanlagt sju tidigare eller nuvarande ledamöter och nu lägger Nobelstiftelsen fram förslaget att Nobelpriset i litteratur ska ställas in.

Frågan om Nobelpriset tas för första gången upp på ett möte den 19 april. Men sammankomsten flyttas då till hemlig plats. Anledningen är att en stor manifestation äger rum på Stortorget utanför Börshuset.

Ledamöterna samlas på Villa Bergsgården på Djurgården den 19 april. Foto: Nicklas Thegerström

Knytblusmanifestationen lockar fler än tusen deltagare. På plakaten står det ”Krossa patriarkatet”, ”Tillsammans gör vi skillnad”, ”Alla måste gå” och ”Systerskapet ser dig!”.

Samtidigt som manifestationen pågår sitter de kvarvarande ledamöterna bakom fördragna gardiner på undervåningen till Villa Bergsgården på Djurgården.

Förutom Nobelpriset diskuterar ledamöterna om advokatutredningen, trots tidigare besked, ska lämnas över till rättsvårdande myndigheter.

Utanför byggnaden väntar flera taxibilar som ska ta ledamöterna hem från Djurgården.

I Gamla stan avslutas manifestationen med att deltagarna skanderar: ”Ropen skalla, avgå alla!”

***

Den 3 maj tar DN:s fotograf Alexander Mahmoud en ikonisk bild i Gamla stan. Det är minuterna efter att Akademien formellt har beslutat att ställa in årets Nobelpris.

Kristina Lugn och Horace Engdahl går ut från Börshuset tillsammans. De ler och skämtar.

Under promenaden på Svartmannagatan får de frågor av Ekots och DN:s reportrar kring Nobelpriset. Efter en fråga kring Kristina Lugns uttalande timmarna tidigare – om att hon tycker att alla borde avgå om de inte delar ut priset – brister de ut i skratt:

– Det var ett skämt! säger Lugn.

Kristina Lugn, Horace Engdahl, Ekots reporter Lova Olsson och DN:s reporter Hugo Lindkvist. Foto: Alexander Mahmoud

När beskedet om Nobelpriset väl offentligörs, morgonen därpå, markerar det slutet på ett par intensiva veckor för Akademien.

Utredningen har lämnats till Ekobrottsmyndigheten som har inlett en förundersökning kring Forum.

Dessutom har ledamoten Sara Stridsberg meddelat att hon lämnar sin stol.

Bara tio ledamöter är fortsatt aktiva. En ändring av stadgarna ska snart verkställas och göra det möjligt att utträda permanent.

Det grusar den förhoppning flera inom Akademien hyser, att tidigare avhoppare ska återkomma: Klas Östergren, Lotta Lotass, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman beviljas alla utträde i början av maj.

***

Att Nobelpriset ställs in blir en världsnyhet: ”Sex abuse scandal’s latest casualty: The 2018 Nobel Prize in literature”, skriver The New York Times.

För Akademien återstår en rad problem. Nya inval måste göras, men enligt stadgarna måste tolv ledamöter delta i beslut, något hovet inte ger dispens ifrån.

Den 22 maj kommer en ny vändning. Sara Danius och Kjell Espmark åker till Börshuset och överlämnar ett brev till Anders Olsson, undertecknat av dem och Peter Englund.

De är beredda att bistå i arbetet med att återuppbygga Akademien och vill att en jurist ska väljas in på stol nummer ett. Men avhopparna har ett krav:

”Ett oavvisligt villkor är dock att Kulturprofilens outtröttliga förespråkare, Horace Engdahl, lämnar Akademien. Han har varit drivande i den process som fört institutionen in i en allt djupare kris”, skriver de.

De gör taxiresor genom Stockholm och överlämnar kopior av brevet till DN och SvD.

– Vi är gamla vänner, det är det som är så tragiskt. Också Horace är en väldigt gammal vän. Han har också beundrats som kritiker och litteraturhistoriker. För mig är det väldigt sorgligt, men jag kan inte se någon annan utväg, säger Espmark till DN.

Sara Danius:

– Det moraliska förfallet inom Akademien är en tragedi.

De åker därifrån. En stund senare ger Horace Engdahl sin bild på kravet. I ett mejl skriver han att han inte har några tankar på att avgå.

– Så skönt, då blir vi av med dem. Jag är vald till stol nummer 17 på livstid och kommer förvisso att sitta kvar till min död. De tre avhopparna skämmer ut sig genom detta misslyckade försök till maktspel.

***

Under sommaren pågår krishanteringen i det tysta. Nobelstiftelsen och Akademien för en intensiv dialog, något som riskerar att eskalera till en rättstvist.

Eric M Runesson får en viktig roll som medlare – och väljs sen in i Akademien. Foto: Lisa Mattisson

Stiftelsen överväger så kallad permutation av stiftelsens föreskrifter kring litteraturpriset – närapå ett hot om att priset kan tas från Akademien. Men i stället läggs en annan lösning fram.

Den 15 juni skriver Nobelstiftelsen ett brev till Akademien och kräver att en ny Nobelkommitté inrättas. Brevet följs av dialog, där medlaren som Akademien kallat in, advokaten Eric M Runesson, får en viktig roll.

Ett möte sker på Gotland samtidigt som Almedalsveckan inleds i Visby. Mötet pågår i flera timmar. Deltar gör Lars Heikensten, Kjell Espmark och Per Wästberg, som finns med på telefon.

Men Akademien förkastar efter ett extramöte i början av augusti stiftelsens förslag. Man anser att det kan strida mot Nobelstiftelsens grundstadgar om prisbeslutet tas av en helt extern kommitté.

Lars Heikensten och Nobelstiftelsen såg över de juridiska alternativen kring litteraturpriset. Foto: Lisa Mattisson

***

När arbetet går in september präglas läget av djup ovisshet.

Akademin vill välja in fyra nya ledamöter: en jurist, samt tre författare eller litteraturkännare. Men en överenskommelse med Nobelstiftelsen är inte klar och personkonflikterna består.

Visst hopp väcks när avhopparna ger ett nytt besked. Kjell Espmark berättar att man bestämt sig för att hjälpa till med återuppbyggnaden.

– Vi hade ett villkor att Horace Engdahl skulle lämna sin stol, men det gör han inte och då har vi ställt oss frågan: vilket är viktigast – Akademien eller personhänsyn? Vi har kommit till uppfattningen att vårt ansvar är att vi sätter Akademien före de personella hänsynen och deltar i de inval som förestår, säger han.

Men, påpekar de, det är felaktigt att säga att de ”återvänder”. Tillsammans skriver de ett förtydligande: ”Vi kan möjligen – möjligen – delta i viktigare omröstningar, ingenting annat.”

Kjell Espmark efter ett krismöte den 27 september. Foto: Hampus Andersson

Medlarens förslag till moderniserade stadgar ger resultat. Nya stadgekommentarer presenteras med fokus på ”ledamöternas lojalitetsplikt”.

En annan kommentar ställer frågan om Frostenson och Arnault på sin spets. Det tydliggörs att en ledamots partner är att betrakta som en utomstående.

En av konfliktens grundfrågor väcks till liv: Hur ska man hantera anklagelserna att hon läckt information till sin make?

Flera ledamöter, både kvarvarande och avhoppade, kräver att man måste ha en samsyn om Frostensons framtid. Annars hotar de med att lämna institutionen.

Timmarna före den ordinarie sammankomsten den 27 september kallas man till ett krismöte. Plötsligt dyker Kjell Espmark upp, tillsammans med advokaten Eric M Runesson.

– Jag deltar i återuppbyggnaden av Akademien, säger Kjell Espmark till DN när de lämnar krismötet.

– My lips are sealed, säger han.

***

Ledamoten Tomas Riad utanför Börshuset den 27 september. Foto: Hampus Andersson

Den 1 oktober döms Jean-Claude Arnault i Stockholms tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt.

Samma vecka är Akademien på väg att kollapsa.

– Vad som kommer att hända på Akademien i kväll vet nog inte ens Gud fader, så komplicerat är läget, skriver Horace Engdahl till Expressen före torsdagsmötet.

Den kvällen röstar man om en resolution. I den uppmanar man Katarina Frostenson att frivilligt utträda från Akademien.

Det finns också en andra del i resolutionen. Följer hon inte uppmaningen startar man en ny utredning om misstänkta stadgebrott.

Tio ledamöter, inklusive de tre avhopparna, står bakom resolutionen. Tre ledamöter stöttar inte beslutet.

Resolutionen blir det ”genombrott” man hoppats på. De avhoppade ledamöterna är beredda att delta i inval av ledamöter. Man röstar in poeten Jila Mossaed och den tidigare medlaren Eric M Runesson.

Samma kväll, i ABF-huset i en annan del av centrala Stockholm, beskriver Sara Danius den pågående konflikten i Akademien som ”ett kroniskt problem”.

***

En kulmen nås den kvällen, den 4 oktober. Dagen efter bjuder Akademien för första gången in medierna till enskilda intervjuer med Anders Olsson.

Han tar emot på sitt ämbetsrum, lutar sig tillbaka i en blå fåtölj i rummets ena hörn. Han knäpper händerna i knät, verkar lättad men pendlar i sina ansiktsuttryck.

– Jag skulle säga att Akademien var på väg att gå under.

Den här veckan?

– Ja, så allvarligt har jag sett situationen. I ett sådant läge måste man hitta på något radikalt. Jag tror att ledamöterna förstod det, även de som valt att ställa sig utanför arbetet kom att engagera sig på ett särskilt sätt de sista två veckorna.

Anders Olsson var nära att avgå som ständig sekreterare – nu vill han sitta kvar till sommaren 2019. Foto: Lisa Mattisson

Vad hade hänt om ni inte kommit förbi splittringen?

– Jag befarar att det hade kunnat upplösa hela Akademien, faktiskt. Och det var det som gjorde att jag blev…

Han tystnar och börjar om.

– Jag kände att mitt arbete nästan blev tömt på innebörd.

Var du på väg att avgå?

– Det var en situation där jag övervägde den möjligheten.

***

Framgången till trots. Akademien drabbas av motgångar redan veckan därpå. Man röstar då in ytterligare två ledamöter: författaren Niklas Rådström och – vilket DN nu kan avslöja – en kvinnlig litteraturvetare.

Men efter mötet ges motstridiga uppgifter utanför Börshuset. Per Wästberg säger ”det blir inval” men strax därefter dementerar Anders Olsson uppgifterna.

”Den ena är på utlandsresa och kunde ej kontaktas. Den andra vill ha betänketid till måndag. Båda tagna på sängen”, skriver Per Wästberg till DN för att förtydliga.

Per Wästberg menade att de framröstade kandidaterna var tagna på sängen. Foto: Fredrik Persson/TT

Men någon bekräftelse om att Rådström och litteraturvetaren valts in kommer aldrig. Enligt DN:s uppgifter tackar kvinnan nej och i efterhand vill hon inte kommentera DN:s frågor. Rådström berättar dock öppet att han fått en förfrågan.

– Jag ville bidra till en situation där Akademien kunde samlas och gå vidare för att lösa de allvarliga problem som överskuggat allt kring Akademien det gångna året, säger han och fortsätter:

– Möjligheterna för att det skulle kunna ske fanns i dagens läge inte. För Akademiens skull hoppas jag att en situation snart uppstår där detta kan ske.

Akademien vänder sig till annan kandidat, Mats Malm, litteraturvetare vid Göteborgs universitet. Redan före nästa sammankomst har han kontakt med Anders Olsson, visar offentliga mejlloggar DN tagit del av.

Vad som står i mejlen som skickats mellan dem är inte känt. Men på torsdagen röstar Akademien in honom som ny ledamot. Och morgonen därpå godkänner kungen invalet.

***

Katarina Frostenson på väg in för att vittna i Svea Hovrätt. Foto: Beatrice Lundborg

På morgonen den 14 november anländer Katarina Frostenson till Svea hovrätt. Hon ska vittna till försvar för sin make i rättegången.

Det är första gången hon möter nyhetsmedier sedan anklagelserna framkom. Hon går med högt huvud men ger inga kommentarer.

Veckorna före rättegången har hon meddelat Akademien att hon inte tänker träda tillbaka frivilligt. Därför startas en ny utredning.

Under tiden har en annan ledamot, Jayne Svenungsson, utträtt.

Jayne Svenungsson begär utträde från Akademien efter mindre än ett år som ledamot. Foto: Hampus Andersson

Akademien gör inte fler inval. Man väntar att de tre invalda ska tillträda. Vid höstens sista möten deltar nio ledamöter i det ordinarie arbetet.

Två platser gapar tomma.

Katarina Frostensons framtid är osäker.

Tre avhoppare väntar fortfarande med att ge definitiva besked.

– Jag, personligen, anser att alla borde lämna Svenska Akademien, säger Sara Danius under ett öppet samtal i Malmö.

***

Klockan är 14.00 den 3 december när domen i Svea hovrätt mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault faller. Han döms till två och ett halvt års fängelse för två våldtäkter.

I fjol stöttades hans kulturscen fortfarande av Akademien. Nu försöker institutionen skapa distans.

Först vill man inte kommentera domen.

– Vi har ingenting att säga eftersom det här inte är kopplat till Akademien. Men rättvisan måste ha sin gång, vi har respekt för det, säger Anders Olsson till TT.

Senare samma kväll gör han ett förtydligande:

”Svenska Akademien tar naturligtvis avstånd från alla typer av sexuella övergrepp, även om de brott som ligger till grund för hovrättens dom inte har någon koppling till vår verksamhet. Men det är bra att domen har kommit i dag och att offret för övergreppen har fått upprättelse. Det visar sig att det lönar sig att anmäla brott av detta slag. Vi har fullt förtroende för det svenska rättsväsendet”, skriver Anders Olsson.

I december skulle Akademien egentligen ha välkomnat årets Nobelpristagare. Men nu väntas ledamöterna inta en tillbakadragen roll på festligheterna.

Sen väntar högtidssammankomst och julledighet. Men bekymren för Akademien är långt ifrån över.

Vad händer när den nya utredningen om Frostenson är klar? Kommer Ekobrottsmyndigheten väcka åtal? Blir det ett Nobelpris nästa år?

Och på sikt är den stora frågan: Kan Svenska Akademien återfå sitt anseende och förtroende?