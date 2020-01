Helena Lindblad: ”Aniara” är den film som bäst fångar upp vår undergångskänsla

Georgiens huvudstad Tiblisi, den moldaviska utbrytarrepubliken Transnistrien, den inskränkta nordfranska byhålan Villereau, det etiopiska fängelset Kality, mögliga källarvåningar i sydkoreanska Seoul och rymdens mörka oändlighet... Årets guldbaggar flög verkligen kors och tvärs över tid och rum, ofta långt utanför Sveriges gränser.

Baggeregnet över ”And then we danced” var förstås väntat. Att så många metallicskimrande insekter landade hos den vackra, Harry Martinson-baserade rymddystopin ”Aniara” var mer överraskande, i synnerhet som den inte var nominerad till bästa film. Men det var en helt rimlig prisskörd efter ett år präglat av den hastigt eskalerande klimatkrisen. Även om den svenska publiken inte direkt har massvandrat till ”Aniara” så sätter Pella Kågermans och Hugo Liljas poetiska lågbudgetepos djupa spår hos de flesta som sett den. ”Aniara” är den film i år som kanske bäst fångar upp den undergångskänsla de flesta av oss desperat försöker hålla i schack.

Att filmkonsten blir alltmer geografiskt och kulturellt gränslös, både när det gäller berättande och finansiering, har länge varit en livgivande internationell trend. Förra året var det till exempel spanskspråkiga ”Roma” som var den stora snackisen inför Oscar. I år är det sydkoreanska ”Parasit” som väckt förundran och genererat många Oscarsnomineringar och andra priser internationellt.

Det är en gränsöverskridande trend som kanske blivit extra tydlig i Sverige just i år då de tre ”bästa film”-baggarna gick till filmer där ingen pratar svenska (spelfilmen ”And then we danced”, dokumentären ”Transnistra” och den franskspråkiga kortfilmen ”Excess will save us”).

En bra fördelning på det stora hela, även om Elin Övergaards precisa minidrama ”Ingen lyssnar”, om ett upphetsat skolmöte som går överstyr, är en av det gångna årets mest precisa samtidsskildringar och hade varit väl värd en bagge i kortfilmsklassen.

Årets missar? Skådespelarmässigt hade det varit roligt med en bagge till Sanna Sundqvist för huvudrollen i ”Ring mamma!”. Dels för att hon är en av Sveriges roligaste aktriser, dels för att den spretigt underhållande filmen mutar in ett eget område när det gäller komedi. Årets ”gör om – gör rätt”? Det är ingen nyhet, men det är fortfarande alldeles för trångt i nomineringskategorin för dokumentärer. Varken ”Säsong”, ”Push” eller ”Hasse & Tage, en kärlekshistoria” fick plats i år. Dokumentärer är en av den svenska samtidsfilmens bästa grenar med många starka röster och förtjänar åtminstone minst fem möjliga nomineringar till nästa år.